Коронавирус, бесспорно, стал темой номер один для всех в 2020 году. Однако была не только пандемия. Например, в России приняли поправки к Конституции, а в США выбрали нового президента, были достижения и провалы, отставки и назначения… О том, что произошло в 2020 году, вспоминаем с авторами и экспертами в трансляции ИА REGNUM .

К концу текущего года в России COVID-19 переболеют 16,6 млн граждан, или 11,3% населения, говорится в исследовании «Итоги 2020», подготовленном лабораторией Сбербанка «Сбериндекс».

С января по ноябрь в Приморском крае промышленное производство сократилось на 17% по сравнению с этим периодом 2019 года.

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Сегодня на Чукотке самый низкий уровень бедности в России. Реальная зарплата за январь-сентябрь составила 109,2%, заявила первый заместитель губернатора Чукотки Алеся Калинова .

2020 год войдёт в историю как год начала распространения пандемии коронавируса и борьбы с ней, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов .

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В Якутии с начала эпидемии коронавируса на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 5,5 млрд рублей, при этом более четырёх млрд поступило из федерального бюджета.

Для России и мира в целом в уходящем году было очень много событий, конечно, это прежде всего COVID-19, который повлиял абсолютно на всё — от курса валют и до отмены Олимпиады в Токио, отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Данилов , подводя итоги 2020 года.

Подробности в материале: Врач рассказал об особенностях второй волны COVID-19 в России

«Естественно, в России повсеместно сформировались собственные очаги пандемии во всех населенных пунктах. В то же время нельзя исключить и не только возможность, но и потенциальную опасность «завозного» характера инфекции. Подобное в особенности выглядит реалистичным при увеличении вирулентности SARS-CoV-2, что и случилось в Великобритании…»

С утверждением о том, что в России сейчас все заражаются в основном коронавирусом, который давно ходит по России, не совсем согласен кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он, в частности, пояснил:

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На Сахалине жители Корсакова стали чаще принимать решение о переводе личного автотранспорта на газ. Так, в 2020 году их число увеличилось в восемь раз. В 2019 году на газ в этом районе области перевели всего пять автомобилей.

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Жители Дальнего Востока за год оформили в 13 банках 14 027 договоров на получение льготной ипотеки под 2% на общую сумму 49,8 млрд рублей.

В ходе прошедшей 17 декабря большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин говорил о внешней политике в 2020 году как о потерянном периоде для цивилизации, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель директора Экспертно-аналитического центра ДВФУ Дмитрий Шелест .

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Дальневосточные предприниматели во время пандемии получили 11% всей федеральной помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. В сравнении с Российской Федерацией на Дальний Восток была направлена непропорциональная поддержка, об этом на онлайн-форуме «ДФО 2020» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

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На Камчатке за 11 месяцев 2020 года количество дорожно-транспортных происшествий увеличилось в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 13,6%.

«Год был очень необычным и сложным. Год жёсткий и противоречивый. Год сверхнапряжения по понятным причинам. Год очень серьёзных потерь. И в то же время — год обретения новых планов и новых смыслов», — подчеркнул красноярский губернатор.

Рыбодобывающие компании Магаданской области на 22 декабря освоили 57 076,24 тонны водных биоресурсов — это 93% от общих квотируемых.

В конце 2019 года о желании продлить период отдыха за счёт отгулов и отпусков заявляли 15% опрошенных. Однако теперь не намерены присоединять отпуск или отгулы к каникулам 80% опрошенных, а 12% отметили, что пока не приняли решения.

Отпуска и отгулы собираются соединить с новогодними каникулами 8% российских работников. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом по поиску работы Superjob.

Азаров подчеркнул, что индексировать зарплаты чиновников не планируется. Ведь сейчас большинству жителей региона очень непросто, поэтому повышать зарплату чиновникам руководство области не будет, подчеркнул он.

Индексировать зарплаты чиновникам отказался глава Самарской области Дмитрий Азаров . Об этом он сообщил 24 декабря во время большого интервью с журналистами.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша 24 декабря принял участие в прямом телевизионном эфире телерадиокомпании «Ника». Глава региона подвел предварительные итоги уходящего года и ответил на вопросы жителей области. Шапша заявил, что, несмотря на объективные сложности, удалось не допустить экономического спада, интерес со стороны инвесторов к Калужской области не пропал: ещё 12 компаний взяли на себя обязательства реализовать инвестиционные проекты. Региональный бюджет 2021 года сохранил социальную направленность. В 2021 году в области будет создана специальная интерактивная площадка для прорывных идей «Космос».

Подробности в материале: РФ выбрала адекватную стратегию в борьбе с пандемией — профессор РЭШ

Запас прочности, накопленный российской экономикой в предшествующие годы, помог ей избежать серьезного роста долговой нагрузки, с которым столкнулись другие страны. Об этом заявил профессор экономики РЭШ Валерий Черноокий , подводя итоги 2020 года.

В 2020 году спрос на китайские активы серьезно увеличился, так как Китай, по мнению многих, справился с пандемией лучше, чем США. Об этом заявил профессор РЭШ Константин Егоров ,

В 2020 году у многих стран мира появилась уникальная возможность реформировать свои образование, науку и здравоохранение. Об этом заявил профессор РЭШ Константин Егоров.

Одним из позитивных итогов 2020 года стало появление соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Об этом заявил профессор экономики РЭШ Валерий Черноокий.

Читайте также: Адвокат ожидает в 2021 году гуманизации экономических статей УК РФ

В 2021 году могут быть сделаны небольшие шаги в сторону гуманизации статей УК РФ, предусматривающих ответственность за экономические преступления, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель коллегии «Альянс», адвокат Андрей Коновалов .

Одним из самых интересных экспериментов этого года стало пилотное тестирование цифрового юаня в Китае. Об этом заявил профессор РЭШ Константин Егоров , подводя итоги 2020 года.

Подробности в материале: В Башкирии в 2020 г. рассмотрели инвестпроекты на 310 млрд рублей

По его словам, всего с 2018 года инвестиционному комитету региона были представлены 296 проектов на общую сумму порядка 670 млрд рублей. И больше половины из них являются инициативами в сфере сельского хозяйства и промышленности.

143 новых проекта с общим объёмом инвестиций около 310 млрд рублей рассмотрели в Башкирии в 2020 году. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на онлайн-совещании в формате «Инвестчас», на котором подвели итоги работы Инвестиционного комитета республики в текущем году.

В Приморье зарегистрировано 85 тыс. бизнесменов, которые в 2020 году трудоустроили уже 276 тыс. человек. За десять лет приморский бизнес должен создать в крае 340 тыс. рабочих мест — такую задачу ставит нацпроект «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Только в уходящем году начали работу 8,7 тыс. новых предприятий и официально зарегистрировались более 8 тыс. самозанятых.

Пандемия коронавируса обошлась Красноярскому краю в сумму около 8 млрд рублей. Об этом, подводя итоги 2020 года, сообщил губернатор региона Александр Усс .

Адвокат, партнёр адвокатского бюро «Соколов, Трусов и Партнёры» Елена Станкевич считает одним из наиболее важных событий уходящего 2020 года и нового 2021 года повышение НДФЛ для богатых до 15%.

2020 год выдался очень сложным для всех индустрий, и бьюти-индустрия не стала исключением.

Бизнесмен, член политсовета Ростовского регионального отделения «Партии Роста» рассказал о предварительных итогах 2020 года для малого и среднего бизнеса.

Ущерб малому и среднему бизнесу пандемией нанесен вполне серьёзный. Но не равномерный.

Эпидемия коронавируса не только изменила жизнь людей, но и все бизнес-процессы. Особенно от вируса пострадала сфера услуг и гастробизнес.

2020 год оказался непростым для тревел-сектора и оказал влияние не только на компании, работающие в этом сегменте, но и на самих путешественников, которые обзавелись новыми привычками. Туризм в 2021 году точно не будет таким же, как прежде.

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Жители России в декабре потратили на игристые вина всего 214 млн рублей, это на 38% меньше, чем в декабре прошлого года. Таковы результаты исследования ВТБ и оператора фискальных данных «Первый ОФД».

Член генерального совета «Партии Роста» подвёл итоги 2020 года для строительной отрасли. Он оценил ущерб малым и средним предприятиям в России из-за ситуации с пандемией коронавируса, рассказал, нужна ли господдержка в 2021 году, а также, чего бизнес ждёт от 2021 года.

Читайте также: Банки РФ показали рекордный рост активов с 2014 года

По состоянию на 1 декабря активы банковского сектора составили 103,7 трлн рублей. Рост произошел, как отмечают эксперты, из-за активной выдачи кредитов и вложений в ценные бумаги. В рекордном 2014 году прирост активов составил более 19 трлн рублей (+35%) на фоне валютной переоценки, последовавшей за обвалом рубля.

Российские банки за 11 месяцев 2020 года нарастили свои активы на 16,8%, столь быстрого роста не было с 2014 года. В денежном выражении активы выросли почти на 15 трлн рублей, сообщает 25 декабря РБК со ссылкой на статистику ЦБ РФ.

Все много работали, в том числе на пределе возможностей, пояснил Шойгу.

Российские военнослужащие отдохнут 30 и 31 декабря. Выходными эти дни объявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания 25 декабря.

Как банковский сектор будет работать с малым бизнесом? Что ждёт в 2021 году? Своим прогнозом на ситуацию поделился председатель правления «Синко Банк».

Уходящий год выдался для всех тяжёлым и сложным, заявил российский президент Владимир Путин 21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Подробности в материале: Эксперт рассказала, что будет с рынком репутации в РФ

Благодаря ковиду, огромный рост получили и динамично развивающиеся проекты, связанные с удаленной диагностикой и лечением пациентов.

Читайте подробнее: Хуснулин рассказал об успехах в дорожном строительстве в России в 2020 году

Нынешний 2020 год, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, стал удачным для дорожного строительства России. Об этом сегодня, 25 декабря, на пресс-конференции заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин . По его словам, оно увеличилось на 14%.

Пандемия не привела к кардинальному изменению мира и России, но она ускорила те процессы, которые медленно разворачивались и до вспышки коронавируса. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец , комментируя итоги 2020 года.

Пандемия коронавируса нанесла серьезный удар по лидерским позициям Запада. Об этом заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец , подводя итоги 2020 года.

Эксперимент по внедрению специального налогового режима для самозанятых в 2020 году был распространён на все регионы России. Об этом заявил адвокат Александр Зорин , рассказывая об итогах 2020 года.

Те перемены, которые принесла с собой пандемия коронавируса, оказались качественными, и они не исчезнут после того, как сама пандемия сойдет на нет. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Если бы в 2020 году не разразилась пандемия коронавируса, которая повлекла за собой карантин, то у нынешнего президента США Дональда Трампа был бы такой перевес в голосах, что его сопернику — демократу Джо Байдену не помогли бы никакие подтасовки. Об этом заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян рассказал ИА REGNUM о работе подгруппы «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ в 2020 году и планах на наступающий год.

Экономический спад, который переживал мир в 2020 году, был вызван не пандемией, которая, однако, серьезно усугубила его. Об этом заявил социолог, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий ,

Важнейшей негативной тенденцией 2020 года в связи с коронавирусной атакой и «великой самоизоляцией» стало усиление недоверия между населением, бизнесом и государством, причём указанный тренд наблюдался во всём мире. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

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Важной особенностью постпандемического мира окажется то, что разрыв между богатыми и бедными странами увеличится. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

В 2020 году пандемия коронавируса усилила обособленность государств мира друг от друга. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

В 2020 году национальный парк «Русская Арктика» не посетил ни один турист, однако это не помешало ему выйти на новый уровень развития.

В 2020 году пандемия, начавшаяся в Китае, тем не менее продемонстрировала как раз большую эффективность китайской модели по сравнению с западной. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

Подробности в материале: В 2021 году США перейдут к мягкой конкуренции с Китаем — прогноз

Если демократ Джо Байден станет президентом США, то это приведет к изменению отношений с Китаем, хотя полной перезагрузки не будет. Об этом заявил политолог Владимир Шаповалов.

Подробности в материале: В 2021 году Вашингтон попытается склеить Запад в единое целое — прогноз

В 2021 году Америка постарается вернуть доверие партнеров. Об этом заявил 25 декабря политолог Владимир Шаповалов.

Рост цен на рынке вторичного жилья в России доходит до 40% в зависимости от места расположения недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко .

Пандемия коронавируса при всех ее отрицательных последствиях (дыры в бюджете, увеличение безработицы из-за закрытия части предприятий) качественно изменила прежде всего мышление людей, она доказала, что можно качественно работать вне привязки к рабочему месту. Об этом заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель Липецкого регионального отделения «Партии Роста» Вадим Ковригин.

Как итог в третьем квартале 2020 года продажи относительно показателей второго квартала увеличились почти в два раза. Кроме того, рост продолжился и в четвертом квартале, на 11% превысив показатели предыдущего.

Эксперт напомнил, что в первые месяцы с начала распространения коронавирусной инфекции в РФ на рынке недвижимости произошло резкое снижение спроса. Однако затем оно было отыграно в летний и осенний периоды. Стимулом к покупке недвижимости стало введение в России льготной ипотечной ставки в 6,5%.

В 2020 году продажи жилья в России демонстрировали двукратный рост всего за один квартал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров , подводя итоги изменений на рынке недвижимости в 2020 году.

По его словам, спрос на недвижимость вырос по причине закрытия границ России с другими странами и введением режима самоизоляции. Многие из тех, у кого была возможность уехать за город, сразу это сделали. Услуга онлайн-аренды на загородные дома пользовалась высоким спросом даже в самый разгар пандемии. По словам эксперта, востребованы были как загородные дома, так и просто участки земли.

После возобновления сообщения с другими странами в России сократится спрос на загородную недвижимость. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров , подводя итоги изменений на рынке недвижимости в 2020 году.

Подробности в материале: В России загородная недвижимость подорожала на 30%

«Почему интересуются землей в отличие 2018-го и 2019-го годов? За последние годы она сильно просела в цене, стало выгодно приобретать участки без строений — впрок, либо для того, чтобы самостоятельно возвести дом по новым технологиям — каркасные, фахверковые и так далее — то есть дома, которые строятся под ключ за 2−3 месяца и по доступным ценам», — сказала Мищенко.

