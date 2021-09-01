Москва, , 10:19 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил школьников с 1 сентября на встрече с победителями олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта во Всероссийском детском центре «Океан».

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"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, учителей с замечательным праздником: с новым годом! С новым учебным годом!» — заявил Путин.

«У нас ведь один из самых любимых праздников в стране — это вот Рождество и Новый год. Но и 1 сентября — это ведь тоже новый год, новый учебный год. И прежде всего хочу, конечно, поздравить малышей, первоклашек, которые впервые пойдут в школу. Их, их родителей, мам, бабушек, воспитателей», — отметил он.