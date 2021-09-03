Владивосток, , 09:59 — REGNUM Экологические требования к перевалке грузов должны работать не только на Дальнем Востоке, а во всех крупных портах России. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Угольная пыль — такая простая вещь, но люди это чувствуют, это не мелочь. Люди чувствуют это, справедливо жалуются на вещи подобного рода. Мы уже приняли решения на этот счёт, в том числе заключены соглашения со стивидорными компаниями. В них прописано, что в портах России должны быть внедрены экологичные, наилучшие доступные технологии при перевалки грузов», — заявил Путин.

«Считаю, что нужно пойти дальше и закрепить такие требования на законодательном уровне, чтобы грузовые порты России не только Владивосток, но и Мурманск, Калининград, Новороссийск и другие были оснащены системами непрерывного экологического мониторинга», — указал он.