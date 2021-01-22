В России за весь период пандемии выявлено более 3,5 млн случаев заражения коронавирусом. В регионах РФ сохраняются «коронавирусные» ограничения, продлеваются режимы повышенной готовности. Тем временем 18 января в регионах России стартует массовая вакцинация всех категорий населения от COVID-19. Она проводится бесплатно и на добровольной основе. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, до конца января в гражданский оборот поступит 2,1 млн доз вакцины. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

09:17 18.01.2021 В Воронежскую область планируется поставка 94 700 доз вакцины от коронавируса, далее объемы поставок будут уточняться. Планируется привить 60% жителей, относящихся к группам риска, — это около 700 тысяч человек. Об этом: Губернатор Воронежской области анонсировал массовую вакцинацию от СOVID-19

09:17 18.01.2021 На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной институтом им. Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор». Читайте также: Массовая вакцинация от COVID-19 стартовала в России

09:21 18.01.2021 Антиковидный паспорт планируют ввести в Башкирии. Об этом 18 января сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, такой документ будут выдавать жителям, которые переболели COVID-19, имеют антитела или вакцинировались. Подробности в материале: В Башкирии могут ввести антиковидные паспорта

09:26 18.01.2021 В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом, что втрое меньше показателей 16 января. Таким образом, общее число подтверждённых случаев заражения достигло 14 849. Читайте также: Число случаев COVID-19 в Горном Алтае приближается к 15 тысячам

09:28 18.01.2021 В Амурской области к началу массовой вакцинации от коронавируса, к 18 января, на прививку записались уже 500 человек. Как отметила региональный министр здравоохранения Светлана Леонтьева, активность населения сравнима с прививочной кампанией от гриппа. Читайте также: В Приамурье на вакцинацию от коронавируса записались уже 500 человек

09:36 18.01.2021 Алтайские правоохранители отказались возбуждать уголовное дело по факту смерти и. о. руководителя реанимационного отделения горбольницы № 10 Барнаула Юрия Кочетова, который почти до самой своей кончины работал и не знал, что заразился SARS-CoV-2 от пациентки. Как сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) по итогам полученного ответа на свой запрос в СУ СК РФ по Алтайскому краю и со ссылкой на вдову, Юрий Кочетов тяжело переносил коронавирусную инфекцию, однако руководство медучреждения не позволило ему уйти на больничный, и Кочетов почти до последних минут своей жизни спасал пациентов, сам едва живой, с температурой и поражением лёгких (при этом результат теста от него скрывали). «Он понимал, что скоро умрёт, поэтому оставил на видном месте деньги и новые туфли, в которых его и похоронили. И опять — будничность трагедии и наверняка добропорядочность в быту тех виновных, которых так легко и привычно не найти», — возмутился депутат. Читайте также: За смерть врача, от которого скрыли COVID-диагноз, никого не наказали

09:36 18.01.2021 Глава Киселёвского городского округа Кемеровской области Максим Шкарабейников призвал сделать прививку от коронавируса, но сам вакцинироваться не планирует. Об этом он сообщил в своём Instagram. Читайте подробнее: Глава Киселёвска рассказал, почему не делает прививку от коронавируса

09:41 18.01.2021 В Чувашии записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по четырём каналам. Число пунктов вакцинации планируют наращивать. Об этом: В Чувашии увеличивают число пунктов вакцинации от коронавируса

09:41 18.01.2021 70% взрослого населения планируют вакцинировать от COVID-19 в Белгородской области для создания коллективного иммунитета. Это около 750 тысяч человек, сообщает пресс-служба правительства региона. Об этом: В Белгородской области 750 тысяч жителей планируют привить от COVID-19

09:43 18.01.2021 В Югре за сутки лабораторно подтверждено 223 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в регионе 226 случаев. Подробности в материале: В Югре число заражений коронавирусом превысило 25 тысяч

09:47 18.01.2021 В Саратовской области коронавирусная инфекция выявлена по состоянию на 18 января у 39 951 человека, за сутки инфицированы 250 человек. Минувшим днем заболели 252 саратовца. Выздоровел с начала пандемии 34 331 человек, за сутки — 212 пациентов. Всего скончались 474 человека. Об этом: В Саратовской области провели более 1 млн тестов на коронавирус

09:48 18.01.2021 В Оренбургской области сегодня, 18 января, началась запись населения на вакцинацию против COVID-19. Как отметила министр здравоохранения региона Татьяна Савинова, 6 января получено 3600 доз вакцины, Оренбуржье готово приступить к массовой вакцинации. Во второй половине января ожидается поставка более 20 тыс. доз вакцины, а в феврале — еще 54 тыс. доз. Об этом: В Оренбуржье ожидается поставка более 74 тыс. вакцины от COVID-19