По оценке эксперта, это связано в первую очередь с распространением коронавируса, который привел к вынужденному режиму самоизоляции и закрытию границ. Люди предпочитали работать на самоизоляции за городом, а не в квартирах, что и привело к росту цен. Высокий спрос сохраняется и по сей день. Люди продолжают покупать и загородные дома, и участки.

Цена загородной недвижимости среднего класса выросла в пределах 30%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко .

По его словам, на фоне нестабильной экономической ситуации и падении курса рубля население стремится не потерять, а при возможности приумножить капитал. Финансовые консультанты в текущей ситуации советуют вкладывать деньги в недвижимость.

«На фоне продления льготных ипотечных ставок проблем на рынке новостроек Москвы в обозримом будущем не предвидится. Большая доля сделок заключается людьми с точки зрения сбережения от обесценения своих накоплений», — рассказал Ковров.

Спрос на новостройки в Москве в обозримом будущем не предвидится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал руководитель департамента консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Сергей Ковров .

Подробности в материале: Эксперт спрогнозировал повышенный спрос на вторичное жилье в Москве

«Декабрь 2020 года повторяет прошлогодний сценарий. Традиционно сделки в этом месяце происходят на эмоциях. Многие торопятся решить жилищный вопрос до наступления Нового года. Все ждут новогоднего чуда, верят, что все изменится в лучшую сторону. И покупка квартиры — первый шаг к таким изменениям. Как говорится, в Новый год с новой жизнью. Поэтому кто-то идет на расширение, другие меняют старый фонд на новостройку, некоторые инвестируют накопления, чтобы не потерять их», — рассказала Мищенко.

По её оценке, стоимость квартир вырастет в пределах 5%. Этому будет способствовать доступность ипотеки в виде пониженных ставок и льготных условий кредитования. На данный момент до 75% сделок проходит с использованием ипотеки. Соответственно, спрос толкает цены вверх.

В ближайшие шесть месяцев жилье на вторичном рынке Москвы будет пользоваться повышенным спросом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости» Елена Мищенко .

Уходящий 2020 год для нефтяного рынка выдался очень непростым: цены на нефть рухнули, цена сорта Brent за год подешевела на 21%, однако закрывает год на уровне чуть выше $50 за баррель, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова .

Как сообщало ИА REGNUM , с 24 декабря власти французского департамента Нор оказывают помощь британским таможенным службам в проведении тестов на вирус SARS-CoV-2 для всех, кто пересекает границу между двумя странами.

Как сообщает BFM TV в пятницу, 25 декабря, многие водители и пассажиры провели Рождество в пробке недалеко от британского Дувра, где таможенные службы осуществляют проверку наличия отрицательных тестов на коронавирус, которые отныне являются обязательным условием попадания на территорию Франции из Великобритании, где недавно был обнаружен новый, более заразный штамм COVID-19.

Сотни грузовых автомобилей «застряли» на границе между Великобританией и Францией из-за недостаточно оперативной проверки тестов на вирус SARS-CoV-2, необходимых для того, чтобы попасть на территорию европейского континента.

Первые дозы вакцины, которых хватит на вакцинацию порядка 4900 человек, будут доставлены во все регионы в течение сегодняшнего дня (26 декабря).

«Приятно, что сейчас мы находимся на этом этапе и что в Швеции мы можем начать предлагать защиту от COVID-19 уже через считанные часы. На первом этапе вакцинированы будут те, кому это необходимо больше всего», — заявил Тегнелл.

В Агентстве общественного здравоохранения Швеции подтвердили, что вакцина была доставлена согласно расписанию. В свою очередь, государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что он очень рад по причине того, что первые дозы препарата наконец-то прибыли в Швецию.

Несколько часов назад в Швецию прибыли первые грузовики с ковид-вакциной Pfitzer/BioNTech, отправленные с территории Бельгии. Вакцинация населения начнется через считанные часы. Об этом сообщила газета Aftobbladet.

18:20 26.12.2020

Мурманский губернатор Андрей Чибис считает, что не совершил глобальных ошибок в уходящем году.

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Подробности в материале: Мурманский губернатор считает, что не совершил ошибок в 2020 году

10:25 27.12.2020 Несколько минут назад 91-летняя Гун-Бритт Йонссон, проживающая в доме престарелых в Мьёльбю (лен Эстергётланд) стала первым человеком, кто получил вакцину COVID-19 на территории Швеции. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Я ничего не почувствовала», — поделилась первым комментарием пожилая Гун-Бритт Во многих других странах первыми вакцинировались политики и знаменитости, подчеркивают журналисты «На самом деле, это как-то не по-шведски, и поэтому, может быть, очень хорошо, что именно Гун-Бритт первая привилась в Швеции», — заявил Ричард Бергстрём, отвечающий за вакцинацию населения Швеции от COVID-19. Читайте также: В Швеции началась вакцинация от COVID-19

05:19 28.12.2020 В Приморье по нацпроекту «Здравоохранение» в 2020 году построили 15 ФАПов и врачебных амбулаторий в отдалённых сёлах и посёлках края. Читайте также: В Приморье на нацпроект «Здравоохранение» потрачено почти пять млрд рублей

05:21 28.12.2020 В Приморье в 2020 году открыли почти тысячу новых мест в детских садах. Читайте также: В 2020 году в Приморье создали около тысячи новых мест в детских садах

05:36 28.12.2020 Рыбодобытчики Приморья в 2020 году выловили более 830 тыс. тонн водных биоресурсов, тем самым внесли значительный вклад в реализацию нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Подробности в материале: Рыбаки Приморья за год увеличили вылов биоресурсов

06:27 28.12.2020 В Хабаровском крае за год выявлено более 400 нарушений в сфере розничной продажи алкоголя. Из незаконного оборота изъяты 21 185 единиц спиртосодержащей продукции. Это почти 16,5 тыс. литров. Читайте подробнее: В Хабаровском крае изъяли более 16 тыс. литров алкоголя

07:10 28.12.2020 Нефтедобыча. Павел Редин © ИА Красная Весна

08:24 28.12.2020 Итоги 2020 года в Томской области: регион выполнил годовой план по капремонту домов. Как сообщили в областной администрации, все муниципальные образования региона завершили работы по капитальному ремонту многоквартирных домов, запланированные на 2020 год. Часть муниципалитетов уже приступила к ремонту объектов 2021 года.

08:40 28.12.2020 Власти Барнаула отчитались о реализации комплекса мероприятий в рамках программы «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015−2024 годы» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщает пресс-служба городской мэрии, в 2020 году, несмотря на ряд ограничительных мер в условиях пандемии, из бюджета Барнаула было направлено более трех миллионов рублей. Как отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2020 году значимая помощь предпринимателям города Барнаула предоставлена через региональные финансовые институты поддержки малого и среднего бизнеса. Более 730 млн рублей в виде кредитов смогли привлечь городские предприниматели, воспользовавшись поручительством Алтайского фонда МСП. Также Алтайский фонд микрозаймов оказал финансовую поддержку 73 субъектам малого бизнеса города на сумму более 174 млн. рублей. Об этом: Десятки предпринимателей Барнаула получили поддержку в период пандемии

09:11 28.12.2020 Защите экс-главы регионального минздрава Натальи Ледяевой, обвиняемой в мошенничестве, не удалось обжаловать судебное решение: Иркутский областной суд её оставил под стражей. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает пресс-служба суда. Напомним, теперь уже бывший министр здравоохранения Приангарья была задержана 30 ноября. Предварительно установлено, что экс-глава минздрава вместе со своим сыном и другими заинтересованными лицами путем обмана похитили из бюджета Иркутской области около 25 млн рублей. Средства предназначались на выполнение госконтракта по поставке средств индивидуальной защиты (медицинских масок, респираторов). Читайте также: Экс-министра здравоохранения Приангарья оставили под стражей

09:35 28.12.2020 В Чувашии выявляются единичные случаи нарушения запрета на проведение новогодних массовых праздников и корпоративов. Накануне празднование шло в одном из клубов в Новочебоксарске, в отношении которого глава Чувашии Олег Николаев призвал «принять максимально жёсткие меры реагирования, чтобы неповадно было». Мэр Новочебоксарска Павел Семенов проинформировал, что после данного происшествия ряд предприятий общепита возьмут «на круглосуточное наблюдение». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 декабря было заявлено на планёрке в правительстве. Об этом: «А в глаз»: в Чувашии разберутся с теми, кто проводит новогодние банкеты

09:37 28.12.2020 «Справедливая Россия» третью сессию подряд занимает уверенное второе место как по количеству внесённых в Госдуму законопроектов, так и по числу принятых. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил лидер партии депутат Госдумы Сергей Миронов. Читайте также: Миронов гордится работой фракции в Госдуме и строит планы

09:41 28.12.2020 Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию практически выполнено, сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»). Читайте также: В Госдуме подвели итоги реализации послания президента РФ

09:50 28.12.2020 «Единая Россия» в январе 2021 года внесет в Госдуму законопроект о занятости, заявил первый замглавы спикера Совфеда Андрей Турчак. Читайте также: ЕР планирует в январе внести в Госдуму законопроект о занятости

09:51 28.12.2020 В «Единой России» намерены на законодательном уровне повысить эффективность взыскания средств для оплаты алиментов. Читайте также: «Единая Россия» нашла способ повысить эффективность взыскания алиментов

09:51 28.12.2020 Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал уходящий 2020 год трудным и заявил о подготовке к выборам в Госдуму, который намечены на 2021 год. Читайте также: Зюганов подвел итоги года и рассказал о планах на выборы в Госдуму

09:53 28.12.2020 Госдума приняла, а Совфед одобрил закон о комплексном развитии территорий, закон вступит в силу с 1 января 2021 года. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать рабочую группу для контроля за реализацией норм. Читайте также: Володин прогнозирует проблемы у регионов с нормами по реновации

09:55 28.12.2020 Госдума, несмотря на ограничения, вызванные пандемией, не прекращала свою работу, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Депутаты постоянно были на связи с избирателями, делая всё, чтобы поддержать людей в этой непростой ситуации, при этом законодательная работе не останавливалась. Читайте также: Володин подвел итоги работы Госдумы в пандемию: принято больше законов

09:56 28.12.2020 Такого количества запретительных и ужесточающих законов в истории парламентаризма еще не было, считает депутат Госдумы Вера Ганзя (КПРФ). Читайте также: Депутат Госдумы: «Такого оголтелого наступления на права еще не было»

09:56 28.12.2020 В Госдуме сомневаются, что законопроект о введении балльной системы штрафов для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) будет принят в 2021 году. Читайте также: В Госдуме рассказали о перспективах введения балльной системы автоштрафов

09:57 28.12.2020 Депутаты Госдумы от «Единой России» намерены в весеннюю сессию 2021 года продолжить работу над трудовым законодательством, а также над законопроектом в сфере дистанционного образования. Читайте также: В Госдуме планируют работать над законами в сфере занятости и «дистанта»

10:06 28.12.2020 В ТОП-15 крупнейших производителей молока России вошла Белгородская область. А среди субъектов ЦФО регион вышел на второе место, сообщает пресс-служба правительства области. Об этом: Белгородская область заняла второе место в ЦФО по производству молока

10:10 28.12.2020 В Забайкальском крае подвели некоторые итоги исполнения национальных проектов. Как сообщает сегодня, 28 декабря, первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер, из более чем из 13 миллиардов рублей, предусмотренных на реализацию мероприятий по национальным проектам, остаток составляет 420 миллионов рублей. «Практически все средства сейчас на отработке в казначействе. Небольшие «хвосты» просьба доработать. С контроля эти вопросы не снимать», — поручил Андрей Кефер. Отдельно первый вице-премьер обратил внимание на мероприятия в сфере образования, где остаток составляет 274 миллиона рублей. Большая часть этих средств была предусмотрена на строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Октябрьский города Читы. Читайте подробнее: Эпидемия коронавируса повлияла на исполнение нацпроектов в Забайкалье

10:11 28.12.2020 Позиции России на мировой арене могут укрепиться благодаря ряду шагов, предпринятых официальной Москвой в 2020 году. Об этом говорится в публикации американской газеты The Wall Street Journal. Читайте также: WSJ: Недавние шаги Москвы укрепят позицию России в мире

10:27 28.12.2020 В 2021 году в Барнауле начнется строительство двух крупных спортивных комплексов, в Бийске будет построена ледовая арена. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Читайте также: Кто стоит за строительством крупных спортивных комплексов на Алтае?

10:29 28.12.2020 Промышленность в Алтайском крае, несмотря на эпидемию коронавируса и последовавшие вслед за ней масштабные ограничительные мероприятия, последовательно развивается. Более того, как сообщил губернатор региона Виктор Томенко, по объемам инвестиций в промышленность текущий год станет одним из наиболее успешных за последние 10 лет. Читайте также: Алтайская промышленность демонстрирует рост в кризисный год

10:30 28.12.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, подводя в ходе пресс-конференции некоторые итоги уходящего, 2020 года, признался, что лично для него главным испытанием стала «неожиданно для всех нас пришедшая пандемия». По словам главы региона, распространение коронавируса нарушило «хорошие, наполненные планы на 2020 год». Вместе с тем, по словам Томенко, благодаря колоссальной работе удалось минимизировать потери, смягчить последствия. Читайте также: Для алтайского губернатора Томенко главным испытанием стала пандемия

10:35 28.12.2020 «Туту Приключения» рассказали о ключевых трендах в сегменте туров — куда было интересно путешествовать россиянам в 2020 году, как они проводили время в поездках и как будут путешествовать в 2021 году. Около 60% пакетных туров в 2020 году были забронированы по России. На втором месте по спросу — Турция (35% спроса). В начале года также был спрос на пакетные туры в Таиланд, сейчас третье место по популярности занимают ОАЭ. Объем бронирований пакетных туров по сравнению с 2019 годом сократился примерно на 45%.

10:36 28.12.2020 Эксперты «Туту Приключений» также выделяют ряд трендов, которые будут влиять на туристическую отрасль в 2021 году и далее. Елена Чубина, заместитель руководителя платформы «Туту Приключения»: «Во-первых, это ускорение темпов жизни, которое, скорее всего, приведёт к сокращению среднего времени человека в путешествии, но вместе с тем — к увеличению количества самих путешествий на человека в год. То есть люди будут путешествовать чаще, но их поездки будут короче. Во-вторых, мы отмечаем, что комфорт на всех стадиях становится всё более важным. Всё больше мест размещения с высоким уровнем сервиса появляется даже в труднодоступных местах. В прошлое уйдут поездки в больших сборных группах и проблемы с трансфером, путешествовать будет удобнее и комфортнее. В-третьих, есть тренд на индивидуализацию и кастомизацию во всём. Клиент привык, что все сервисы заточены под его вкусы и предпочтения. Турист либо найдёт то, что полностью отвечает его запросам, либо останется самостоятельно планирующим путешествие».

