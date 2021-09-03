Владивосток, , 11:42 — REGNUM Некоторые страны пытаются лишить других их конкурентных преимуществ, навязывая определённые правила взаимодействия в рамках борьбы за сохранение природы. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Некоторые страны хотят лишить другие страны их конкурентных преимуществ. Именно поэтому сейчас идут разговоры в Евросоюзе, допустим, о фактически таком экологическом налоге, что ли», — заявил Путин.

«И, безусловно, мы заинтересованы в совместной работе по сохранению природы, по шагам, направленным на то, чтобы предотвратить катастрофические изменения климата. Но мы не можем согласиться с предлагаемыми правилами, которые явно вступают в противоречие с нормами ВТО», — указал он.