09:50 18.01.2021 В Республике Калмыкия установленные ковидные ограничения продлятся ещё в течение месяца — по 14 февраля включительно. Такое решение принял региональный оперштаб в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы республики. Читайте подробнее: Ковидные ограничения в Калмыкии продлили ещё на месяц

09:57 18.01.2021 В Челябинской области за 17 января выявили ещё 302 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб. Для сравнения: сутками ранее, 16 января, их было 303, а 15-го — 301. С начала пандемии в регионе обнаружили уже 41 471 заразившегося. Читайте подробнее: В Челябинской области выявили ещё 302 носителя коронавируса

10:10 18.01.2021 На сегодняшний день общее число проведённых на территории России тестов на коронавирусную инфекцию превысило 97 млн. Об этом 18 января сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Читайте подробнее: В России проведено свыше 97 млн тестов на коронавирус

10:10 18.01.2021 За минувшее воскресенье, 17 января, в Петербурге обследовали на коронавирус 16 389 человек, сообщили 18 января в городском оперштабе по борьбе с инфекцией. Это почти на 12 тысяч человек меньше, чем в минувшую субботу, 16 января. Подробности в материале: В Петербурге за сутки проверили на коронавирус более 16 тыс. человек

10:31 18.01.2021 Иностранных граждан, которые работают на предприятиях в РФ, пока не вакцинируют от коронавируса. В приоритете прививки делают гражданам РФ, сообщила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. Подробности в материале: Работающих в РФ иностранцев не будут вакцинировать от коронавируса?

10:36 18.01.2021 В Республике Крым подтверждено 253 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 18 января. Сутками ранее, 17 января, сообщалось о 311 новых пациентах с подтверждённой инфекцией. Об этом: В Крыму скончались 654 пациента с коронавирусом

10:42 18.01.2021 Людям из высокой группы риска стоит пройти вакцинацию от нового коронавируса. Об этом врач и телеведущая Елена Малышева написала в своём Instagram, комментируя смерть художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. «Но это ещё и повод для нас подумать о своем будущем. Подумать о будущем наших пожилых родителей», — написала Малышева. Об этом: Телеведущая Малышева прокомментировала смерть Бориса Грачевского

10:43 18.01.2021 В Хакасии по ситуации на 18 января 2021 года от COVID-19 привито 1244 человека. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, в ближайшее время это число будет удвоено — в наличии имеется около 2 тыс. вакцин. Об этом: В Хакасии число вакцинаций от COVID-19 будет удвоено

10:44 18.01.2021 За последние сутки в России выявили 22 857 носителей коронавируса. Об этом 18 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Читайте также: В России выявили за сутки 22857 случаев заражения коронавирусом

10:46 18.01.2021 В Брянской области 18 января подтверждено 192 случая заражения коронавирусом, что на девять меньше предыдущих суток. Лаборатории проверили 625 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Подробности в материале: В Брянской области подтвердили 192 новых случая заражения коронавирусом

10:49 18.01.2021 За последние сутки в России от коронавирусной инфекции скончался 471 пациент. Об этом 18 января сообщил корреспонденту ИА REGNUM источник в сфере здравоохранения. Это на десять человек меньше, чем накануне, когда умер 481 пациент. Подробности в материале: В России от COVID-19 умер ещё 471 человек

10:50 18.01.2021 Фактор масштабной вакцинации от коронавируса в РФ становится ключевым для восстановления национальных экономик, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов. Читайте подробнее: Массовая вакцинация — ключевой фактор восстановления экономики: политолог

10:51 18.01.2021 Объединенные Арабские Эмираты оказали помощь Чечне для борьбы с коронавирусной инфекцией. В республику прибыл самолет со средствами индивидуальной защиты, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Читайте также: Чечня получила гуманитарную помощь от Арабских Эмиратов

10:53 18.01.2021 В храмах Барнаула уже сегодня, 18 января, по окончании Божественной литургии можно будет взять крещенскую воду. По данным Алтайской митрополии, также раздача святой воды будет организована на улице, возле храмов. Купание в крещенской проруби в этом году будет организовано только на озере Пионерском. Дню Крещения Господня в Барнауле посвятят традиционный крестный ход: 19 января он пройдет по двум маршрутам: с 10:30 — от Знаменского женского монастыря (ул. Большая Олонская, 24) до реки Обь в районе Речного вокзала и с 10:30 — от храма Тихвинской иконы Божией Матери (ул. Кутузова, 260) до озера Пионерское, с совершением чина великого освящения воды. Об этом: Барнаул праздник Крещения Господня отметит крестным ходом

11:10 18.01.2021 На Чукотке прививку от коронавируса уже поставили 484 человека — вакцинация ведётся в пяти населённых пунктах. Об этом: На Чукотке вакцинировались от коронавируса уже более 400 человек

