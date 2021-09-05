5 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 01:31 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 4 сентября в социальной сети Facebook.

Фонтан «Дружбы народов» Анастасия Зубарева © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «ВЭФ-21 и большая поездка Путина на Дальний Восток — трансляция»

Владимир Путин Kremlin.ru

«Всё верно. Нужно сделать всё, чтобы не гибли мирные жители и чтобы не было ежедневных сводок боевых действий на территории Донбасса», — поделился своим мнением Сергей Х.

Многие пользователи пришли к выводу, что надежда на восстановление отношений между Россией и Украиной всё ещё существует. Граждане уверены, что нет совершенно никаких реальных препятствий между двумя братскими народами.

«Надеюсь, что когда-нибудь Украина переболеет русофобией и вновь будет в союзе с Россией, Белоруссией, Казахстаном и другими странами бывшего Советского Союза. К примеру, немцы не русофобы, немцы прагматики, мы им газ, они нам мерседесы. Так чем же украинцы хуже? Только лучше, и им место в нашей большой семье!» — пишет Сэм С.

«Страны бывшего СССР, такие, как Россия или Азербайджан, сейчас выигрывают от сотрудничества друг с другом. К тому же никто никому не запрещает и с другими странами мира сотрудничать. Получается, что Украина уже более семи лет только проигрывает, ведь никому, кроме стран СНГ, она, по сути, не нужна», — написала Нина Я.

Некоторые пользователи отмечают, что проблема во взаимоотношениях России и Украины существует, но она одна — бандеровцы, с которыми невозможно вести диалог из-за их античеловеческой идеологии.

«Была надежда в 2014 году ввести российские войска на Украину после насильственного военного госпереворота, но российские министры отговорили Путина это сделать, а зря! Пока на Украине «Бандеру» в клетку не загонят, толку не будет. Без этого «небратья» уже не смогут восстановить нашу дружбу и доверие к украинцам», — отмечает Katia G.

Герои современной Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Часть людей считает, что дружба украинского и русского народа неминуема и скоро это вновь станет уже реальностью.

«Лично я хочу дружить с украинцами, потому что это славяне, с ними легко в беседе и в работе. Надо нам быть вместе, иначе сожрут те, кто нам уж точно «небратья», — считает Olga A.

Отдельные пользователи отмечают, что если Украина не вернётся в большую семью вокруг России, то эта страна окажется в полном одиночестве под абсолютным управлением из-за океана.

«Почему западные украинцы не возражали, когда Хрущев забрал Крым у России и передал Украине? Никто не сказал, что не надо брать чужое? Подсунули ожившие в Украине бандеровцы и фашисты свинью России с НАТО, вот и потеряли подарок. Если бы украинцы строили своё будущее с российским народом, то были бы сильными и богатыми, но бандеровцы нам братьями никогда не были. Нам нужно вновь объединяться. Только так мы сможем достойно жить по соседству с Европой и не быть управляемыми», — указывает Васильчек В.

Напомним, 3 сентября президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что ситуация в отношениях с Украиной является ненормальной и неестественной и он надеется на восстановление отношений в будущем.