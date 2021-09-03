Владивосток, , 12:07 — REGNUM Демократия никогда не должна навязываться насильственными способами. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Демократия, если она нужна какому-то народу, народ придёт к этому сам, не нужно это делать насильственными способами», — заявил Путин.

По его словам, этот тезис подтверждается и американским опытом в Афганистане.

«Надеюсь, что придёт осознание, что действовать с прежних позиций — а прежние позиции заключались в том, чтобы «цивилизовывать» другие народы, привносить туда элемент современной цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает… что это ошибочная политика», — подчеркнул Путин.

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