10:36 28.12.2020 Рост бронирований и увеличение среднего чека аналитики Туту.ру прогнозируют не раньше апреля — мая, вместе с ожидаемым открытием границ.

10:39 28.12.2020 Более 850 литров алкогольной продукции изъято из незаконного оборота во Владимирской области за 2020 год, сообщает пресс-служба администрации региона. Контролирующие органы в торговых точках и заведениях общественного питания выявили 24 нарушения. Подробности в материале: Во Владимирской области за год изъято 850 литров «левого» алкоголя

10:47 28.12.2020 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе итоговой пресс-конференции обозначил рад ключевых тем, но ключевые незаданные вопросы остались. Такой вывод можно сделать из публикации канала «ПолитЦентр». Подробности в материале: Итоги 2020 года «глазами» алтайского губернатора и незаданные вопросы

10:51 28.12.2020 Комитет Госдумы по госстроительству в 2021 году продолжит работу над приведением российского законодательства в соответствие с новыми положениями Конституции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. Об этом: В Госдуме подвели итоги работы над последствиями поправок к Конституции

11:28 28.12.2020 Пандемия коронавируса не мешает жителям Барнаула через суды продолжать добиваться решения своих житейских проблем, а затем — атаковать исками городские комитеты ЖКХ и дорожного хозяйства. Одни требуют выкупить их квартиры, поскольку городская комиссия признала их дом аварийным. Другие взыскивают ущерб от ДТП, случившегося на неровностях муниципальной дороги. Или добиваются освещения улиц, так как темные дороги составляют угрозу их безопасности. Всё это привело к тому, что долг Барнаула по судебным искам на 1 января 2021 года составит 6,9 млрд рублей. Это почти 95% от собственных доходов бюджета города в следующем году. Об этом сегодня, 28 декабря, информирует канал «ПолитЦентр» со ссылкой на материалы tolknews.ru и altapress.ru. Читайте также: Судебные долги Барнаула почти сравнялись с объемом годового бюджета

11:40 28.12.2020 Пандемия коронавируса ускорила переформатирование российской экономики. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко Об этом: Эксперт объяснил, как в РФ может измениться понятие «место работы»

11:51 28.12.2020 Более 9 тыс. обращений направили российские граждане уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой за период пандемии коронавируса. Об этом она написала на своей странице в Instagram, подводя итоги 2020 года. «Мы стали свидетелями того, что свобода личности вступает в противоречие с общим благом — правом каждого на безопасность и порядок», — отметила Москалькова. Об этом: Российский омбудсмен получила более 9 тыс. жалоб за период пандемии

11:58 28.12.2020 15 ФАПов и врачебных амбулаторий построили по нацпроекту в Приморье. primorsky.ru

11:59 28.12.2020 Цены на нефть в последние месяцы определяются прежде всего ситуацией с пандемией. Ограничения транспортного сообщения и снижение деловой активности существенно снижают спрос и цены на нефть. Читайте также: Давление на рубль: валютный прогноз — 2021

12:02 28.12.2020 И сейчас, и в будущем граждане РФ уже не будут, как прежде, стремиться проводить свой досуг в людных местах. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Читайте подробнее: Экономист объяснил, что в РФ ждет индустрию отдыха и развлечений

12:10 28.12.2020 Обучение в престижных вузах России может стать доступным для тех студентов, которые раньше не могли себе этого позволить. Об этом заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Подробности в материале: Эксперт объяснил, как пандемия повлияла в РФ на доступность образования

12:22 28.12.2020 27 декабря президент Дональд Трамп наконец объявил о том, что он подпишет антикризисный пакет на сумму 900 миллиардов долларов. Согласно источникам в Белом доме, угроза наложения вето была очередной попыткой Трампа привлечь внимание. Однако у безработных и наиболее уязвимых семей США шаг Трампа вызвал настоящую панику в рождественские выходные. Об этом в своей статье написал журналист шведской газеты Dagens Nyheter Мартин Гелин. Читайте также: Dagens Nyheter: выходка Трампа испортила Рождество жителям США

12:46 28.12.2020 Телефонные мошенники в 2020 году сделали почти 15 млн звонков. Читайте также: Названы регионы России, куда мошенники звонят чаще всего

13:41 28.12.2020 Объём инвестиций в экономику Башкирии, по прогнозу республиканского минэкономразвития, в текущем году превысит 350 млрд рублей. Об этом сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики региона Рустам Муратов на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, прогнозируемый темп роста инвестиций должен составить 104 процента к уровню 2019 года. Об этом: Глава Башкирии поручил разработать новые механизмы стимулирования экономики

13:59 28.12.2020 Уходящий 2020 год выдался непростым, однако Ростовская область жила и развивалась. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев. Подробнее: Губернатор подвёл итоги 2020 года: «Ростовская область жила, развивалась»

14:00 28.12.2020 Пандемия коронавируса продемонстрировала, что инструменты государственной политики можно использовать для эффективной поддержки экономики в период острого кризиса. Об этом заявила доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль, комментируя итоги 2020 года. Читайте также: «Побиты все рекорды!»: эксперт о влиянии пандемии на рынок ипотеки в РФ

14:18 28.12.2020 Пора остановить обесценивание института интеллектуальной собственности в России. Читайте подробнее: Названо самое значимое событие года в сфере интеллектуальной собственности

14:35 28.12.2020 2020 год. Алексей Колчин © ИА REGNUM.

14:43 28.12.2020 В 2021 году в России вступят в силу сразу несколько законодательных инициатив в области недвижимости. Читайте также: Новые правила в области недвижимости: какие изменения нас ждут в 2021 году

15:08 28.12.2020 Александр Бучкури. Рождественский базар. 1906

15:42 28.12.2020 По итогам текущего года газификация российских регионов составит 71,4%, при этом потенциал на ближайшие десять лет — это выход на 83,5%. Об этом вице-премьер РФ Александр Новак заявил 28 декабря в интервью телеканалу «Россия 24». Читайте подробнее: Уровень максимальной газификации РФ достижим в ближайшие 10 лет — Новак

16:05 28.12.2020 В 2020 году сохранилась парадигма, когда фигурантов экономических дел продолжили помещать под стражу. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат коллегии адвокатов «ЭкКорп-Защита» Олег Никуленко, подводя итоги года. Об этом: Итоги 2020 года: экономические преступления и пресс правосудия

16:25 28.12.2020 В России миллионы граждан являются самозанятыми, но пока не имеют регистрации. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк, комментируя перспективы использования этого инструмента в 2021 году. Подробности в материале: Миллионы граждан РФ являются самозанятыми без регистрации — эксперт

16:30 28.12.2020 В 2021 году Госдума продолжит работу над законопроектом, который поможет защитить граждан от телефонных и интернет-мошенников. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарёв («Единая Россия»). Читайте также: Глава комитета Госдумы по безопасности рассказал о работе в 2021 году

16:31 28.12.2020 Президент России Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу (слева) и начальником Генерального штаба ВС России Валерием Герасимовым на заседании коллегии Министерства обороны. Источник: kremlin.ru

17:26 28.12.2020 Генеральный директор Государственного Русского музея Владимир Гусев в формате видеообращения подробно рассказал об итогах непростого 2020 года, причем не только для основной, петербургской части музея, но и для филиалов ГРМ в российских регионах и за рубежом. «В Русском музее открыто пять культурно-выставочных центров, которые мы называем филиалами, которые являются по существу филиалами Русского музея — это Казань, Ярославль, Саранск, Мурманск и Когалым. 172 виртуальных филиала, причем два открыто в этом году, во время пандемии. Есть еще 12 заявок от регионов на открытие филиалов Русского музея, но мы ждем — там вопрос финансирования регионального. Но регионы готовы. И подписаны соглашения со зданиями», — отметил глава Русского музея.

17:42 28.12.2020 В «Единой России» в 2021 году намерены ужесточить наказание за уклонение от выплат алиментов. Читайте также: ЕР намерена ужесточить уголовное наказание для неплательщиков алиментов

17:54 28.12.2020 В центре внимания комитета Госдумы по образованию в 2021 году встанет совершенствование качества профессионального образования, а также вопросы, связанные с учебной нагрузкой в системе общего образования. Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря, об этом заявил глава комитета Госдумы по образованию Вячеслав Никонов («Единая Россия»). Читайте также: Глава комитета Госдумы по образованию рассказал о перспективах

18:10 28.12.2020 Главным достижением осенней сессии комитета Госдумы по природным ресурсам стало принятие в первом чтении законопроекта об открытости лесной отрасли, заявил глава комитета Госдумы Николай Николаев («Единая Россия»). Подробности в материале: Комитет Госдумы планирует в 2021 году продолжение реформы лесной отрасли

18:40 28.12.2020 2020 год стал испытанием для всего мира: более 80 млн человек заразились COVID-19, целые отрасли полностью приостанавливали деятельность, протекционистская политика крупнейших государств существенно усилилась. Выборы в США добавляли неопределенности рынкам. Быстрая реакция регуляторов и существенные экономические стимулы (более $8 трлн в США и €1,5 трлн в Европе) позволили сгладить падение экономики и обеспечили восстановление фондового рынка до предкризисных значений уже в этом году. В результате мировая экономика сократится на 4% в 2020г. Читайте также: Крупнейшие страны потеряют 3−6% ВВП в 2020 году

20:01 28.12.2020 Продажа игристых вин в магазине. Дарья Антонова © ИА REGNUM

21:18 28.12.2020 Ресторанный бизнес в период пандемии. Дарья Антонова © ИА REGNUM

22:37 28.12.2020 Екатерина Тараканова. Перед Новым годом. 1951

23:05 28.12.2020 Участок для голосования по поправкам к Конституции в Москве. Дарья Антонова © ИА REGNUM

03:15 29.12.2020 В селе Петропавловск Усть-Майского района Якутии новый детский сад «Алёнушка» получил положительное заключение о соответствии требованиями проектной документации. Подробности в материале: В селе Якутии построили новый детский сад

04:13 29.12.2020 В Хабаровском крае завершилась программа по профобучению и дополнительному профобразованию жителей, потерявших работу или оказавшихся под угрозой сокращения из-за коронавируса. Читайте подробнее: В Хабаровском крае на профобразование безработных потратили 37 млн рублей

04:15 29.12.2020 Власти Хабаровского края подвели итоги реализации нацпроектов. Так, в 2020 году благоустроено 110 общественных территорий, отремонтированы восемь спортивных залов в сельских школах, семь детских поликлиник получили новое оборудование, в нормативное состояние приведено почти 200 км автодорог, введено более 180 тыс. кв. метров жилья. Читайте подробнее: В Хабаровском крае по нацпроектам обустроили дороги, спортзалы, парки

04:47 29.12.2020 В Якутии тарифы для населения за электроэнергию в 2021 году вырастут на 5% с 1 июля, а на газ — от 2,6 до 6,4%, пишет ЯСИА. Подробности в материале: В Якутии подорожает свет и газ

05:07 29.12.2020 В 2020 году в Приморье, помимо строительства четырёх мостовых переходов на «находкинской» трассе, началось сооружение ещё семи мостов общей протяженностью участков реконструкции почти 12 км. Большинство из них будет сдано уже в 2021 году. Читайте подробнее: В Приморье в 2020 году построили новые мосты

05:19 29.12.2020 Подводя итог каждому уходящему году и давая оценку событиям, повлекшим за собой как положительные, так и отрицательные последствия для системы, всегда хочется надеяться, что плохое не повторится, а хорошее только продолжит своё развитие, отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM кандидат экономических наук, доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Ирина Газизулина, говоря об итогах 2020 года в банковской сфере. Читайте подробнее: Год, кардинально изменивший банковскую систему

05:44 29.12.2020 Министерство ЖКХ Хабаровского края разрабатывает проекты строительства ещё пяти объектов водоснабжения: в Комсомольске-на-Амуре, Бикине, в сёлах Троицкое, Благодатное и Осиновая Речка. Читайте также: В Хабаровском крае обещают улучшить качество питьевой воды

07:11 29.12.2020 Пименов Юрий. Новый год

07:15 29.12.2020 Политические итоги 2020 года в Хакасии определил глава республики Валентин Коновалов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил политический аналитики Михаил Верхотуров. Об этом: Итоги года-2020: Хакасию поразил «политический штамм коронавируса»

07:37 29.12.2020 В плане приобретения иммунитета вакцинация от COVID-19 предпочтительнее, считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова вирусолога Александра Бутенко, он отметил: «Массовая иммунизация населения только начинается, поэтому сравнение этих двух групп населения по данному показателю является уделом ближайшего будущего. Наиболее вероятным представляется формирование сходного иммунитета после иммунизации и перенесенной болезни. Однако, нужно учитывать, что при тяжелом и среднетяжелом течении коронавирусной инфекции речь идет и об истощении иммунитета, и об аутоиммунных реакциях. Организм в итоге выходит из заболевания ослабленным и со сниженной устойчивостью к различным инфекциям.Исходя из этого, получать иммунитет путем вакцинации является гораздо более предпочтительным». Читайте подробнее: Врач назвал различия в иммунитете после болезни и вакцинации от COVID-19

08:26 29.12.2020 Российские компании осознали, что экологические проблемы необходимо решать. Это стало главной победой Росприродназдора в 2020 году, заявила руководитель ведомства Светлана Радионова в интервью, опубликованном 29 декабря. «Мы достучались до менеджмента компаний, внесли ясность, что им придется заниматься экологией всерьез и постоянно», — сказала Радионова РИА Новости. Читайте также: Глава Росприродназдора назвала основную победу ведомства в 2020 году

08:55 29.12.2020 Семейное законодательство в РФ ждут изменения: главное на 2021 год

09:31 29.12.2020 Главное событие 2020 года в Омской области — отставка министра здравоохранения региона Ирины Солдатовой. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. По его словам, министр «совершенно не понимала обстановку» и «довела систему здравоохранения до критически опасной черты». Читайте подробнее: Итоги года-2020: омскую систему здравоохранения «довели до опасной черты»

09:32 29.12.2020 Нежелание предприятий заменять изношенное инженерное оборудование стало основной причиной техногенных аварий, произошедших в России в 2020 году. Об этом заявила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью, опубликованном 29 декабря. «Значительная часть оборудования отработала два и более нормативных срока службы», — сказала Радионова РИА Новости. Читайте подробнее: В Росприродназдоре назвали главные причины техногенных аварий