11:10 18.01.2021 В Удмуртии по состоянию на 15 января выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 194 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 23 458 случаев. Читайте также: В Удмуртии выявили 193 новых случая заражения коронавирусом

11:11 18.01.2021 За последние сутки в Санкт-Петербурге подтверждено 3287 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что на 29 случаев меньше, чем сутками ранее. Об этом сообщили 18 января в федеральном оперштабе. Это первое снижение суточной цифры в Петербурге после пяти суток непрерывного роста. Подробности в материале: В Петербурге снизилась смертность и число новых заражений коронавирусом

11:12 18.01.2021 В пензенских поликлиниках о прививке от коронавируса можно узнать в «окнах вакцинации». Сюда могут обратиться те, кто хочет привиться от коронавируса, но нет возможности записаться. Особое внимание уделяется лицам старше 60 лет, большинство из которых имеют хронические заболевания. Об этом: В поликлиниках Пензенской области открыли «окна вакцинации»

11:13 18.01.2021 В Ленинградской области за прошедшие сутки зарегистрировали еще шесть смертей от COVID-19. Всего с начала пандемии в регионе скончалось 328 человек. Читайте также: В Ленобласти за сутки подтвердили еще шесть смертей от COVID-19

11:15 18.01.2021 В Удмуртии по состоянию на утро 18 января провели 787 478 исследований для выявления заражения коронавирусом. За минувшие сутки лаборатории республики провели 3401 тест на коронавирус. Накануне было выполнено 3714 исследований. Об этом: В Удмуртии провели больше 787 тыс. исследований на коронавирус

11:18 18.01.2021 Воронежская область получила около 38 тыс. комплектов вакцины от COVID-19 по данным на 18 января, данные привели в пресс-службе правительства области. Подробности в материале: Воронежская область получила 38 тыс. комплектов вакцины от COVID-19

11:23 18.01.2021 В Нижегородской области по состоянию на 18 января выявили 479 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 484 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 78 218 случаев. Об этом: В Нижегородской области подтвердили 479 новых заражений коронавирусом

11:24 18.01.2021 В Забайкальском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, снизилось число регистрируемых браков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 18 января, специалист по связям с общественностью департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина. «В 2020 году человечество столкнулось с новой болезнью, которая заставила нас поменять привычный образ жизни. Пандемия коснулась всей планеты. В високосном году традиционно наблюдается снижение количества регистрируемых браков. Но в 2020-м многие молодожены еще и переносили свои браки на более позднее время, чтобы зарегистрировать новую семью в торжественных условиях, без ограничений. Эти браки будут зарегистрированы позже», — прояснила руководитель департамента ЗАГС Забайкальского края Ольга Корягина. Читайте подробнее: Коронавирус повлиял на снижение числа браков в Забайкалье

11:24 18.01.2021 За истекшие сутки на территории России было выявлено 22 857 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Об этом: В России за сутки выявили 22857 новых носителей коронавируса

11:25 18.01.2021 За минувшие сутки в Москве выявили 3679 случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщили в оперативном штабе столицы. Это на 333 случая меньше, чем накануне, когда выявили 4012 носителей коронавируса. Москва лидирует среди регионов РФ. За сутки в Москве госпитализация потребовалась 1042 пациентам, выздоровели 4009 человек, умерли 73 человека. Читайте подробнее: В Москве снизился суточный прирост числа носителей коронавируса

11:26 18.01.2021 За минувшие сутки 14 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 1923 человек. Читайте подробнее: За сутки 14 нижегородцев скончались от COVID-19

11:27 18.01.2021 На Колыме готовятся к массовой вакцинации от коронавируса — вместе с больницей Магадана первыми вакцину «Спутник V» получили Хасынская (90 доз) и Ольская (160 доз) районные больницы. Читайте подробнее: На Колыме ожидают поставки более 11 тыс. доз вакцины «Спутник V»

11:30 18.01.2021 За прошедшие сутки в Красноярском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом, за весь период пандемии — 2010. Читайте подробнее: В Красноярском крае от COVID-19 скончались ещё 25 человек

11:31 18.01.2021 В Краснодарском крае за минувшие сутки подтверждено 200 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 января в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 17 января, сообщалось о 198 новых заразившихся. Подробности в материале: На Кубани за сутки выявили 200 носителей коронавируса

11:33 18.01.2021 В Республике Карелия за прошедшие сутки выявили 282 новых носителей коронавируса, что на три человека меньше, чем сутками ранее. Подробности в материале: В Карелии удается сдержать темпы распространения коронавируса

