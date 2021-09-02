Москва, , 12:32 — REGNUM Президент России Владимир Путин запустил работу четырех новых предприятий во время своего визита на Дальний Восток, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Большая поездка Владимира Путина на Дальний Восток — все новости»

«Хочу поздравить инвесторов с правильным выбором места приложения своих усилий и капиталов, специалистов, административных работников этих предприятия, безусловно рабочих, инженеров, всех кто вложил свой труд и талант в реализацию этих проектов», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что за последние годы на Дальнем Востоке были открыты тысячи новых предприятий. При этом власти страны и дальше будут и содействовать инвесторам, которые решили вложить средства в этот регион.

«Мы и дальше будем поддерживать все ваши усилия, усилия ваших коллег по развитию Дальнего Востока. Это пойдет на пользу тому делу, которому вы себя посветили — развитию Дальнего Востока и всей нашей страны», — обратился Путин к представителям предприятий, работе которых он дал старт.

Читайте ранее в этом сюжете: К 2030 году на Дальний Восток планируют привлечь 11 трлн рублей инвестиций