09:33 29.12.2020 Читайте также: Платить по-новому: изменения в налоговом законодательстве РФ с 2021 года

09:51 29.12.2020 «Удалёнка»: как коронавирус изменил нашу работу

10:00 29.12.2020 Льготное кредитование и лизинг крайне важны для автомобильного рынка, и в уходящем 2020 году именно такие программы, как «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», помогли поддержать спрос на фоне спада в экономике из-за эпидемии коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 декабря заявил директор филиала АГ «Авилон» Дмитрий Макарычев. Читайте подробнее: Бизнес во время пандемии: на авторынке надеются на льготное кредитование

10:16 29.12.2020 Рекордное исполнение проектов в рамках федеральной целевой программы «Развитие Крыма и Севастополя» зафиксировано в 2020 году в Севастополе. Об этом, как сообщили в пресс-службе правительства города 29 декабря, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин во время встречи с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым в Москве. Об этом: В Севастополе исполнение ФЦП названо «рекордным»

10:19 29.12.2020 Уходящий 2020 год не оправдал ожиданий держателей и разработчиков криптовалют, считает депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»), при этом он допускает, что за криптой есть будущее. Читайте также: Депутат Госдумы: 2020 год не оправдал ожиданий держателей криптовалют

10:23 29.12.2020 Лучших госслужащих 2020 года наградили в Томской области 28 декабря. Однако, как считает заместитель председателя «Партии Роста» Елена Ульянова, среди победителей конкурса не оказалось тех, кто действительно заслужил народное признание в этом тяжелейшем году. По словам Елены Ульяновой, это главные врачи томских больниц («они нынче фактически чиновники и также встроены во властную вертикаль»), а также руководители социального блока в областной и городской администрациях. Подробности в материале: В Томской области назвали народных героев 2020 года

10:39 29.12.2020 Для российской экономики 2020 годом стал периодом сразу нескольких потрясений. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, подводя итоги уходящего года. «Для российской экономики 2020 год был годом не одного, а нескольких шоков. Первым шоком стало падение в марте мировых цен на нефть. В результате произошла первая девальвация рубля. Затем власти вынуждены были поставить экономику на паузу. И только кажется, что это произошло лишь из-за пандемии. Пандемия усилила все негативные процессы, но борьба с пандемией позволила сконцентрировать спад в экономике. Два месяца простоя — это были два месяца неизбежного простоя, будь пандемия или нет в реальности. Потери были бы в любом случае, в данном случае их лишь сконцентрировали», — сказал Колташов. Читайте подробнее: Экономист назвал 2020 год чередой потрясений для России

10:42 29.12.2020 Российскую экономику в 2021 году, вероятно, будут ждать позитивные изменения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал экономист Василий Колташов, подводя итоги 2020 года и делая прогноз на будущее. Эксперт обратил внимание на то, что 2020 год заканчивается мировым повышением цен на нефть. Эта тенденция, скорее всего, продолжится и в 2021 году. Об этом: Эксперт спрогнозировал развитие российской экономики в связке с китайской

10:44 29.12.2020 В 2021 году экономика России может начать постепенно выходить из депрессии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов, подводя итоги 2020 года и делая прогноз на будущее. «В целом 2021 год обещает быть годом постепенного выхода из депрессии. Пережив в марте обвал, мировая экономика оказалась где-то в бурной, где-то в вялой депрессии. В которой во второй половине лета появились признаки оживления в некоторых странах. Например, в России. Если брать российский рынок жилья, то здесь творилось просто трудноописуемое — цены выросли на 10% в целом по России», — сказал Колташов. Подробности в материале: Колташов назвал условия для роста экономики России в 2021 году

11:15 29.12.2020 Экономист Василий Колташов. vk.com v. koltashov

11:15 29.12.2020 Жители Тюменской области во время пандемии коронавирусной инфекции стали меньше употреблять спиртные напитки. В 2020 году регион занял шестое место в рейтинге трезвых субъектов Российской Федерации, сообщает областной департамент здравоохранения. На 6,6% сократилось число тюменцев с диагнозом «алкоголизм» на диспансерном учёте, отмечают в ведомстве. В 2020 году заболеваемость алкоголизмом в Тюменской области уменьшилась на 1,8%, количество отравлений алкоголем на 26,4%. Об этом: Тюменцы в пандемию стали меньше пить

11:58 29.12.2020 В Тюменской области в 2020 году специалисты центра трансплантации органов и тканей человека клинической больницы № 1 провели операции по пересадке печени. Об этом сообщает региональный департамент здравоохранения. Первую операцию по трансплантации печени курировали врачи из национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова Минздрава РФ, отмечают в ведомстве. Проведено уже три пересадки печени, в листе ожидания ещё восемь. Отмечается, что с 2017 года в областной клинической больнице № 1 было проведено 85 трансплантаций почки. Читайте подробнее: Тюменские трансплантологи проводят 2020 год с новыми достижениями

12:02 29.12.2020 «На реализацию ограничительных мер, направленных на предотвращение коронавирусной инфекции, выделены дополнительные ассигнования — более 300 млн рублей», — заявил 29 января министр просвещения Сергей Кравцов.

12:21 29.12.2020 В 2021 году в России может быть сделан новый шаг по пути к прогрессивному налогообложению. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM заявил адвокат Александр Мугин. Читайте также: «На фоне безработицы»: ждать ли в России нового повышения налогов?

12:26 29.12.2020 Накопленные Россией резервы позволят покрыть дополнительные расходы, связанные со второй волной эпидемии COVID-19, и корректировка бюджета на 2021 год пока не требуется. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил 29 декабря журналистам. Подробности в материале: Силуанов: пока нет планов по корректировке бюджета на 2021 год

12:49 29.12.2020 29 декабря прошло завершающее в этом году заседание правительства Хакасии. r-19.ru

12:51 29.12.2020 Смертность в Ивановской области в январе — ноябре 2020 года выросла на 7,6% по сравнению с тем же периодом 2019 года, данные на брифинге 29 декабря привёл со ссылкой на Росстат руководитель регионального департамента здравоохранения Артур Фокин. Подробности в материале: В Ивановской области за год смертность выросла на 7,6%

13:32 29.12.2020 Получившие прививку от коронавирусной инфекции граждане России смогут с января 2021 года оформить специальные «паспорта вакцинированных». Об этом 29 декабря сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом. Читайте подробнее: С января в России начнут оформлять «паспорт вакцинированного» от COVID-19

13:33 29.12.2020 Комитет Госдумы по охране здоровья намерен в 2021 году продолжить работу над совершенствованием доступности и качества медицинской помощи. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 декабря, об этом сообщил глава комитета Дмитрий Морозов («Единая Россия»). Читайте также: Глава комитета Госдумы по охране здоровья рассказал о готовящихся новациях

13:41 29.12.2020 Руководитель практики «Налоги» юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Сергей Колесников назвал самые значимые изменения в сфере налогового права за 2020 год. Подробности в материале: Названы главные изменения в сфере налогового права в РФ за 2020 год

13:42 29.12.2020 Эпидемия коронавируса достаточно сильно сказалась на посещаемости Алтайского края туристами в 2020 году. Как пояснил сегодня, 29 декабря, в ходе пресс-конференции начальник регионального управления по развитию туризма Евгений Дешевых, если год назад на Алтай при приехали 2,2 млн гостей, то турпоток текущего года составит 1,3 млн человек. Об этом сообщает «Толк». По словам Дешевых, тяжелее всего пришлось тем, кто специализируется на работе с иностранными гостями и на выездном туризме. Объем платных услуг в сфере туризма за 11 месяцев 2020 года снизился на 1,3 млрд рублей (по сравнению с 2019 годом снижение составило 27%). Читайте подробнее: Алтайский край потерял почти миллион туристов из-за пандемии

13:42 29.12.2020 Томские медики получили государственные награды. Фото: tomsk.gov.ru

13:44 29.12.2020 225 квартир куплено в 2020 году для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Брянской области. На эти цели из федерального и областного бюджета было направлено 386,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Брянской области за год купили более 200 квартир для сирот

14:22 29.12.2020 Два крупных спортивных объекта начнут строить в Барнауле в 2021 году. Фото: altairegion22.ru

15:17 29.12.2020 В 2021 году контроль за сделками на рынке недвижимости будет ужесточен. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ, член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия» Наталья Оганова. Об этом: С 2021 года в России усилят контроль за сделками с недвижимостью

16:06 29.12.2020 В Брянской области за год купили более 200 квартир для сирот. Фото: bryanskobl.ru

17:10 29.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе регионального онлайн-заседания оперштаба 29 декабря поздравил собравшихся, в том числе глав муниципалитетов, с наступающим 2021 годом. «Год для нас был непростым. И для того, чтобы сохранить здоровье, очень важно соблюдать все те рекомендации и требования, которые сегодня действуют. <…> Я хотел бы от всей души поздравить всех вас с наступающими праздниками, пожелать всем благополучия, успехов во всех наших делах. Я убеждён, что с этим мы справимся. Справиться можно только тогда, когда мы вместе, и тогда любые трудности нам по плечу. Потенциал Донского края позволяет это обеспечить», — отметил Голубев. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: «Год для нас был непростым»

18:23 29.12.2020 В Тюменской области в 2020 году специалисты центра трансплантации органов и тканей человека клинической больницы № 1 провели операции по пересадке печени. Фото: dz.admtyumen.ru

19:34 29.12.2020 В этом году позитивным фактором для Тамбовской области стало развитие добровольческого движения и молодежных инициатив. Тамбовские власти считают важным помогать активной части населения — тем, у кого есть идеи и желание их осуществлять на благо окружающих. Читайте подробнее: Тамбовская область: расцвет молодёжной политики вопреки пандемии

20:00 29.12.2020 Губернатор Ростовской области Василий Голубев на онлайн-заседании оперштаба поздравил собравшихся с наступающим 2021 годом. Фото: donland.ru

20:54 29.12.2020 В 2020 году в Мурманской области компании-экспортёры заключили внешнеэкономические контракты на 7,5 млн долларов США и увеличили географию партнеров. Об этом: Мурманские компании увеличили географию экспорта в 2020 году

21:02 29.12.2020 Семейное законодательство в 2020 году претерпело определённые изменения, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская. Читайте подробнее: Итоги 2020 года: как изменилось семейное право

22:33 29.12.2020 Напомним, 22 декабря ВЦИОМ представил результаты очередного опроса. Россияне выбрали три главных слова 2020 года. Ими стали: коронавирус (61%), поправки к Конституции (29%), третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).

22:34 29.12.2020 Главным международным событием 2020 года россияне назвали пандемию коронавируса (42%), военные действия в Нагорном Карабахе, установление мира при посредничестве России (28%), принятие поправок к Конституции РФ (25%), разработку первой в мире вакцины от COVID-19 (25%) и выборы в Белоруссии (23%).

22:37 29.12.2020 Сервис по поиску работы SuperJob по просьбе финтех-компании «Деньги Вперед» провел исследование зарплатных предпочтений россиян. Опрос был проведен 9−14 декабря, в нем приняли участие 1600 экономически активных респондентов из 444 населенных пунктов РФ. Согласно результатам опроса, получать выплаты раз в неделю или даже каждый день чаще хотят мужчины: 23% против против 17% среди женщин. Среди молодежи до 24 лет сторонников частой выплаты зарплаты — 27%. Больше всего же подобную идею поддерживают россияне с доходом до 30 тыс. руб. в месяц: 31% хотел бы получать заработную плату раз в неделю или каждый день. «Результаты исследования стали закономерным итогом пандемии. Работники с невысоким уровнем дохода оказались самой экономически уязвимой категорией во время кризиса и, конечно, теперь они хотят как можно чаще получать вознаграждение, чтобы чувствовать себя в безопасности. Несмотря на высокое предложение рынка труда, бизнес ощутил нехватку линейного персонала, и одним из инструментов привлечения квалифицированных работников станет удовлетворение их потребности в более частых выплатах зарплаты», — прокомментировал результаты опроса Павел Гужиков, основатель сервиса по поиску работы Worki и CEO финтех-компании «Деньги Вперед».

22:42 29.12.2020 «Национальный эксперт» и Центр развития региональной политики (ЦРРП) выпустили доклад «Регионы ПФО в пандемию: итоги года и прогнозы». Подробности в материале: Регионы ПФО: тенденции-2020 и перспективы-2021

22:58 29.12.2020 Красная Поляна стала одним из хитов туристического сезона 2020 года. Тоже вполне себе итог года. Она оказалась местом, где можно переждать карантин, найти единомышленников и попробовать десятки новых активностей. Некоторые решили отправиться в самоизоляцию сюда, место стало очень популярно у фрилансеров, даже у тех, кто не катается на лыжах и сноуборде.

02:41 30.12.2020 На Чукотке в 2020 году увеличилась добыча рудного золота и составила 22,82 тонны, что на 1% больше, чем в 2019 году. Также в регионе отмечается рост показателей по природному газу и углю. Об этом: На Чукотке сократилась добыча серебра и россыпного золота

02:49 30.12.2020 В Москве объём поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) в виде грантов и субсидий по итогам 2020 года составил почти 3 миллиарда рублей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина. Читайте подробнее: В 2020 году в Москве бизнесу одобрили свыше 3 тыс. грантов и субсидий

03:16 30.12.2020 В России в 2021 году могут произойти изменения в семейном праве, затрагивающие имущественные права супругов. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат московской коллегии адвокатов «Рубасская и партнеры» Софья Рубасская. Она прокомментировала перспективные инициативы, которые могут быть приняты Государственной думой РФ в 2021 году. Подробности в материале: В России могут измениться имущественные права супругов

03:27 30.12.2020 В 2020 году в российском праве произошло два важных изменения в сфере банкротства, сообщила корреспонденту ИА REGNUM адвокат Ирина Зуй. «2020 год выдался довольно сложным для российской экономики: свою роль сыграли пандемия коронавируса, обвал цен на нефть, политические и военные события на постсоветском пространстве. Ухудшение материального положения граждан потребовало от государства новых решений в сфере банкротства физических лиц. Главной новацией в области банкротства стало введение процедуры внесудебного или упрощенного банкротства физических лиц, которая начала применяться с 1 сентября 2020 года. Упрощенное банкротство физического лица предполагает возможность банкротиться не посредством подачи заявления в суд, а через многофункциональный центр, минуя судебное разбирательство», — сказала она. Читайте также: Итоги 2020 года: новации в сфере банкротства

04:55 30.12.2020 В Магаданской области за минувшие сутки зафиксировано два летальных случая от осложнений коронавирусной инфекции, выявлен 41 новый заражённый. Читайте подробнее: На Колыме от COVID-19 скончались уже более 60 человек

05:27 30.12.2020 По итогам года все расходные обязательства бюджета Приамурья исполнены. На систему здравоохранения было потрачено 5,6 млрд рублей. Из них 3,5 млрд — на борьбу с коронавирусом. Читайте подробнее: Приамурье увеличило доходы бюджета благодаря пандемии или вопреки?

