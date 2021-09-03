Владивосток, , 09:27 — REGNUM Дальневосточники России сохранили дух первооткрывателей, своих предков. Об этом 3 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2021.

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"Дальневосточники в широком смысле этого слова — и прежние поколения, и сегодняшние, — это пионеры. Первооткрыватели», — заявил Путин.

«Вы представляете, какую работу надо было проделать для того, чтобы осваивать эти территории? И какова она по масштабу? Какие нужно было проявить личные деловые качества для того, чтобы добиться того результата, которым мы обладает сегодня?» — продолжил он.

По его словам, «и сегодняшние поколения в значительной степени люди-первооткрыватели».

«Многое, что здесь до сих пор происходит, это впервые. Вот этот дух первооткрывателя, дух тех, кто идёт вперёд, дерзает, добивается результатов — мне кажется, это отличительная черта дальневосточников», — подчеркнул он.