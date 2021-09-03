Владивосток, , 11:48 — REGNUM Попыткам политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса следует противостоять, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 3 сентября в видеообращении к участникам пленарного заседания Восточного экономического форума.

Си Цзиньпин Kremlin.ru

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Китайский лидер призвал помогать друг другу в борьбе с пандемией коронавируса и наращивать сотрудничество по разработке и выпуску вакцин — этого мирового общественного блага. Вместе следует стремиться к созданию мирового «общества здравоохранения».

Си Цзиньпин подчеркнул, что нужно ещё и «решительно бороться с попытками политизировать тему вакцин и вопроса о происхождении коронавируса».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава китайского МИД Ван И призвал Россию сильнее сплотиться и активнее сотрудничать с КНР, чтобы не дать политизировать и стигматизировать пандемию и вопрос о происхождении SARS-CoV-2.

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