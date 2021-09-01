Владивосток, , 11:22 — REGNUM Президент России Владимир Путин смог реализовать свои детские мечты. Об этом он заявил 1 сентября на встрече со школьниками — победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Я могу себя считать счастливым человеком… как многие мальчишки, хотел быть то моряком, то лётчиком, потом разведчиком. Я хотел быть. И я реализовал. Так жизнь сложилась. Я иногда даже удивляюсь: как так получилось? Это сложное дело. Нельзя просто прийти: хочу быть разведчиком. Так вроде не бывает, но так получилось. Воспитание в семье, окружение… всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству», — заявил Путин.

«И сегодня я занимаюсь именно этим. Мне удалось добиться того, о чём я мечтал», — указал он.