Москва, , 12:16 — REGNUM Менее чем за десять лет на Дальнем Востоке планируется создать порядка 360 тыс. рабочих мест. Об этом 2 сентября президенту России Владимиру Путину доложил зампред правительства — полпред главы государства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

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«К 2030 году мы планируем привлечь в экономику Дальнего Востока 11 трлн рублей и создать 360 тыс. рабочих мест», — сказал он, докладывая российскому лидеру о результатах развития региона.

Также Трутнев сообщил, что в ДФО рост регионального валового продукта на 16% превышает среднероссийские показатели. Динамика инвестиций в основной капитал больше на 39%, а показатели промышленного производства на 9% выше среднероссийских значений.

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