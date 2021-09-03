Владивосток, , 12:20 — REGNUM Афганистан должен сохранить внутреннее единство, и в этом заинтересовано международное сообщество. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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«Чем быстрее Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ — прим.) войдёт в семью цивилизованных народов, тем легче будет контактировать и общаться, как-то влиять, задавать какие-то вопросы, если не требовать, то ставить вопрос о том, что в рамках этих цивилизованных отношений должны соблюдаться определённые цивилизованные правила», — заявил Путин.

«В случае дезинтеграции не с кем будет разговаривать», — указал он.