11:34 18.01.2021 В Нижегородской области по состоянию на 18 января исследования на наличие коронавируса провели в отношении 2 068 044 человек. За минувшие сутки обследованы на коронавирус 6047 нижегородцев. На прошлой неделе в среднем проводилось около 10−11 тыс. исследований в сутки. Подробности в материале: В Нижегородской области резко упало число тестов на коронавирус

11:37 18.01.2021 В Воронежской области подтверждено 388 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили 18 января в региональном оперативном штабе. Сутками ранее, 17 января, в статистику вошло 387 новых случаев. Подробности в материале: В Воронежской области скончались ещё 17 человек с коронавирусом

11:39 18.01.2021 В Пермском крае за сутки выявлены 295 носителей коронавируса, сообщает 18 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Лечение в больнице получают 134 человека, дома под меднаблюдением находится 161 человек. Среди выявленных носителей коронавируса двое детей и 293 взрослых: 119 мужчин и 176 женщин. Ежесуточный прирост случаев заражения демонстрирует длительное время стабильность и фиксируется на уровне 0,8. Коэффициент распространения COVID-19 составляет 1,03 (на 17 января — 1,03). Читайте подробнее: В Прикамье выявлено 295 новых случаев заражения коронавирусом

11:40 18.01.2021 Низкие температуры воздуха не оказывают существенного влияния на коронавирус. Об этом РИА Новости заявил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. «Ситуация двоякая. На сам вирус это практически никак не оказывает влияния, потому что температура до — 20 губительно на вирус не влияет», — сказал Вознесенский. Об этом: Инфекционист заявил об отсутствии влияния мороза на коронавирус

11:41 18.01.2021 В Пермском крае за сутки подтверждена смерть еще десяти человек от коронавирусной инфекции, сообщает 18 января оперштаб по борьбе с COVID-19. Еще трое пациентов, чей тест на коронавирус оказался положительным, умерли от сопутствующих заболеваний. Об этом: В Прикамье от COVID-19 скончались ещё десять человек

11:41 18.01.2021 Большинство пациентов с COVID-19 заразны только в течение 8−9 дней после появления симптомов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, пишет 18 января «Российская газета». «Чтобы быть заразным, надо распространять живой вирус», — пояснила Вуйнович. Подробности в материале: Пациенты с COVID-19 заразны не дольше девяти дней — ВОЗ

11:48 18.01.2021 В Севастополе подтверждено ещё 95 случаев заражения коронавирусом, сообщили 18 января в пресс-службе правительства города. Накануне, 17 января, было подтверждено 97 случаев заражения. Читайте подробнее: В Севастополе скончались ещё пять человек с COVID-19

11:50 18.01.2021 Ещё 393 жителя Ростовской области получили положительный результат теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 января. Это на один случай заражения SARS-CoV-2 меньше, чем днём ранее. Читайте также: В Ростовской области выявили ещё 393 носителя коронавируса

11:50 18.01.2021 В Туве определили 19 медицинских организаций, которые будут заниматься вакцинацией от COVID-19 местных жителей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, 17 из них расположены в районах. Читайте подробнее: В Туве от COVID-19 вакцинируют 123 тысячи человек

11:53 18.01.2021 В Ростовской области за последние сутки зарегистрировано 14 летальных исходов среди пациентов с положительным результатом теста на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 января. Читайте подробнее: Ещё 14 жителей Ростовской области не смогли победить COVID-19

11:57 18.01.2021 Для граждан старше 65 лет, проживающих на территории Саратовской области, до 1 февраля продлили режим самоизоляции. Соответствующее постановление подписал 18 января председатель регионального правительства Роман Бусаргин. Подробности в материале: Для пенсионеров в Саратовской области вновь продлили режим самоизоляции

11:58 18.01.2021 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение об организации вакцинации в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 18 января, пресс-служба областного правительства, ожидается, что в первой половине февраля в Приангарье поступит 43 тысячи доз. Глава региона подчеркнул, что вакцинация будет производиться поэтапно, по мере поступления вакцины в регион. «Всего к началу марта мы ожидаем, что в область придет более 120 тысяч доз», — подчеркнул Игорь Кобзев. Также глава региона поручил профильным ведомствам подготовить дополнительно сотрудников горячих линий для консультаций по вопросам про вакцинацию. Читайте подробнее: Подписано распоряжение о вакцинации в Приангарье

11:58 18.01.2021 В Татарии по информации на 18 января заражены коронавирусом 14 927 человек, за сутки заболевание выявили у 95 жителей. Минувшим днем заразились 97 человек. Всего выздоровели 11 332 пациента, за сутки — 69 человек. На территории региона с начала наблюдения зарегистрировано 232 летальных исхода от последствий инфицирования SARS-CoV-2. За сутки жертвами коварной болезни стали еще три пациента. Подробности в материале: В Татарии выявили почти 15 тыс. носителей коронавируса

