Воронеж, , 10:36 — REGNUM Губернатор Воронежской области Александр Гусев анонсировал начало массовой вакцинации от COVID-19 уже в ближайшее время. Об этом он заявил 14 января на заседании регионального оперативного штаба, сообщили в пресс-службе облправительства.

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«Уже в ближайшее время будем начинать массовую вакцинацию населения. Раньше мы прививали только отдельные категории: прежде всего, педагогов, медиков. Теперь появится возможность более широко проводить вакцинацию. Производители вакцины наращивают объемы, и будем надеяться, что, уже начиная с февраля, развернется более массовое производство. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно будет в том числе через портал госуслуг. Но обращаю внимание: у нас есть категория пожилых людей, проживающих в отдаленной местности, мы должны им будем обязательно помочь», — сказал Гусев.

По данным регионального департамента здравоохранения, поставка 94 700 доз, далее объемы поставок будут уточняться. Планируется привить 60% жителей, относящихся к группам риска — это около 700 тысяч жителей Воронежской области.