05:43 30.12.2020 За 2020 год Центробанк России отозвал и аннулировал лицензии у свыше 20 банков. Читайте также: Банкопад-2020: кому за год выдало чёрную метку ведомство Набиуллиной?

05:52 30.12.2020 В 2021 году Камчатке будет выделено 405,5 млн рублей на строительство нового корпуса Елизовской центральной районной больницы. Постановление об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Читайте подробнее: Камчатка получит более 400 млн рублей на строительство больницы

05:54 30.12.2020 За два последних месяца 2020 года муниципалитеты Магаданской области потеряли пять глав городских округов. В ноябре сложил полномочия глава Ягоднинского, затем — Ольского, Сусуманского и буквально на прошлой неделе — Северо-Эвенского округов. 29 декабря о добровольном уходе объявил руководитель Хасынского округа. Читайте подробнее: Колыма потеряла глав пяти городских округов

05:56 30.12.2020 Об итогах работы по привлечению инвестиций в экономику Приморья в 2020 году, а также о ключевых направлениях развития региона на несколько предстоящих лет рассказал губернатор Олег Кожемяко в своём инвестиционном послании. Читайте также: Необходимо развивать экспортный потенциал: губернатор Приморья

06:06 30.12.2020 В Приморье из-за пандемии коронавируса за 11 месяцев 2020 года отмечается спад в добыче полезных ископаемых, в том числе угля — на 5%, в розничной торговле — на 10%, по обрабатывающим производствам — на 27%, по деятельности гостиниц и прочих мест для временного проживания — на 75%. Падение оборотов отмечается и в других секторах экономики. Подробности в материале: Экономика Приморья рухнула из-за пандемии коронавируса

06:30 30.12.2020 В 2020 году внебольничная пневмония побила «рекорд» в Хабаровске, она была диагностирована у 25 тыс. жителей города, это в три раза больше показателей 2019 года. Читайте также: В Хабаровске внебольничная пневмония побила «рекорд»

07:01 30.12.2020 Реанимационное отделение для больных COVID-19. Александр Куликов © ИА REGNUM.

07:10 30.12.2020 За десять месяцев 2020 года в Магадане зарегистрировано свыше 500 браков, родилось более 800 малышей. Читайте также: В Магадане в 2020 году родились Данас, Беатрис, Ражабали, Юстина

07:29 30.12.2020 Приштинский институт политических исследований 29 декабря опубликовал результаты годового опроса по международной политике и диалогу между Косово и Сербией. Согласно опросу, самыми популярными персонами среди албанского населения края являются канцлер Германии Ангела Меркель и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а среди косовских сербов — президент России Владимир Путин. Подробности в материале: Меркель, Эрдогана и Путина назвали самыми популярными личностями в Косово

08:28 30.12.2020 В 2021 году акцент в работе будет сделан на выработке новых подходов и расширению знаний. Об этом ИА REGNUM сообщил глава Чувашского УФАС Валерий Котеев, оценивая итоги года и говоря о планах. Читайте также: Глава Чувашского УФАС готов к «монотонной, но настойчивой» работе

08:38 30.12.2020 В Артёме Приморского края 30 декабря достроили взрослую поликлинику — в сутки здесь смогут принимать более 700 пациентов. Читайте также: В Приморье построили ещё одну «бережливую» поликлинику

08:44 30.12.2020 Выплаты по зарплате. Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна.

08:53 30.12.2020 В Иркутской области наблюдается устойчивый рост числа пожаров и гибели людей от огня. Как сообщает сегодня, 30 декабря, пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ, всего с начала 2020 года в Приангарье произошло 6907 пожаров, погибли 184 человека, ещё 174 человека получили травмы. Неблагоприятная ситуация сложилась с гибелью на пожарах несовершеннолетних. В 2020 году на пожарах погибли 30 детей. Подробности в материале: За 2020 год жертвами пожаров в Приангарье стали 30 детей

09:35 30.12.2020 Главным событием 2020 года для Красноярского края и не только политический аналитик Александр Чернявский назвал пандемию коронавируса. «Пандемия повлияла на все сферы жизни, в том числе и на политику. С этим сложнейшим вызовом, по моему мнению, краевая власть справляется достаточно успешно. Безусловно, COVID-19 обнажил серьёзные проблемы в системе здравоохранения, но это касается всех регионов», — подчеркнул политаналитик в беседе с корреспондентом ИА REGNUM. Об этом: Итоги года-2020: коронавирус стал сложнейшим вызовом для Красноярского края

09:53 30.12.2020 Инвестиции 2020 года в Алтайском крае превысят прошлогодние объемы. Власти Алтайского края ожидают, что по итогам года инвестиции в основной капитал в регионе составят около 116 млрд рублей, рассказал 30 декабря на пресс-конференции врио министра экономического развития края Анатолий Нагорнов. Это, несмотря на сложности, вызванные пандемией, больше, чем в прошлом году, сообщил он. Наибольший результат показала добывающая отрасль, где прирост объема инвестиций составил около 30%. Главный инициатор вложений — компания «Сибирьполиметаллы», которая реализует многолетний проект по развитию Корболихинского месторождения и Рубцовской обогатительной фабрики. К 2024 году общий объем инвестиций предприятия прогнозно должен составить порядка 25 млрд рублей.

09:53 30.12.2020 Уходящий 2020 год оказался для России не таким тяжелым, как прогнозировалось в начале глобальной пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Читайте также: Экономист: 2020 год оказался менее страшным, чем казалось

09:55 30.12.2020 Более 30 тысяч гектаров ранее необрабатываемых земель введено в оборот в Рязанской области в 2020 году. Участки будут засеяны сельскохозяйственными культурами, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: В Рязанской области за год ввели в оборот 30 тысяч га земли

09:57 30.12.2020 После Гагарина такого не было: Россия в 2020 году осуществила всего 17 космических пусков. Так мало стартов в истории страны не было с 1961 года. Россия по итогам года заняла третье место по числу запущенных космических ракет после американских (44 пуска) и китайских (39 пусков). Цитата dimsmirnov175.

10:19 30.12.2020 Уходящий 2020 год отметился все большей поляризацией между частным и государственным секторами экономики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Подробности в материале: Экономист: помощь государства бизнесу была преимущественно моральная

10:38 30.12.2020 Одна из наиболее существенных проблем российской экономики касается промышленного сектора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, подводя итоги 2020 года для России. «Важную проблему мы видим в обрабатывающей промышленности: индекс PMI (деловой активности — прим. ИА REGNUM) обрабатывающего сектора падает опережающими темпами и в ноябре достиг 46,3 пунктов. Падение обрабатывающей промышленности, по сути, говорит о деградации российской экономики и снижении добавленной стоимости», — сказал Манкевич. Читайте подробнее: Эксперт заявил о деградации российской экономики в 2020 году

10:39 30.12.2020 Экономика России сумела пройти кризис 2020 года относительно благополучно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, подводя итоги 2020 года для России. Подробности в материале: Экономист высоко оценил устойчивость России к кризису

10:42 30.12.2020 За январь — ноябрь 2020 года Санкт-Петербург оказался на первом месте в России по наибольшему приросту числа выявленных преступлений — их стало больше на 12,2 тыс. (+26,5%) по сравнению с тем же периодом 2019 года. Рост числа тяжких и особо тяжких преступлений за 11 месяцев составил в Петербурге 41,3%. В соседней Ленинградской области, тесно связанной с Петербургом, общий рост преступности за январь — ноябрь 2020 года составил 12,8%, а тяжких и особо тяжких преступлений стало больше на 19,9%. ИА REGNUM решило напомнить о самых резонансных криминальных происшествиях уходящего года в обоих регионах. Читайте подробнее: Петербург могут вновь объявить «криминальной столицей»: итоги 2020 года

10:43 30.12.2020 Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил высокий уровень консолидации парламентариев при принятии законов, кроме того, по его словам, выросло число законов прямого действия. Подробности в материале: Володин заявил о росте числа законов прямого действия и росте консолидации

10:45 30.12.2020 Одним из наиболее важных событий 2020 года для России стало введение гарантий для крупных инвестиционных проектов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич, подводя итоги 2020 года для России. Читайте подробнее: Экономист назвал преференции инвесторам прорывом 2020 года

10:47 30.12.2020 Пандемия скорректировала работу Госдумы, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Читайте подробнее: Володин заявил о корректировке повестки Госдумы и выделил главные законы

11:09 30.12.2020 В 2021 году экономика России, вероятнее всего, покажет рост в пределах 3−3,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Об этом: Экономист спрогнозировал рост реальных доходов населения в 2021 году

11:18 30.12.2020 Наиболее вероятным фактором роста экономики России в 2021 году станет повышение цен на энергоносители. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич. Читайте также: Эксперт назвал фактор роста экономики России в 2021 году

11:21 30.12.2020 С Новым годом [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

11:25 30.12.2020 Уходящий 2020 год стал беспрецедентным из-за того, что власти Бурятии столкнулись с абсолютно нестандартной ситуацией. Об этом на заключительном заседании регионального оперативного штаба заявил руководитель управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев. Читайте подробнее: В Бурятии 2020 год назвали беспрецедентным

11:33 30.12.2020 В Тюменской области снизились цены на сахар и подсолнечное масло. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Директор департамента потребительского рынка Тюменской области Александр Сидоров заявил, что были проверены более тысячи магазинов. В торговле зафиксированы цены на сахар на уровне 46 рублей за килограмм и масло подсолнечное — 110 рублей за литр. Средние цены на сахар в регионе удалось снизить на 7%, на подсолнечное масло — на 2%. Читайте подробнее: В тюменских магазинах подешевели подсолнечное масло и сахар

11:58 30.12.2020 Основной задачей в 2021 году станет восстановление предпринимательской активности в России. Об этом 30 декабря заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Об этом: Силуанов назвал главную задачу на 2021 год

12:03 30.12.2020 В Монголии, которая жила в режиме повышенной готовности в течение 10 месяцев, введен режим всеобщей готовности и карантин. Об этом: Главные события в Монголии: От ареста политиков до внутренней вспышки COVID

12:04 30.12.2020 Новогодняя елка [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM].

12:05 30.12.2020 В России не планируется сокращения бюджетных расходов в 2021 году, сообщил 30 декабря глава Минфина Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Читайте подробнее: Силуанов: сокращения бюджетных расходов в 2021 году не планируется

12:11 30.12.2020 Мурманской области не удалось выполнить план по реализации нацпроектов — пандемия нарушила сроки строительства ряда объектов. Читайте также: Мурманская область справилась с нацпроектами на 95%

12:14 30.12.2020 Экономический и хозяйственный механизм Санкт-Петербурга в 2020 году работал устойчиво, не допустив крупных техногенных катастроф, сбоев в работе общественного транспорта, напряженно работали социальная сфера и здравоохранение. Социальные обязательства перед жителями в тяжелых условиях пандемии команда губернатора Александра Беглова выполнила. Такое мнение высказал журналистам президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге, экономист Александр Ходачек. Подробности в материале: Власти Петербурга справились с работой в условиях пандемии — экономист

12:20 30.12.2020 Ресурсы для выполнения единого плана по достижению национальных целей в сумме 39 трлн рублей за три года предусмотрены национальными проектами и государственными программами. Об этом 30 декабря сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24». Подробности в материале: Силуанов объяснил, откуда возьмутся 39 трлн рублей для экономики России

12:23 30.12.2020 2020 год для Смоленской области, как и для всей страны, и для каждого из нас, стал проверкой на прочность. Регион выжил, но со значительными потерями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, комментируя итоги года, заявила кандидат педагогических наук, доцент кафедры менеджмента, начальник управления по научной работе ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет» Нина Розанова. Читайте также: «Несгибаемый дух всё превозможет»: итоги 2020 года

12:49 30.12.2020 Последствия пандемии коронавируса, которая «втащила мир в экономический кризис», будут преодолеваться еще не один год, в том числе в России. Такое мнение высказал журналистам президент Фонда «Республика», член Комитета гражданских инициатив, экс-полпред президента РФ, политолог Сергей Цыпляев. Подробности в материале: Из коронавирусного кризиса мир будет выходить годами — политолог

12:59 30.12.2020 В 2020 году в России не освоен 1 трлн рублей из федерального бюджета, эти средства необходимо направить на развитие промышленности, на поддержку граждан и малого бизнеса, заявил лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов. Об этом: Зюганов рассказал, как потратить неосвоенный 1 трлн рублей

13:04 30.12.2020 Министерство финансов России располагает резервами, позволяющими продолжить в 2021 году поддержку здравоохранения и региональных бюджетов. Об этом глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия 24». «Таких переходящих остатков из этого триллиона порядка 450 млрд рублей», — сказал Силуанов. Читайте также: Минфин продолжит поддержку здравоохранения и регионов в 2021 году

13:13 30.12.2020 Пожарные машины. mchs.gov.ru.