11:59 18.01.2021 В Пензенской области коронавирусная инфекция по состоянию на 18 ноября подтвердилась у 29 767 человек, за сутки заболели еще 225 жителей. Всего выздоровели 23 685 человек, за сутки — 147 заболевших. С начала наблюдений скончались от последствий заражения коронавирусом 353 жителя области. Читайте также: Ещё 225 носителей коронавируса выявили в Пензенской области

12:01 18.01.2021 В Республике Калмыкия за истекшие сутки подтверждено 83 случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 18 января. Для сравнения: днём ранее, 17 января, положительный результат теста получил 81 житель региона. Об этом: В Калмыкии коронавирус выявлен ещё у 83 человек

12:02 18.01.2021 В Калужской области 18 января на 20 участках началась массовая вакцинация от коронавирусной инфекции для всех желающих препаратом «Спутник V». Помимо лечебных учреждений, в регионе планируется организовать выездные бригады на предприятия по их заявкам. Рассматривается возможность открытия прививочных кабинетов в крупных торговых центрах в Калуге и Обнинске, а также в ряде учреждениях культуры. В частности, в концертном зале Калужской областной филармонии и кинотеатре «Центральный» в Калуге. Читайте также: В Калужской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса

12:05 18.01.2021 Три летальных исхода среди пациентов с COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Калмыкии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 18 января. Об этом: В Калмыкии ещё три пациента стали жертвами COVID-19

12:06 18.01.2021 В Мордовии по состоянию на 18 января выявили 81 новый случай заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 83 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 15 011 случаев. Об этом: В Мордовии число носителей коронавируса превысило 15 тыс. человек

12:06 18.01.2021 В Чувашии выявлено ещё 114 носителей коронавируса, есть новые летальные исходы от COVID-19. Об этом: 16,3 тыс. жителей Чувашии вылечились от COVID-19

12:08 18.01.2021 В связи с пандемией коронавируса жителям Пензы рекомендовано воздержаться от посещения массовых купаний в проруби. По этой причине крещенских купелей в областном центре организовано не будет. Но в местах возможного купания всё же будет организовано дежурство силами управления по делам ГОЧС города для обеспечения безопасности населения и предотвращения несчастных случаев. Читайте подробнее: В Пензе отказались от организации крещенских купелей

12:08 18.01.2021 Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Натаров предложил ввести временный запрет на экспорт российских вакцин от коронавируса за границу. Подробности в материале: В Госдуме призвали ввести мораторий на экспорт российских вакцин

12:12 18.01.2021 В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 115 человек. Подробности в материале: Один житель Мордовии скончался от COVID-19 за сутки

12:15 18.01.2021 В Ульяновской области официально подтверждено ещё 246 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, также зарегистрированы новые смертельные случаи. Читайте также: В Ульяновской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом

12:19 18.01.2021 Врач во время работы. Александр Куликов © ИА REGNUM

12:19 18.01.2021 В Марий Эл по состоянию на 18 января выявили 48 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 10 076 случаев. Об этом: В Марий Эл вторые сутки выявляют 48 новых заражений коронавирусом

12:20 18.01.2021 В Оренбургской области за сутки выявлено 172 случая заражения коронавирусом. Суточный темп прироста составил 0,54% (на 17 января — 0,55%), сообщает Управление Роспотребнадзора по региону. С конца марта в регионе зарегистрировано 31 868 носителей коронавируса. На 100 тыс. населения приходится 1617,4 случая заражения. От COVID-19 излечились 28 184 пациента. Жертвой заболевания стали 416 человек. Читайте подробнее: В Оренбуржье выявлено ещё 172 носителя коронавируса

12:24 18.01.2021 В Подмосковье поставлена задача привить от коронавируса около 3 млн человек. Об этом 18 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам главы региона, Подмосковье готово к массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. Читайте подробнее: В Подмосковье от коронавируса планируют привить 3 млн человек

12:24 18.01.2021 В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 140 человек. Подробности в материале: Ещё двое жителей Марий Эл скончались от COVID-19

12:26 18.01.2021 В Курской области 18 января зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на пять меньше, чем было подтверждено за предыдущие сутки. Всего в регионе выявлено 23 тыс. 944 положительных теста. Читайте подробнее: В Курской области выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом

12:28 18.01.2021 Ещё 118 носителей коронавируса выявлено в Рязанской области 18 января, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. Это на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 109 человек. Читайте также: В Рязанской области выявили 118 новых носителей коронавируса

12:28 18.01.2021 В Оренбургской области за сутки подтверждена гибель ещё пяти пациентов от коронавирусной инфекции, сообщает 18 января опештаб по борьбе с COVID-19. С начала пандемии в регионе зафиксировано 416 смертей по причине новой коронавирусной инфекции. Читайте также: В Оренбуржье жертвой COVID-19 стали ещё пять человек

