Владивосток, , 11:36 — REGNUM Поправивший президента России школьник по поводу Северной войны порадовал Владимира Путина. Об этом 3 сентября заявил президент России на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Почему это может меня задеть? Наоборот это только может меня порадовать! Молодые ребята, они хорошо знают историю Отечества, прекрасно, я только рад», — заявил Путин.

1 сентября в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с детьми — победителями олимпиад и конкурсов, которая проходит 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке, один из школьников поправил российского лидера, когда тот говорил про Северную войну.

«Владимир Владимирович, не сочтите за дерзость, но это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война», — уточнил школьник.

Путин согласился и ответил «спасибо за поправочку».