Владивосток, , 06:49 — REGNUM Пост главы дипломатической миссии Италии в Москве займет посол Италии в Японии Джорджио Стараче. Об этом он сообщил 2 сентября в ходе бизнес-диалога «Россия — Италия» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По словам дипломата, решение вступит в силу с 1 октября.

«Совсем скоро у меня будет новая миссия — я стал кандидатом на пост посла Италии в РФ. С 1 октября я возглавлю посольство республики в Москве», — сказал Стараче.

В настоящий момент итальянской дипмиссей в РФ руководит Паскуале Терраччано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Восточном экономическом форуме во Владивостоке примет участие посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

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