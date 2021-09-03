Владивосток, , 10:25 — REGNUM Национальная система мониторинга многолетней мерзлоты должна быть сформирована в очень быстрые сроки. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Прошу ускорить создание национальной системы мониторинга за состоянием многолетней мерзлоты. Завершить подготовку нормативной основы для её запуска до конца текущего года», — заявил Путин.

Сейчас Россия возглавляет Арктический совет. В качестве важной инициативы в рамках нашего председательства предлагаем организовать международную экспедицию в высокие широты Арктики», — предложил он.