Владивосток, , 10:15 — REGNUM На Дальнем Востоке могут быть заработать новые перспективные промышленные проекты. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«С расчётом на появление новых рынков нужно использовать энергетический потенциал дальневосточных морей. Одним из таких проектов может стать строительство Тугурской приливной электростанции в южной части Охотского моря», — заявил Путин.

«Вместе с другими промышленными проектами здесь, на Дальнем Востоке, есть возможность создать мощный индустриальный кластер по производству «зелёного» водорода и аммиака, спрос на который в течение целых десятилетий будет стабильности расти, особенно здесь, в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — указал он.