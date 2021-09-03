Владивосток, , 12:04 — REGNUM Если США уйдут с роли «мирового полицейского», то от этого станет только лучше — за порядок в мире должна отвечать Организация Объединённых Наций Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«За порядок в мире должна отвечать Организация Объединённых Наций. И её Совет Безопасности», — заявил Путин.

По его словам, ситуация с Афганистаном стала очень поучительной в отношении американских подходов.

«Это удобный случай, чтобы оттоптаться на том, что произошло в Афганистане, но это действительно катастрофа. Это правда. Американцы вообще люди очень прагматичные, истратили на всю эту кампанию свыше 1,5 трлн долларов за эти годы. А результат какой? Нулевой», — отметил президент.Если же иметь в виду то, сколько людей теперь брошены, которые работали на США и их союзников, то можно говорить о гуманитарной катастрофе.«Надеюсь, что придёт осознание, что действовать с прежних позиций — а прежние позиции заключались в том, чтобы «цивилизовывать» другие народы, привносить туда элемент современной цивилизации по образцу и подобию тех, кто это делает… что это ошибочная политика», — подчеркнул Путин.