Владивосток, , 10:21 — REGNUM При заключении мирного договора с Японией Россия должна иметь гарантии, что за этим не последуют недружественные действия со стороны США. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«При разговорах о мирном договоре мы должны обеспечить мирное будущее», — заявил Путин.

«Мы должны быть гарантированы от неожиданностей, связанных с возможным размещением американских вооруженных сил, и тем более ракетных ударных систем близи от наших границ. Эти вопросы поставлены перед японской стороной. Ответов мы пока не получили. Я считаю, что в этом смысле мяч на стороне наших партнёров», — подчеркнул он.