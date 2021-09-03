Благовещенск, 3 сентября 2021, 19:08 — REGNUM О прибытии 3 сентября в Благовещенск президента России Владимира Путина сообщает пресс-служба Кремля.
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Уточняется, что глава государства прибыл в столицу Амурской области для осмотра строительства объектов космодрома «Восточный». Путин проведёт в Благовещенске рабочую встречу с главой региона Василием Орловым.
«Владимир Путин также вручит государственные награды ликвидаторам последствий природных пожаров и паводков в регионах РФ», — сообщили в пресс-службе.
Напомним, Путин с 1 сентября совершает рабочую поездку на Дальний Восток. Глава государства принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума.
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