12:30 18.01.2021 В Курской области по состоянию на 18 января зарегистрировано 330 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки подтверждена одна смерть. Читайте подробнее: В Курской области скончался ещё один пациент с COVID-19

12:32 18.01.2021 В Новосибирской области число кабинетов для проведения вакцинации от коронавируса увеличивается ежедневно. Всего в ближайшее время в регионе развернут 59 пунктов. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве. Подробности в материале: Новосибирские поликлиники подготовились к массовой вакционации от COVID-19

12:34 18.01.2021 В Подмосковье приступят к сворачиванию коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 18 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По его словам, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией снижается, койки для их лечения повсеместно освобождаются. Об этом: В Подмосковье решено сворачивать койки для больных COVID-19

12:34 18.01.2021 В Липецкой области 18 января подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки. Всего на территории региона выявлено 18 тыс. 953 положительных теста. Об этом: В Липецкой области за сутки выявлены 153 новых носителя коронавируса

12:37 18.01.2021 В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано пять новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Всего в регионе было зарегистрировано 332 летальных случая. Об этом: В Липецкой области скончались ещё пять пациентов с COVID-19

12:38 18.01.2021 В Карачаево-Черкесии снизилось число новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Сократилось также число пациентов, госпитализированных в ковид-госпитали. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Читайте также: В Карачаево-Черкесии снизилось число госпитализированных COVID-пациентов

12:45 18.01.2021 В Подмосковье начнут работу передвижные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), в которых можно будет сделать прививку от коронавируса. Об этом 18 января рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с главами региональных ведомств и муниципалитетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Наша задача, чтобы запись на вакцинацию была максимально удобная и понятная», — сказал Воробьев. Подробности в материале: В Подмосковье появятся передвижные комплексы вакцинации от коронавируса

12:46 18.01.2021 В Астраханской области 18 января подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом — на три больше, чем выявили за предыдущие сутки. Всего в регионе было зарегистрировано 22 тыс. 328 положительных тестов. Читайте подробнее: В Астраханской области выявлено 188 новых случаев заражения коронавирусом

12:47 18.01.2021 В Мурманской области до начала массовой вакцинации от COVID-19 прививку сделали 1200 человек. Читайте подробнее: В Мурманской области стартовала массовая вакцинация от COVID-19

12:48 18.01.2021 В Новосибирской области на Крещение Господне будут оборудованы 22 купели. Новосибирцам рекомендовано соблюдать не только традиционные для крещенских купаний меры безопасности, но и социальное дистанцирование, а также иные ограничительные меры по коронавирусу. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона. Подробности в материале: Новосибирские власти пообещали не допустить массового скопления на Крещение

12:57 18.01.2021 Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Подмосковье улучшается. Об этом 18 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, его слова приводит телеканал «360». Подробности в материале: Ситуация с коронавирусом в Московской области улучшается — Воробьев

12:57 18.01.2021 В Астраханской области по состоянию на 18 января подтверждено два новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Всего скончался 461 человек. Читайте также: В Астраханской области скончались ещё два пациента с COVID-19

13:03 18.01.2021 Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин вылечился от коронавирусной инфекции. Подробности в материале: Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин вылечился от COVID-19

13:04 18.01.2021 На Ямале за сутки подтверждено 112 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 113 случаев. Читайте также: На Ямале за сутки коронавирус выявили у 112 человек

13:05 18.01.2021 Для забайкальских предпринимателей 2020 год был весьма непростым, в первую очередь — из-за последствий для малого бизнеса в период пандемии. С учетом федеральной и региональной поддержки общая сумма, направленная на нивелирование последствий пандемии, составила более семи миллиардов рублей. Об этом своем докладе сообщил министр экономического развития Забайкальского края Александр Бардалеев. Его слова цитирует пресс-служба краевого правительства: «Мы постарались учесть все предложения предпринимателей по внесению изменений в закон об отмене ЕНВД, по предоставлению льгот. Только на региональном уровне на поддержку бизнеса было направлено более 1,5 миллиарда рублей. Более 13 тысяч предпринимателей региона получили все меры поддержки…». Об этом: В Забайкалье рассказали, как помогали бизнесу в кризис

13:07 18.01.2021 В Приволжском федеральном округе по состоянию на 18 января выявили 2879 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2900 новых носителей коронавируса. Максимальное число заражений SARS-CoV-2, выявленных за сутки в округе, наблюдалось по состоянию на 24 декабря — 3068 новых случаев. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 425 544 случаев. Читайте также: Почти 2,9 тыс. заражений коронавирусом выявили за сутки в Поволжье

