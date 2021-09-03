Владивосток, , 10:34 — REGNUM На Дальнем Востоке необходимо продолжить улучшение жилищных условий с помощью соответствующих программ. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Важнейший вопрос для молодых специалистов и их семей, для всех, собственно, граждан — это жильё. С 2019 года на Дальнем Востоке действует специальная ипотечная программа под 2% для молодых семей и тех, кто строит свой дом, в том числе на участке, полученном по программе «дальневосточный гектар». Около 24 тыс. семей уже смогли решить свои жилищные вопросы», — заявил Путин.

«Есть предложение расширить эту программу льготного ипотечного кредитования за счёт других категорий и других специалистов, я бы сказал, крайне нужных на Дальнем Востоке. В самое ближайшее время рассмотрим это», — указал он.