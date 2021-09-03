Владивосток, , 11:31 — REGNUM Президент Украины однажды так же будет приезжать на международные форумы в России, как это делают лидеры других государств. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной, и рано или поздно, а лучше, если это произойдёт рано — и чем раньше, тем лучше, — в полноформатном масштабе восстановим наши отношения с Украиной», — заявил Путин.

При этом президент отметил, что участвовать в российских мероприятиях мог бы и Владимир Зеленский лично, если бы пошёл по пути нормализации отношений с Россией.

«Если президент Зеленский будет избран и реальную свою политику, не на словах, а на деле, выстроит на нормализации отношений с Россией, почему нет? Конечно, да! К сожалению, только на практике всё происходит совсем наоборот», — отметил президент.