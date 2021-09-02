Владивосток, , 16:04 — REGNUM Россия должна продолжать развитие Дальнего Востока, приумножая успехи прошлых лет. Об этом 2 сентября заявил президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) в рамках VI Восточного экономического форума, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дальний Восток России

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"Россия осваивает эти территории давно. Делает это силами наших выдающихся предшественников, усилиями миллионов наших предков. Делает это осмысленно», — сказал глава государства.

Российский лидер подчеркнул, что Дальний Восток имеет для России огромное значение в силу своего колоссального потенциала.

«Задача наша не только осознать все, что было сделано нашими предшественниками, но и приумножить это, и приумножить многократно», — заявил Путин.

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