13:14 30.12.2020 Особо охраняемые природные территории Бурятии набрали в «коронавирусном» 2020 году большую популярность среди туристов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе «Заповедного Подлеморья», за год турпоток достиг 60 тыс. человек. Подробности в материале: Заповедники Бурятии в 2020 году посетило рекордное число туристов

13:49 30.12.2020 В Брянской области за 11 месяцев 2020 года было заключено 5333 брака и расторгнуто — 4666, сообщили 30 декабря ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

14:12 30.12.2020 Наиболее распространённая причина смерти в 2020 году в России — сердечно-сосудистые заболевания. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 30 декабря в интервью телеканалу «Россия 24». Подробности в материале: Мурашко назвал заболевания, чаще всего приводившие к смерти в 2020 году

14:27 30.12.2020 Россия занимает одно из лидирующих положений в мире по борьбе с курением, в том числе из-за многолетней антитабачной политики. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил 30 декабря в эфире телеканала «Россия 24». «В этот период были приняты законодательные инициативы, реализованы изменения в закон по ограничению продаж и использованию электронных сигарет, кальянов», — напомнил глава Минздрава. Подробности в материале: Мурашко: Россия вышла в мировые лидеры по борьбе с курением

14:30 30.12.2020 Заработная плата. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

14:47 30.12.2020 Лидеров республиканской туриндустрии выбрали в Башкирии. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета республики по туризму. 29 декабря в Уфе прошла торжественная церемония награждения национальной премией в области внутреннего туризма «Лидеры туриндустрии. Башкортостан — 2020». Читайте также: В Башкирии выбрали лидеров туристической индустрии региона

15:05 30.12.2020 В России спад в торговле по итогам 2020 года может составить около 2%. Об этом рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, с середины 2020 года в России начали фиксировать восстановление экономики, причем как в сфере торговли, так и в промышленном производстве. Более того, ряд предприятий торговли сумели нарастить выручку и прибыли за счет пандемии. В первую очередь речь идет о крупных продуктовых сетях, которые извлекли немалую выгоду из ажиотажного спроса в марте и апреле 2020 года. Читайте подробнее: В Минпромторге РФ оценили годовой спад торговли в 2%

15:15 30.12.2020 У властей РФ есть все инструменты для того, чтобы обеспечить устойчивое развитие рынка жилья в 2021 году. Об этом заявила заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Татьяна Школьная. Читайте подробнее: Экономист объяснила, почему в РФ в 2020 году перегрелся рынок ипотеки

15:24 30.12.2020 В ходе пресс-конференции представителей администрации шведского лена Сконе чиновники открыто заявили, что уровень распространения коронавирусной инфекции в регионе настолько велик, что Сконе можно признать самым пострадавшим леном Швеции от пандемии с точки зрения госпитализации пациентов с COVID-19. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter. «Ситуация в сфере здравоохранения очень, очень напряженная. Вакцина от COVID-19 — самое большое и самое важное событие этого года», — заявил региональный директор Альф Йонссон. Подробности в материале: Власти шведского Сконе: ситуация в сфере здравоохранения очень напряженная

15:26 30.12.2020 В 2020 году показатели обрабатывающей промышленности в России будут сопоставимы с данными за предыдущий год. Такой прогноз 30 декабря сделал министр промышленности и торговли Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия 24». «Мы уже понимаем, что за год будут примерно такие же показатели, как и по 2019 году», — заявил Мантуров. Читайте подробнее: Глава Минпромторга РФ оценил рост фармацевтической промышленности в 30%

15:53 30.12.2020 Башкирия вошла в десятку лидеров Национального туристического рейтинга-2020. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба государственного комитета по туризму. Журнал о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» вместе с Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» провели шестое ежегодное исследование, которое было посвящено туристической привлекательности российских регионов. Читайте подробнее: В Башкирии назвали примерную сумму потерь в сфере туризма при пандемии

15:53 30.12.2020 Уходящий 2020 год дал нам понимание значимости политического лидера в современном мире. Такую точку зрения высказал журналистам доктор социологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), политолог Дмитрий Гавра. Другим важным сигналом, на его взгляд, стала протестная активность в российских регионах в уходящем году. Об этом: Кризисный год увеличил роль личности в политике — профессор СПбГУ

15:55 30.12.2020 Выплаты на сумму более 13 млрд рублей получили жители Воронежской области за период пандемии коронавируса. Данные привели в пресс-службе правительства региона. Подробности в материале: Жителям Воронежской области за пандемию выплатили 13 млрд рублей

15:57 30.12.2020 МИД России дал отчасти приукрашенную, а отчасти — затуманенную картину внешнеполитической деятельности России в 2020 году, и вместо ясных ответов на ключевые вопросы в официальном комментарии ведомства — избитые фразы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя сообщение МИД. Читайте подробнее: Внешняя политика в тумане «позитива»: каких ответов не дал МИД РФ

16:32 30.12.2020 За 2020 год сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу выявили 628 преступлений. В общей массе преступлений шестая часть (103) совершены организованными преступными группами и сообществами. Об этом сообщил начальник полицейского главка на Северном Кавказе Сергей Бачурин, подводя итоги работы в ушедшем году. Читайте также: На Северном Кавказе в 2020 году выявлено 103 преступления, совершенных ОПГ

16:44 30.12.2020 В кризисной ситуации, какой стала пандемия коронавируса, жители России стали острее воспринимать неравенство — разных социальных групп, регионов и так далее. При этом уровень доверия к властям Москвы и Петербурга упал сильнее, чем в других регионах, несмотря на то, что социально-экономическая ситуация в столицах лучше, чем в остальной России. В целом уровень требований граждан к государству вырос. Об этом заявила журналистам старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич. Об этом: В 2020 году выросли требования граждан к государству — социолог

17:48 30.12.2020 Ростовская область вошла в десятку регионов РФ с максимальным инвестиционным потенциалом. «Несмотря на трудности 2020 года, инвестиционный климат Ростовской области сохранился довольно тёплым. Благодаря созданным условиям появляются новые производства и даже целые индустрии. Яркий пример — динамичное развитие ветроэнергетики — крайне перспективного и экологичного бизнеса», — отметила вице-президент, руководитель исполнительного комитета «Деловой России» Нонна Каграманян. Читайте подробнее: «Инвестклимат Ростовской области сохранился довольно тёплым» — мнение

18:25 30.12.2020 В 2020 году в Тамбовской области, несмотря на пандемию, строились школы, детские сады, спортивные объекты, оказывалась поддержка малому бизнесу, а основные макроэкономические показатели превысили среднероссийские значения. Читайте также: Тамбовская область в 2020 году: экономическое развитие вопреки пандемии

18:33 30.12.2020 В 2020 году в Подмосковье было выдано 13 тыс. электронных разрешений на деятельность такси с QR-кодом. Такие цифры приведены на официальном сайте правительства Московской области. Об этом: В Подмосковье выдали 13 тыс. цифровых разрешений на работу такси

19:53 30.12.2020 Портал Wccftech составил рейтинг из пяти лучших хоррор-игр 2020 года. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания. Пятое место заняла игра Amnesia: Rebirth студии Frictional Games, четвёртое — Observer: System Redux от Bloober Team и Anshar Studios. На третьей позиции оказалась The Dark Pictures: Little Hope (Supermassive Games), на второй — ремейк Resident Evil 3 (Consumer Games, Development Division, Capcom). Лучшей игрой в жансре ужасов редакция назвала The Last of Us Part II студии Naughty Dog, релиз которой состоялся 19 июня 2020 года.

21:39 30.12.2020 Рождаемость в Магадане выросла на 2%. magadangorod.ru

22:03 30.12.2020 По итогам 2020 года только в двух административных округах Москвы произошло снижение стоимости жилья. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Объединенную группу риэлторских компаний города. Так, незначительное понижение стоимости жилой недвижимости зафиксировано в Центральном административном округе столицы. Стоимость квадратного метра в этой локации уменьшилась немного — всего на 0,24%. В итоге средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в центре Москвы составляет 541,2 тыс. рублей. Более существенно цены опустились в Троицке. Здесь стоимость квадратного метра упала по итогам 2020 года на 4,2% — с 127 тыс. до 122 тыс. рублей.

08:00 31.12.2020 Под самый занавес 2020 года в Томской области произошло событие, шокировавшее томичей. Как сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM томский политолог Сергей Шпагин, речь идёт об аресте мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом: Итоги — 2020 в Томской области: политический шок под занавес года

08:20 31.12.2020 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции, отметил, что 2020 г. был сложным, но и предстоящий 2021 год тоже будет непростым — особенно в части исполнения взятых на себя обязательств. Также он поблагодарил за сотрудничество Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области. По мнению главы региона, которое цитирует пресс-служба областного правительства, совместная работа позволила оперативно решать поставленные задачи. В новом году муниципалитетам также необходимо активно включиться в реализацию национальных проектов. «Это реальная возможность привлечения региональных и федеральных средств. Как вы знаете, мной в течение этого года проведено большое количество встреч на федеральном уровне, достигнуты определенные договоренности, теперь дело за нами. Читайте также: Губернатор Приангарья высказался о наступающем годе: «Теперь дело за нами»

08:26 31.12.2020 Губернатор Югры назвала уходящий 2020 год испытанием, которое изменило привычный уклад жизни. Об этом глава Ханты-Мансийского автономного округа завила в своём новогоднем обращении к землякам. «Нас проверили на прочность, на верность нашим принципам, целям. Неизменной остается наша сплоченность, вера в друзей, родных, близких, стремление добиться результатов», — отметила Наталья Комарова. И наметила мосты в будущее — это генная инженерия, освоение трудноизвлекаемых запасов нефти, создание инфраструктуры для развития российской арктической зоны. Подробности в материале: «Югра своих не бросает!»: глава ХМАО поздравила земляков с Новым годом

08:48 31.12.2020 В наступающем 2021 году власти Иркутской области рассчитывают получить из федерального бюджета на реализацию национальных проектов 14,6 млрд рублей. Подробности сообщает пресс-служба областного правительства. Так, в 2021 году по нацпроекту «Культура» региону выделяется 80 млн рублей. Эти средства будут направлены на реализацию федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». На федеральный проект «Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика» область получит 40,8 млн рублей. В области реализуются четыре федеральных проекта национального проекта «Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Социальная активность». На это Приангарью в следующем году выделяется 905,6 млн рублей. Читайте подробнее: На реализацию нацпроектов Приангарью выделяют 14,6 млрд рублей

08:57 31.12.2020 Власти Иркутской области подвели итоги реализации мероприятий федеральной государственной программы «Комплексное развитие территорий». Как отмечает пресс-служба губернатора Приангарья, в 2020 году соответствующие мероприятия затронули свыше 46 тысяч жителей региона. «Столько человек получили возможность в непосредственной близости от места своего проживания пользоваться новыми спортивными и детскими игровыми площадками, зонами отдыха», — пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков. Читайте подробнее: Госпрограмма помогла улучшить быт десятков тысяч селян Приангарья

09:05 31.12.2020 За последние три месяца 2020 года уровень регистрируемой безработицы в Иркутской области снизился почти в два раза. Такие данные приводит региональное министерство труда и занятости. «С сентября уровень безработицы снизился с 5,5% до 2,8% (по состоянию на 29 декабря 2020 года). Количество предложений по трудоустройству в региональном банке вакансий составляет более 55,7 тысячи, в прошлом году было на уровне 45,3 тысячи. С начала года органами занятости трудоустроено 66,1 тысячи человек, что на 17,8 тысячи больше, чем в аналогичном периоде 2019 года», — пояснили чиновники. Читайте подробнее: Приангарью удалось значительно снизить уровень безработицы

09:18 31.12.2020 В Алтайском крае, несмотря на пандемию коронавируса и последовавший за ней экономический кризис, показатели промышленного производства удалось удержать благодаря крупным предприятиям. Именно они работали бесперебойно даже в самые тяжелые моменты. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил врио министра экономического развития Алтайского края Анатолий Нагорнов. Также, по признанию чиновника, экономику удалось сохранить за счет беспрецедентных мер поддержки, которые были оказаны со стороны государства. Читайте также: Алтайские власти раскрыли секрет бесперебойной работы промышленности

09:25 31.12.2020 Эпидемия коронавируса и последовавшие за ней ограничительные карантинные мероприятия не могли не сказаться на снижении товарооборота и предоставлении платных услуг населению Алтайского края. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на слова врио министра экономического развития Алтайского края Анатолия Нагорнова. По сравнению с 2019 годом товарооборот в уходящем 2020 году составит порядка 93,7%, а предоставление платных услуг — 92,2%. Тем не менее Нагорнов не видит причин расстраиваться. Об этом: В Алтайском крае снизились товарооборот и объем платных услуг

09:35 31.12.2020 В министерстве здравоохранения Алтайского края не видят никакого противоречия в статистических данных, согласно которым гибель инфицированных COVID-19 объясняет всего около половины от «лишних» смертей. Как заявил ИА «Амител» глава профильного ведомства Дмитрий Попов, рекордная смертность в регионе по итогам ноября связана исключительно с COVID-19. Чиновник напомнил, что Росстат не публикует сведения в разрезе отдельных заболеваний. Читайте подробнее: На Алтае рекордную смертность связали исключительно с COVID-19

09:41 31.12.2020 Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём новогоднем поздравлении, опубликованном в телеграм-канале, напомнил, что уходящий 2020 год дал нам бесценный урок: «Показал, что нет ничего прочного и незыблемого в этом мире, что надо уметь в равной степени приспосабливаться к обстоятельствам и отстаивать свои права! В Новом Году желаю всем научиться ценить жизнь и здоровье — своё и своих близких! Никто не даст нам счастье и благополучия — всё зависит от нашего настроя и взгляда на жизнь! Никогда ничего не бойтесь! Давайте радоваться каждой минуте и помнить простую древнюю истину: всё, что ни делается — делается к лучшему!». Читайте также: Доктор Мясников: «уходящий 2020 год дал нам бесценный урок»

10:04 31.12.2020 Неутешительный прогноз на 2021 г. о состоянии прибайкальской территории дал известный иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, он, в частности, отметил: «Ожидаю дальнейшего обострения основных «байкальских» проблем и ухудшения экологической ситуации. Скажется ослабление режима центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Имею в виду новую редакцию перечня запрещенных видов деятельности. Появившаяся возможность приватизации земельных участков в национальных парках (в населенных пунктах) непременно вызовет скачок цен на землю и недвижимость. Китайский бизнес наверняка отреагирует на законодательные новации и будет активно участвовать в «разогреве рынка». В Прибайкальском национальном парке населенные пункты продолжат захватывать всё новые природные земли, а для начала — узаконят свои границы в максимально возможных масштабах». Читайте также: Сибирский учёный предрёк усиление загрязнения Байкала в 2021 году

10:20 31.12.2020 Директор алтайского офиса оператора недвижимости «Перспектива 24» Дмитрий Дворядкин считает, что наступивший, 2021 год будет очень хорошим, рабочим годом. Дел будет много у всех. Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях, он, в частности, отметил: «Хочется простой стабильности, и думаю, что таким наступивший 2021 год и будет. Год Быка — это работяга, трудяга. Взлётов и падений таких, как были в 2020 году, не будет. Я полагаю, что нас ждёт такой хороший рабочий год. Цены на недвижимость вряд ли упадут, но и вряд ли вырастут. Скорее, по году они в процентах десяти скорректируются — не более того. Сделок будет много, ипотека также на низком уровне…». Читайте подробнее: Алтайский риелтор Дмитрий Дворядкин: нас ждёт хороший рабочий год

