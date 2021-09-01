Владивосток, , 13:48 — REGNUM Создание новой социальной инфраструктуры в регионах России является проектом государственного масштаба. Об этом 1 сентября заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия социальных объектов образования в Дагестане.

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«Знаю, что сейчас Минобороны возводит в любимом мною Дагестане еще 37 социальных объектов, из которых 27 будут сданы до конца этого года. Новые образовательные и дошкольные учреждения придадут серьёзный импульс социальному развитию Дагестана, создадут более комфортные условия для воспитания и обучения детей», — заявил Путин.

«Создание новой социальной инфраструктуры в Дагестане, да и в других регионах нашей большой, огромной страны — это проект государственного масштаба», — указал он.