13:08 18.01.2021 288 случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Самарской области. Об этом 18 января сообщает пресс-служба областного оперативного штаба. Сообщается, что всего в регионе выявлено 36 586 случаев заражения этой инфекцией. В минувшие сутки по области была констатирована смерть 76-летней женщины, которая страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Всего в регионе скончалось 743 пациента с COVID-19. Об этом: В Самарской области за сутки выявили 288 случаев заражения коронавирусом

13:10 18.01.2021 Низкая социальная активность и снижение объемов тестирования на COVID-19 в новогодние праздники в Санкт-Петербурге создали иллюзию стабилизации второй волны коронавируса, считает проректор по перспективным проектам санкт-петербургского Политеха, руководитель рабочей группы, создающей по заказу Минздрава РФ математические модели распространения коронавируса, Алексей Боровков. Читайте подробнее: В Петербурге заявили об «иллюзии стабильности» по коронавирусу

13:14 18.01.2021 В Сахалинскую область поступила крупнейшая с начала иммунизации партия вакцины от коронавируса — 9100 доз. sakhalin.gov.ru

13:18 18.01.2021 Ещё 180 носителей коронавируса выявлено в Белгородской области 18 января, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на три меньше, чем за предыдущие сутки. Общее количество случаев заражения превысило 25 тысяч, от осложнений скончались 300 человек. Читайте также: В Белгородской области COVID-19 выявили у 25 тысяч жителей

13:22 18.01.2021 Губернатор Омской области Александр Бурков поручил кратно увеличить количество прививочных пунктов для запуска массовой вакцинации населения региона от COVID-19. Читайте также: Омская область готовится к запуску массовой вакцинации от коронавируса

13:27 18.01.2021 Глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности в республике. Об этом 18 января сообщает пресс-служба республиканского правительства. Согласно подписанному документу, для жителей старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями обязательный режим самоизоляции продолжает действовать по 28 января. Подробности в материале: Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности

13:32 18.01.2021 В Кемерове от коронавируса привились 1737 человек. Почти половина привившихся — работники медицинской сферы и образования, входящие в основные группы риска. Об этом: Более 1700 жителей Кемерова привились от коронавируса

13:36 18.01.2021 В Тюменской области за сутки выявлено 164 случая заражения коронавирусом. Об этом 18 января сообщает региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 163 случая. Читайте подробнее: В Тюменской области за сутки выявили 164 носителя коронавируса

13:38 18.01.2021 В Пензенской области за сутки во время тестирования на коронавирус инфекцию выявили среди 225 человек, 22 из которых — дети. Возраст заболевших несовершеннолетних от 16 дней до шести лет. В настоящее время под наблюдением врачей остаются 8 352 жителя, сняли с коронавирусного учета 66 751 человека. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом осуществили среди 617 429 человек, провели более 655,3 тыс. исследований. Подробности в материале: В Пензенской области коронавирус выявили у новорожденного

13:40 18.01.2021 Около пятой части всех граждан, которые вакцинировались в Подмосковье первой частью вакцины от коронавирусной инфекции, не приходят, чтобы получить прививку вторым компонентом препарата. Об этом 18 января заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Важный момент — контроль вакцинации второго этапа. На текущий момент, по данным системы ЕМИАС, у нас до 20% не проходят вакцинацию вторым компонентом. Они заболели либо COVID-19, либо просто ОРВИ», — сообщила Стригункова. Об этом: В Подмосковье 20% пациентов не приходят за вторым компонентом вакцины

13:43 18.01.2021 В Мурманской области за последние сутки COVID-19 диагностировали 241 человеку. Большая часть новых заболевших — 82 человека — из Мурманска. Читайте также: В Мурманской области число ковид-пациентов пополнил еще 241 человек

13:44 18.01.2021 На данный момент в Подмосковье использовали 40% от всех поступивших в регион доз вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом 18 января заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Глава регионального минздрава отметила, что в рамках массовой вакцинации в регионах России поставлена задача привить 60% взрослого населения. Для Подмосковья это составляет 3,6 млн человек. Подробности в материале: Почти 24 тысячи жителей Подмосковья привили от коронавируса

13:48 18.01.2021 Во Владимирской области 18 января подтверждено 159 новых случаев заражения коронавирусом — на один меньше, чем в предыдущие сутки. Всего в области были зарегистрированы 21 тыс. 511 носителей вируса. Подробности в материале: Во Владимирской области за сутки выявлены 159 носителей коронавируса

13:49 18.01.2021 Массовая вакцинация населения в России от пандемии коронавируса — это продуманная и стратегически важная инициатива, которая, без сомнения, будет успешно реализована, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. Читайте также: Стратегическая инициатива: эксперт о массовой вакцинации от COVID-19

