Владивосток, , 12:15 — REGNUM Главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу возглавили партийный список «Единой России» на осенних выборах в Госдуму, так как они участвуют в воплощении в жизнь решений этой партии. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 3 сентября в ходе на пленарного заседания ВЭФ-2021.

Встреча Владимира Путина с Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу Kremlin.ru

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Российский лидер ответил на вопрос о том, не жалко ли ему будет «отпустить в Госдуму» Шойгу с Лавровым. Он признал, что будет о таком жалеть, так как оба министра хорошо выполняют свои обязанности.

«Коллеги просто обратились ко мне с просьбой, чтобы они возглавили список, демонстрируя, что всё, что делает партия «Единая Россия», оно реально воплощается в жизнь, в том числе и усилиями этих людей», — сказал Путин.

Он добавил, что итоговое решение примут сами министры.

Как сообщало ИА REGNUM, Шойгу и Лавров вошли в первую пятёрку от партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в парламент, намеченных на 17 — 19 сентября. Также туда включены главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, детский омбудсмен Анна Кузнецова и сопредседатель штаба ОНФ Елена Шмелева.

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