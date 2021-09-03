Владивосток, , 07:41 — REGNUM Восточный экономический форум (ВЭФ) занял достойное место в международном календаре мероприятий подобного характера, заявил президент РФ Владимир Путин 3 сентября на встрече с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Российский лидер отметил, что форум представляет интерес и дает ряд возможностей как для отечественного и иностранного бизнеса, так и для властей.

«Это интересная площадка, полезная площадка и для наших партнеров, которые приезжают на это мероприятие во Владивосток, и для российского бизнеса, представителей различных уровней власти», — сказал глава государства.

Путин пояснил, что ВЭФ позволяет провести анализ того, что сделано в Дальневосточном регионе России, крупнейшим из регионов страны, а также совместно выработать план по дальнейшему развитию региона. Кроме того, президент подчеркнул важность форума и для жителей Дальнего Востока.

«Это важно для людей, здесь проживающих, для власти, для того, чтобы продемонстрировать, на что мы способны, а для бизнеса — для того, чтобы начать или продолжить интересные, перспективные проекты, которые для бизнеса приносят и удовлетворение, реализуют в хорошем смысле слова амбиции, приносят прибыль, что немаловажно», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября на совещании по вопросам социально-экономического развития ДФО в рамках VI Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что России необходимо продолжить развивать сеть малых аэродромов и посадочных полос на Дальнем Востоке.

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