10:36 31.12.2020 На Ямале в конце декабря сданы в эксплуатацию 11 жилых многоквартирных домов, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Подробности в материале: На исходе 2020 года ключи от новых квартир получили 679 ямальских семей

10:43 31.12.2020 Важнейшим событием ушедшего, 2020 года является эпидемия новой коронавирусной инфекции. Так считает кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM об ожиданиях в 2021 году, он, в частности, отметил: «От 2021 года я, как и все граждане России, жду окончания эпидемии и восстановление нормального функционирования системы здравоохранения. С учетом пережитого кризиса и накопленного опыта должны быть сделаны соответствующие выводы. Ключевым из них является вопрос финансирования здравоохранения. Принципиально важно уйти от применяемого до сих пор финансирования по остаточному принципу. Одновременно с увеличением расходов на медицину настоятельно необходимо провести исправление всех выявленных в ходе испытанного нами кризиса проблем отрасли, начиная от медобразования и заканчивая организацией медицинской помощи…». Подробности в материале: Алтайский доктор ждёт от 2021 года окончания эпидемии коронавируса

10:53 31.12.2020 Ожиданий от 2021 года немного, сказал алтайский политтехнолог Антон Понкрашёв, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM. «Главное, пожалуй, чтобы мы перестали носить маски. Ну и второе, уже профессиональное, хочется, чтобы грядущая избирательная кампания получилась яркой», — пояснил он. Об этом: Алтайский политтехнолог предвкушает яркую избирательную кампанию-2021

11:17 31.12.2020 Несомненно, главным событием 2020 года в Белгородской области стала смена губернатора, руководившего регионом без малого 27 лет подряд. ИА REGNUM предлагает вспомнить, чем ещё запомнился уходящий год, не зацикливаясь на коронавирусной теме. Об этом: Смена рулевого: итоги 2020 года для Белгородской области

11:18 31.12.2020 2020 год для Воронежской области, как и для других регионов, прошёл, прежде всего, под знаком пандемии. Однако уходящий год принёс региону и другие события — печальные, радостные, скандальные и шокирующие. ИА REGNUM предлагает читателям краткий обзор самых громких событий 2020 года в Воронежской области. Читайте подробнее: От «Алёнки» до «Балтимора»: 2020 год в Воронежской области

11:29 31.12.2020 Руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых полагает, что в 2021 году COVID-19 сохранит своё доминирующее влияние на принятие госрешений. Отвечая на вопрос корреспондент ИА REGNUM по поводу ожиданий от наступившего нового года, она, в частности, отметила: «Мои ожидания я бы разделила на две части: реальный прогноз и желаемое. 2020-й — год стресса государственной системы, который навсегда изменил структуру ее элементов (экономики, социальной сферы, международных отношений и т.д.) и их взаимосвязей. Думаю, что заложенное COVID-19 русло сохранит своё доминирующее влияние на принятие государственных решений в 2021 году, но это будет уже не экстренный режим функционирования. Текущий год вскрыл «нарывы» медицины, из чего, надеюсь, будет сделан правильный вывод о необходимости ее укрепления…». Читайте также: Барнаульский депутат Оксана Молодых: 2021 год — год политики

11:36 31.12.2020 Сербы в Косово и Метохии ждут наступления 2021 года с затаенным страхом. С учетом того, что произошло в процессе урегулирования косовского конфликта в уходящем году, сербы опасаются, что в ближайшем будущем сепаратистам будут сданы последние институты сербского государства в регионе. Об этом: Сербское Косово в 2020 году: люди утратили остатки доверия к Вучичу

11:48 31.12.2020 Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил горожан одновременно и с Новым годом, и с Рождеством. Также он выразил надежду, что в 2021 году столица Алтайского края станет еще уютнее и современнее. «В преддверии праздников принято вспоминать самые яркие моменты года, подводить итоги и строить планы на будущее. 2020 год был непростым, он внёс в нашу жизнь много перемен. Несмотря на ограничения, связанные с коронавирусом, вместе со всей страной мы достойно отпраздновали 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, жители города поддержали инициативу присвоения Барнаулу почетного звания «Город трудовой доблести», провели мероприятия, посвященные 290-летнему юбилею краевой столицы. Продолжилась реализация национальных проектов — строительство новых школ, детских садов, дорог и мест для комфортного отдыха…». Читайте подробнее: Мэр Барнаула: «В 2021 году Барнаул станет еще уютнее и современнее»

12:14 31.12.2020 Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подвёл краткие итоги уходящего 2020 года. Как и во всём остальном мире, главной темой стала пандемия коронавируса, жертвами которого стали в том числе известные в регионе люди. Подробности в материале: «Мы потеряли близких людей»: глава Алтая назвал 2020 год непростым

12:25 31.12.2020 В канун Нового года четыре новых детских сада сдали в эксплуатацию в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе администрации региона. В 2021 году в них пойдут 625 маленьких жителей. Читайте также: В Волгоградской области сдали в эксплуатацию ещё четыре детских сада

12:42 31.12.2020 Самым главным политическим событием 2020 года для Белоруссии стала не президентская кампания, не пандемия, не эскалация очередного системного кризиса, но массовое выступление граждан против бессменного правления Александра Лукашенко. Подобного рода массовое сопротивление наблюдалось лишь во время Великой Отечественной войны, а до этого — во времена Речи Посполитой против гнёта польских панов. Подробности в материале: Самое мощное сопротивление со времён Великой Отечественной: Белоруссия-2020

13:37 31.12.2020 Уходящий 2020 год стал результатитвным для работников агропромышленного комплекса Ростовской области. На этом в своём новогоднем обращении к землякам остановился донской губернатор Василий Голубев. Читайте подробнее: Ростовский губернатор: «Результативным год стал для донских хлеборобов»

13:55 31.12.2020 Пандемия коронавирусной инфекции оказала влияние на сферы жизни. При этом она сплотила общество, отметил в своём новогоднем обращении к землякам губернатор Ростовской области Василий Голубев. Читайте также: Ростовский губернатор: «Пандемия стала серьёзным вызовом для всех нас»

14:40 31.12.2020 Губернатор Тюменской области Александр Моор, провожая уходящий 2020 год, подчеркнул в своём послании к землякам, что чудес ждать не нужно — их нужно творить самим. В год пандемии коронавируса тюменцы почувствовали, как хрупка человеческая жизнь, отметил глава региона. «Мы осознали, что только в наших силах подарить тепло и любовь своим родным и близким — и сегодня это самый дорогой и нужный подарок», — заявил Александр Моор в своём новогоднем поздравлении тюменцам. Об этом: Тюменский губернатор поблагодарил земляков за стойкость и оптимизм

15:13 31.12.2020 Жители Нижегородской области рассказали ИА REGNUM, как изменятся традиции празднования Нового года из-за ограничений во время пандемии коронавируса. Подробности в материале: Нижегородцы меняют формат празднования Нового года из-за COVID

18:20 31.12.2020 Уходящий 2020 год сломал шаблоны и выдался необычным. Он напомнил, что перед болезнью все равны: невидимый глазу вирус не щадит ни богатых, ни бедных, напомнил курганцам губернатор Зауралья Вадим Шумков в своём новогоднем поздравлении землякам. «В старину представителей медицинской профессии, к которым сейчас приковано основное внимание общества, называли «сестра» или «брат милосердия». Сестра, брат, милосердие. Разве нужно ещё что-то добавлять к этим словам? Этот год напомнил, что комфорт, достаток и благополучие, безусловно, чрезвычайно важны. Но человек-то приходит в этот мир нагим, не имея ничего, и уходит из него, ничего с собой не взяв. Лишь наша любовь и наша вера — это то, что останется после нас. Что настоящая политика — это не сменяющие друг друга декорации, манипуляции, хитрость, уловки, обман. А это готовность работать на людей. Делать жизнь лучше, удобней, безопасней. Готовность всегда помогать ближнему своему. Политика — это когда для людей», — отметил губернатор Курганской области. Об этом: Курганский губернатор рассказал землякам о политике, доверии и любви

07:21 01.01.2021 В 2020 году Свердловская область подтвердила свою славу бурного, неспокойного региона. Ключевые события здесь не ограничиваются коронавирусной повесткой, затрагивая политическую, религиозную и другие сферы жизни. Объединяет их одно: как и в прошлом году, самые резонансные темы 2020 года не появились в одночасье — они вызревали долгое время перед тем, как стать новостями. Читайте подробнее: Конфликты и волна отставок: Свердловская область в 2020 году

08:00 01.01.2021 По итогам 2020 года в Забайкальском крае создано десять сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщила первый заместитель руководителя регионального аграрного ведомства Альбина Корешкова. Её слова цитирует пресс-служба правительства региона. «В прошлом году работу начали десять новых сельскохозяйственных потребительских кооперативов, которые ведут заготовительную деятельность в Карымском, Приаргунском, Сретенском, Агинском, Улётовском, Нерчинском, Красночикойском и Читинском районах. Всего в Забайкалье теперь насчитывается 90 кооперативов, имеющих аналогичную форму собственности», — пояснила чиновница. Подробности в материале: Десять сельхозкооперативов создали в Забайкалье в 2020 году

08:55 01.01.2021 В ХМАО перед Новым годом введены в эксплуатацию два долгостроя в Нефтеюганске и Сургуте. Об этом сообщает правительственный портал «Открытый регион — Югра». Об этом: В Югре перед Новым годом восстановлены права около 300 обманутых дольщиков

11:52 01.01.2021 2020 год глава Республики Калмыкия Бату Хасиков назвал годом тяжёлых испытаний как для региона, так и для всей страны, всего мира. Читайте подробнее: Глава Калмыкии: 2020 год был годом тяжёлых испытаний

14:59 01.01.2021 Согласно опросу Aftonbladet/Demoskop, лучшим министром Швеции был признан министр обороны Петер Хультквист. Как подчеркнула журналистка газеты Aftonbladet Лена Меллин, комментируя данные опроса, в целом рейтинг министров правительства Швеции «оставляет желать лучшего». Вот уже несколько десятилетий редакция Aftonbladet просит граждан Швеции оценить работу министров в уходящем году. Можно констатировать, указывает Меллин, что шведские избиратели не особенно впечатлены достижениями правительства в 2020 году. И настроение электората кажется пессимистичным, несмотря на все меры по борьбе с различными экономическими последствиями пандемии коронавируса. Читайте подробнее: Жители Швеции оценили работу министров в 2020 году — опрос

08:48 02.01.2021 Челябинская область в 2020 году обрела новый состав Законодательного собрания. Также в Кусе восстановили памятник Иосифу Сталину, жители Челябинска жаловались на шоу «Снежная королева» и на"жёлтую воду», а бывший мэр города Евгений Тефтелев отправился в колонию за взятку. Об этих и других основных событиях прошедшего года — в материале ИА REGNUM. Читайте также: Памятник Сталину и девушка весом 18 кг.: Челябинская область в 2020 году

12:17 02.01.2021 2020 год оставил рубцы на каменном теле Петербурга: исторический город пережил сносы, пожары, вандализм и другие утраты. А центру Петербурга вновь грозит строительство, которое может поставить крест на исторических памятниках и «небесной линии» города. Читайте также: Петербург теряет памятники и защищается от «новодела»

12:20 02.01.2021 Экономика Курганской области в 2020 году успешно прошла пандемический стресс-тест. В преодолении влияния эпидситуации по коронавирусу в регионе подключали как федеральные вливания и местные субсидии, так и смекалку и нестандартные ходы. Читайте также: На смекалке, со «скрипом» и «затыком»: экономика Зауралья в 2020 году

09:12 04.01.2021 По мнению хакасского журналиста и общественного деятеля Александра Мяхара, политические и экономические итоги 2020 года в Хакасии являются «крайне печальными». Об этом: Итоги года — 2020: реализация нацпроектов в Хакасии «трещит по швам»

09:58 04.01.2021 Из всех громких событий, произошедших в Красноярском крае в 2020 году, на первом месте стоит ЧП в Норильске на ТЭЦ-3, случившееся 29 мая. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, подводя итоги 2020 года в регионе, сообщил политический аналитик Александр Чернявский. Читайте также: Экологическая катастрофа затмила всё: итоги 2020 года в Красноярском крае

10:30 04.01.2021 В Москве в 2020 году произошло немало хороших событий, сообщил 4 января мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге. Среди них — открытие станций Некрасовской линии метро. В марте ветку продлили до «Лефортово», в декабре — до «Электрозаводской». Также столичная подземка получила новые поезда «Москва-2020», созданные предприятием из подмосковных Мытищ. На МЦД было открыто и реконструировано 15 станций — полноценных пригородных вокзалов. За год построили 115 километров автодорог, в том числе вылетную магистраль — проспект Генерала Дорохова. Об этом: Мэр Москвы назвал хорошие события 2020 года

10:45 05.01.2021 «Такого в регионе никогда не было»: итоги 2020 года в Красноярском крае. Подробности в материале: Норильская катастрофа и большое разочарование: Красноярский край — 2020

11:05 05.01.2021 В сложный год пандемии Тюменской области, которая является регионом-донором и одним из локомотивов экономики России, удалось удержаться на достигнутом и сделать немало заделов для дальнейшего развития. Но при этом появилась серьёзная брешь в региональном бюджете, которая заставила областную власть впервые за много лет задуматься о коммерческих кредитах и адресности социальной поддержки населения. Подробности в материале: В поисках «второй нефти»: экономика Тюменской области в 2020 году

13:04 05.01.2021 Товарооборот Белоруссии и Узбекистана в январе — ноябре 2020 года составил $225 млн, сообщили 4 января в пресс-службе посольства Белоруссии в Узбекистане. Об этом: В Белоруссии отчитались о товарообороте с Узбекистаном за 2020 год

23:11 05.01.2021 Волгоградская область прожила 2020 год в непростой ситуации с COVID-19. По данным властей, общие затраты на подготовку и модернизацию системы здравоохранения, внедрение дополнительных мер поддержки предприятиям и жителям в условиях пандемии коронавируса составили свыше 16 млрд рублей из бюджетов всех уровней. ИА REGNUM напоминает, какие ещё события оставили заметный след в регионе в ушедшем году. Подробности в материале: Волгоградская область — 2020: «Родина-мать» и кровавый школьный чат

