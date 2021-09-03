Владивосток, , 11:14 — REGNUM В ряде стран высказываются озабоченности по поводу активного освоения Россией Северного морского пути. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Мы наблюдаем процессы в других странах, где высказываются какие-то озабоченности по поводу того, что Россия активно осваивает Северный морской путь, и звучат предположения о том, что мы якобы собираемся кого-то ограничивать. Вот это не соответствует действительности. Мы не собираемся никого ограничивать, более того, мы хотим, чтобы эта работа строилась в строгом соответствии с международным морским правом», — заявил Путин.

«Мы готовы, и сейчас придерживаемся, и в будущем собираемся придерживаться неких основополагающих документов. Нас это вполне устраивает. В том числе и то, что наиболее экономически выгодный и безопасный маршрут Северного морского пути проходит по российским территориальным водам, по российскому внутреннему воду. Что нас здесь может не устраивать?» — указал он.

По его словам, чем более эффективно будет использоваться этот маршрут всеми заинтересованными странами, тем лучше для всех и для России.