Владивосток, , 11:53 — REGNUM Идею о введении в школах дополнительного курса истории и поощрении наиболее активных учеников поездками в археологические лагеря одобрил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 1 сентября в ходе встречи с учащимися школы всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке, которая проходит в рамках в рамках в рамках лекций общества «Знание» II просветительского марафона «Новое Знание».

Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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"Конечно. Согласен полностью», — заявил глава Российского государства в ответ на вопрос о возможности таких нововведений в российских школах.

Также Владимир Путин пообещал обсудить реализацию такой инициативы со своими коллегами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что межгосударственные отношения строятся на совершенно иных принципах, чем межличностные связи.