13:50 18.01.2021 Во Владимирской области по состоянию на 18 января зарегистрировано 590 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. За последние сутки были подтверждены восемь смертей. Читайте также: Во Владимирской области скончались ещё восемь пациентов с COVID-19

13:52 18.01.2021 Российский фонд прямых инвестиций совместно с Центром им. Н. Ф. Гамалеи создали международный научный экспертный совет по вакцине «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба РФПИ. «РФПИ и НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи инициировали создание Международного научного экспертного совета по вакцине «Спутник V» и формирование международной площадки, где ученые-разработчики вакцины могут обмениваться информацией, мнениями и экспертизой с ведущими зарубежными коллегами», — цитирует пресс-служба главу фонда Кирилла Дмитриева. Читайте подробнее: В России появился международный научный экспертный совет по «Спутнику V»

13:52 18.01.2021 В Подмосковье за месяц планируется примерно в два раза увеличить количество пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом 18 января заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. На данный момент в Подмосковье действует 94 пункта вакцинации от коронавирусной инфекции. К 1 февраля их количество планируется увеличить до 135. Однако на этом региональные власти останавливаться не собираются. Читайте также: Количество пунктов вакцинации от коронавируса в Подмосковье увеличат до 220

13:54 18.01.2021 В Тамбовской области 18 января подтверждено 160 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем было выявлено за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрированы 20 тыс. 522 носителя вируса. Читайте также: В Тамбовской области за сутки выявлены 160 новых носителей коронавируса

14:02 18.01.2021 Прививку от коронавируса можно будет сделать в частных клиниках Подмосковья. Об этом 18 января заявила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Мы достигли договоренности с нашими коммерческими партнерами. Мы им будем предоставлять вакцины — они будут бесплатно вакцинировать посетителей», — сказала Стригункова. Подробности в материале: Частные клиники Подмосковья начнут вакцинировать от коронавируса

14:05 18.01.2021 В Севастополе заражение коронавирусом подтвердилось у 64 педагогов, всего в преддверии начала новой учебной четверти в городе протестированы более трёх тысяч учителей. Данные 18 января на аппаратном совещании в правительстве Севастополя привёл директор департамента здравоохранения города Виталий Денисов. Читайте также: В Севастополе коронавирус выявили у 64 учителей

14:06 18.01.2021 В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 111 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 46 зарегистрированы в Кургане, сообщает 18 января региональный оперативный штаб. Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 109 случаев. Об этом: В Курганской области за сутки коронавирус выявили у 111 человек

14:06 18.01.2021 Выездную вакцинацию на предприятиях в Московской области планируется начать с 21 января. Об этом рассказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. По словам министра, власти региона предпринимают попытки для того, чтобы от коронавируса вакцинировалось как можно больше людей. Например, с 15 января в области начали обзванивать пожилых жителей с предложением привиться. В то же время наиболее популярным способом записи на вакцинацию стало обращение в поликлинику — на него пришлось 77% всех вакцинаций. Читайте также: С 21 января в Подмосковье начнется выездная вакцинация

14:10 18.01.2021 Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам призвал граждан принять активное участие в вакцинации против коронавируса. Сам он уже сделал себе прививку, и никаких побочных реакций при этом не было отмечено, о чем 18 января рассказали в минздраве региона. Читайте подробнее: В Дагестане за прививку против коронавируса агитируют служители культа

14:12 18.01.2021 В Саратовской области сегодня ночью решили все-таки не отказываться от организации крещенских купаний. Об этом заявила замглавы регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева. Купания состоятся, но пройдут в режиме действующих ограничений, то есть одновременно присутствовать на водоемах смогут не более 50 человек. Также актуальными остаются дистанция и масочный режим. Сами крещенские купания организуют в условиях максимального разобщения. Подробности в материале: Саратовские власти определили формат организации крещенских купаний

14:16 18.01.2021 Советскую и российскую актрису Лию Ахеджакову выписали из больницы после перенесённой болезни COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на театр «Современник». "Лия Меджидовна выписана из больницы», — сказали агентству в театре. Читайте подробнее: Ахеджакову выписали из больницы после COVID-19

14:20 18.01.2021 Переносной пункт вакцинации от коронавирусной инфекции будет работать в выходные 23 и 24 января в подмосковном Домодедово. Об этом 18 января сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на еженедельном совещании членов правительства региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «На этой неделе мы запускаем пробную акцию в Домодедово. В субботу в парке Ёлочки будет выставлена машина, и любой желающий сможет подойти. И в воскресенье такой же ФАП будет стоять на площади рядом с администрацией», — сказала Стригункова. Читайте также: В подмосковном Домодедово вакцинацию от коронавируса организуют в парке