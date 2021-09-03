Владивосток, , 10:03 — REGNUM На Дальнем Востоке наблюдается постоянный дефицит строительных материалов. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Специфическая проблема именно Дальнего Востока — дефицит строительных материалов. Очень многое приходится завозить за сотни, а то и за тысячи километров отсюда. Это, конечно, прямо влияет на темпы реализации и стоимость проектов не только в сфере инфраструктуры, но и на жилищном рынке», — заявил Путин.

«В ближайшее время нужно кратно увеличить производство стройматериалов на Дальнем Востоке. В том числе создадим современный кластер этой индустрии в Хабаровском кране, который располагает необходимой ресурсной, производственной, да и кадровой базой», — указал он.