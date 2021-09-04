Космодром «Восточный», Амурская область, , 04:11 — REGNUM Президент России Владимир Путин ознакомился с ходом строительства командного пункта и стартового комплекса «Ангара» на космодроме Восточный, сообщили в пресс-службе Кремля.

Строительство космодрома Восточный Kremlin.ru

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Российский лидер прибыл в Амурскую область в ночь на 4 сентября после участия в Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Путин осмотрел строящиеся объекты, на месте глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продемонстрировал президенту устройство стартового стола для ракеты-носителя «Ангара», сообщил о завершении строительных работ в 2022 году и последующем переходе к испытаниям всех систем космодрома.

Российский лидер ознакомился с макетами «Ангары» в различных модификациях, макетом пилотируемого космического корабля «Орёл», запуск которого запланирован на 2025 год.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая очередь строительства космодрома Восточный предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители «Ангара-А5» и другой необходимой инфраструктуры. Первый пуск «Ангары» запланирован на 2023 год.

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