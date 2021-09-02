Москва, , 15:32 — REGNUM Исторической задачей современной власти является преумножение числа жителей Дальнего Востока. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Kremlin.ru

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По словам российского лидера, власти страны делают для развития ДФО многое, но этого все равно недостаточно, поскольку местное население продолжает переезжать в другие регионы России.

«Темпы оттока населения сократились, но он есть. Если бы было так хорошо, как нам хотелось бы, приезжали бы сюда, а не уезжали бы отсюда. Наша историческая задача — не только сохранить людей на тех территориях, которые осваивались нашими предками, а приумножить. И для этого нужно развивать производственные мощности, создавать рабочие места. Но надо и пользоваться тем, что есть. Ресурсы выделяются не малые нужно их эффективно использовать», — сказал Путин.

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