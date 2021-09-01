Владивосток, , 13:40 — REGNUM Готовность российского бизнеса в сфере цифровых технологий говорить об этических принципах показывает уровень зрелости этой отрасли. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии подписания «Добровольных обязательств» компаниями-учредителями «Альянса по защите детей в цифровой среде».

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«У России сильные позиции в сфере цифровых технологий», — заявил Путин.

«И то, что сегодня вы ставите во главу угла интересы детей, формулируете и продвигаете в российском сегменте интернета нравственные, этические принципы, говорит о зрелости наших компаний, перспективных отечественных разработок в области цифрового бизнеса», — указал он.