08:06 06.01.2021 2020 год «был особенный». Помимо выборов главы республики и в органы местного самоуправления, «в жизнь ворвалась» пандемия, в результате пришлось «справляться с абсолютно неизвестными вызовами». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года. Подробности в материале: Глава Чувашии рассказал о том, что «перевернуло всё с ног на голову»

08:16 06.01.2021 В Чувашии в 2020 году на борьбу с коронавирусом и смягчение последствий пандемии в целом направлено 7 млрд рублей. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги прошедшего года. Подробности в материале: На борьбу с коронавирусом в Чувашии потратили 7 млрд рублей

09:20 06.01.2021 «Никаких предпосылок к экономическому росту нет и не предвидится», — член ФПС «Партии Роста» Дмитрий Алексеев об экономических итогах 2020 года. Об этом: Экономические итоги — 2020 оказались противоречивыми

09:20 06.01.2021 Вступление мировой экономики в 2020 году на фоне коронавирусной пандемии в пятую глобальную рецессию привело к огромным негативным последствиям с точки зрения падения ВВП и доходов населения, а дальнейшее развитие ситуации может сопровождаться чередой банкротств компаний и новым глобальным финансовым кризисом. Об этом рассказал заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Читайте подробнее: Мировой экономике предсказали новый глобальный финансовый кризис

09:31 06.01.2021 Автоматизация в тандеме с рецессией из-за COVID-19 создает сценарий «двойного шока» для рабочих. Об этом заявил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Подробности в материале: В мире вырастет интерес к негуманоидным роботам и шифрованию — прогноз

09:42 06.01.2021 Пандемия коронавируса показала, что инфраструктурные инвестиционные проекты должны быть изучены и повторно оценены. Об этом заявил заместитель директора Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Подробности в материале: Правительство РФ призвали активнее развивать технологии 5G

11:13 06.01.2021 Если очередная геополитическая проблема ударит по рублю, это вполне может снова привести к инфляции выше 4% и в 2021 г. Не стоит недооценивать такой сценарий — уж очень часто прогнозы оказываются неверными. Читайте также: Чем грозит раскрутка маховика инфляции — прогноз на 2021 год

13:33 06.01.2021 Главными политическими событиями 2020 года в Омской области стали выборы главы Новоомского сельского поселения и назначение Александра Мураховского на должность министра здравоохранения региона. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков. Читайте также: Из сторожей — в чиновники: политические итоги — 2020 в Омской области

11:21 07.01.2021 В городах Уральского федерального округа с декабря 2020 года средняя стоимость квартир на рынке вторичного жилья не демонстрирует роста. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федеральной компании недвижимости «Этажи». Традиционный сезон низкой покупательской активности, который наблюдается с января по первую половину февраля, охладил рост цен на рынке готового жилья. Мало того, те, кто не успел продать свою недвижимость в конце 2020 года, стали более охотно делать дисконт на свои объекты. Только за декабрь около 20% собственников снизили стоимость продаваемых ими квартир. Однако размер дисконта в декабре не превысил 4%, в то время как с июня по октябрь он был около 5%. Об этом: На Урале в динамике цен на недвижимость начались «заморозки»

15:42 07.01.2021 Ушедший 2020 г. был неимоверно сложным для жителей Алтайского края. Прежде всего потому, что регион стал одним из лидеров по смертности от COVID-19. Но были и другие бедствия — метровые сугробы зимой и неимоверная засуха летом. Как прошел через «огонь, воду и медные трубы» один из беднейших регионов России — в обзоре редакции ИА REGNUM. Об этом: Алтайский край — 2020: чудеса очковтирательства и «где эта скотина?»

08:37 08.01.2021 Новогодняя елка [Наталья Стрельцова © ИА REGNUM] (1)

08:44 08.01.2021 Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина рассказала корреспонденту ИА REGNUM об успехах и трудностях уходящего года и о планах на будущее. Мария Афонина. Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж» Читайте также: Итоги года. «Не бойтесь ставить амбициозные и высокие цели». Интервью

08:49 08.01.2021 Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Грант Бабасян рассказал ИА REGNUM о работе подгруппы «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ в 2020 году и планах на наступивший год. Читайте также: Итоги года. «Нужны новые правила работы для всех видов туризма». Интервью

08:52 08.01.2021 ИА REGNUM продолжает подводить итоги непростого, но богатого на события 2020 года и вспоминать о наиболее крупных, обсуждаемых и громких игровых релизах. В этот раз речь пойдёт о приключенческих играх — увлекательных историях, разработчики которых сделали ставку на атмосферу и повествование. Читайте также: Какими приключениями запомнился геймерам 2020 год?

09:54 08.01.2021 Подводя итоги 2020 года для Хакасии, абаканский журналист Андрей Березин назвал их неутешительными. Об этом: Итоги 2020 года в Хакасии: «Хаос продолжается»

10:36 08.01.2021 Саратовской области на реализацию профильных направлений нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» в 2020 году было выделено почти 3 млрд рублей. Читайте подробнее: Саратовский минздрав подвел итоги реализации нацпроектов в 2020 году

10:45 08.01.2021 В министерство строительства и ЖКХ Саратовской области в 2020 году поступило 8396 обращений граждан. Более 40% вопросов (3370) связаны с обеспечением граждан жильем, пользованием жилфондом и социальными гарантиями в жилищной сфере. Свыше 36% обращений (3035) касались коммунального хозяйства. Читайте также: Минстрой Саратовской области рассказал о жалобах граждан

10:50 08.01.2021 На 13% снизилось количество ДТП на федеральных трассах. Как сообщает Росавтодор, положительной динамики удалось добиться за счет комплекса мер по ликвидации аварийно опасных участков и предупреждению аварийности. Об этом: Росавтодор рассказал о причинах снижения аварийности на федеральных трассах

15:27 08.01.2021 Накануне новогодних праздников во всех регионах Приволжского федерального округа были приняты законы о бюджете на 2021 г. По сравнению с предыдущим годом вырастут расходы у десяти субъектов, а вот у четырёх они сократятся. Эксперты полагают, что наступивший год станет для региональных экономик временем непростых испытаний, придётся на многом экономить, что уже сейчас заставляет руководителей субъектов часто апеллировать к потенциальным сокращениям и ограничениям. Возможно, ситуацию спасёт повышение цен на нефть, но эта надежда слишком призрачна, чтобы рассматривать её как панацею от всех бед. Похоже, региональным бюджетам придётся затянуть пояса. Читайте также: Регионы ПФО: кто и сколько собрался тратить в 2021-м

15:28 08.01.2021 Новогоднее обращение к гражданам России. kremlin.ru

15:50 08.01.2021 По данным Гидрометцентра, 2020 год в России стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений. В Чебоксарах для повторения рекорда 2008 года не хватило всего 0,025 градуса. Поэтому можно предположить, что после очень теплого года последует более прохладный, как это уже бывало в истории. Наступивший 2021-й ожидается примерно на градус холоднее предыдущего. В первую очередь, это будет связано со значительно более морозной зимой. Кроме того, есть вероятность, что впереди ожидается сразу несколько холодных зим подряд. Читайте также: 2021 год будет холоднее: прогноз в Чувашии

16:22 08.01.2021 В 2020 году в Россиии отремонтировано 157 мостовых сооружений, из них после капитального ремонта в эксплуатацию введено 63 моста и путепровода. В 2021 году Росавтодор планирует ввести в эксплуатацию после капитального ремонта 56 искусственных сооружений, еще 54 моста и путепровода обновят в рамках ремонта. Об этом: В России отчитались о ремонте мостов и путепроводов

06:13 09.01.2021 На утро 9 января с начала пандемии на Чукотке выявлено 548 случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом: Жители Чукотки не спешат проходить вакцинацию от COVID-19

09:25 09.01.2021 В Петербурге всего за два с половиной года — с мая 2018-го по декабрь 2020 года — средняя цена одного квадратного метра жилья в новых домах увеличилась на 29,08% (с 89,5 тыс. рублей до 126,2 тыс. рублей). Однако в 2021 году аналитики прогнозируют замедление темпов роста, поскольку многие объекты оказались переоценены. Читайте также: В Петербурге жильё в новых домах подорожало на 30%

10:15 10.01.2021 В нефтяном регионе страны Югре 2020 год стал переломным в отношении к несырьевому сектору экономики. Дополнительные импульсы развития получили сферы малого и среднего бизнеса, цифровых технологий, агропромышленного комплекса и туризма. Бюджет Ханты-Мансийского автономного округа не удалось подкосить ни коронавирусу, ни катастрофическому снижению цен на нефть. Хотя прежние огрехи расточительства и нерачительности напоминают о себе. Подробности в материале: Огрехи расточительства и «подушка безопасности»: экономика Югры в 2020 году

11:55 10.01.2021 Ушедший 2020 год для регионов Южного федерального округа прошёл под знаком борьбы за воду и за туристов, он запомнился также крупными лесными пожарами и, конечно, пандемией и ограничительными мерами, которые продолжают действовать и в новом 2021 году. Об этом: Крым без воды и возвращение туристов: итоги 2020 года на Юге России

07:13 11.01.2021 Такси. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:57 11.01.2021 Пассажиропоток авиакомпании «Ямал» снизился в 2020 году в два раза. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. В 2019 году авиакомпания «Ямал» перевезла более одного миллиона пассажиров. В 2020 году их число составило около 600 тысяч человек. Причиной резкого снижения числа авиапассажиров называется пандемия коронавирусной инфекции. Отмечается, что убытки авиакомпании «Ямал» в 2020 году достигли 1,6 млрд рублей. Об этом: Авиакомпания «Ямал» из-за пандемии потеряла половину пассажиров

08:47 11.01.2021 нижнийновгород.рф

09:28 11.01.2021 По данным Росавтодора, в 2020 году в России увеличили количество полос движения до четырех на 140 км автомобильных дорог. Еще более 50 км трасс стали шестиполосными. Работы велись на федеральных трассах в рамках реконструкции и капитального ремонта.

09:37 11.01.2021 Во время прошедших новогодних каникул в Татарии работало 319 детских лагерей, в том числе 30 загородных и 289 пришкольных. Всего в них смогли отдохнуть порядка 5 тыс. ребят. Сотрудники республиканского управления Роспотребнадзора провели рейды по лагерям на соблюдение мер по профилактике новой коронавирусной инфекции. Всего было обследовано 18 загородных лагерей (или 60%), нарушения выявлены в одном лагере. Об этом: В Татарии в новогодние каникулы в лагерях отдохнули около 5 тыс. детей

09:38 11.01.2021 Властям Забайкалья поставлена задача наладить точечную работу с федеральными ведомствами. Как сообщает сегодня, 11 января, пресс-служба краевого правительства, речь идёт о реализации государственных программ, нацпроектов и мероприятий Плана ЦЭР в Забайкальском крае. «Постараемся сделать выводы из тех неверных шагов 2020 года для того, чтобы более качественно наладить работу в текущем году. В связи с этим особое внимание хотел обратить на необходимость своевременной организации работы с федеральными министерствами. Часть объектов 2021 года не имеет должного софинансирования. Чтобы организовать конкурсы и своевременно начать работу, будем использовать краевые средства, однако в дальнейшем их необходимо заменить федеральными источниками», — пояснил первый вице-премьер краевого кабмина Андрей Кефер. Читайте также: Власти Забайкалья сделают выводы из «неверных шагов 2020 года»

10:45 11.01.2021 Сотрудниками управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области за 2020 год проведено 613 проверок, во время которых выявлено 1156 нарушений, выдано 225 предписаний, составлено 503 административных протокола, из них 29 — юридические лица. Общая сумма наложенных штрафов превысила 1,8 млн рублей, взыскано более 1,6 млн рублей. Читайте подробнее: В Пензенской области ветеринары наложили штрафов почти на 2 млн рублей

11:06 11.01.2021 Деньги [Дарья Антонова © ИА REGNUM]

11:19 11.01.2021 Профессор ВШЭ Евгений Коган составил список из 12 пунктов, которые обязательны к выполнению в РФ. Читайте также: Названы главные вызовы-2021 для России

12:06 11.01.2021 Вирус SARS-CoV-2 (сс)NIAID

12:25 11.01.2021 Министерство здравоохранения Забайкальского края обнародовало итоги работы медицинских организаций в период новогодних каникул. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, за новогодние каникулы от запуска пиротехники пострадали в два раза больше человек, чем в 2020 году. Как пояснила заместитель министра здравоохранения Юлия Зверочкина, такие специфичные травмы получили 17 забайкальцев, а общее число травмировавшихся составило 88 человек. Холодовые травмы в первые дни нового года получили 25 человек, из которых 14 — читинцы. Впервые за последние три года зарегистрированы четыре летальных случая от отравления алкоголем и суррогатом. Читайте подробнее: Увечья, отравления, летальность: в Забайкалье подвели итоги Нового года

12:53 11.01.2021 Росстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение России» за январь — ноябрь 2020 года.

13:08 11.01.2021 Исследование ВЦИОМ показало, что наиболее часто в качестве заветной мечты жители России называют здоровье для себя и близких (9%) и улучшение жилищных условий семьи (8%). Еще 5% мечтают о путешествиях, 4% опрошенных — о повышении уровня жизни и материальном благополучии, столько же — о благополучии детей и внуков. Более половины россиян знают, когда смогут воплотить мечту в жизнь — 55%. Планируют реализовать задуманное в ближайшие 2−3 года 27% опрошенных (+4 п. п по сравнению с 2019 г.), в течение 3−5 лет — 15%. Еще не задумывались об этом 30%. Наиболее достижимой россияне считают мечту о создании счастливой семьи и воспитании хороших детей (90%). Также популярна мечта о том, чтобы прожить честную жизнь (85%), иметь надежных друзей (85%). Многие считают возможным иметь интересную работу или уже имеют таковую (76%). Завершает топ-5 рейтинга самых реализуемых мечтаний мечта о хорошем образовании (71%).

13:12 11.01.2021 В 2020 году Россельхознадзор обнаружил 27 несуществующих лабораторий (в основном на территории г. Москвы, Московской области и Ростовской области, фактически отсутствующих и не осуществляющих свою деятельность по указанным адресам) и выдал более 2,6 тыс. предписаний о прекращении действия деклараций на зерно и продукты его переработки, что на 47% больше, чем в 2019 году (1816 предписаний). По данным ведомства, наиболее активная работа в этом направлении проведена управлениями Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Калмыкии; по Орловской и Курской областям; Южным межрегиональным управлением по Брянской, Смоленской и Калужской областям; по Алтайскому краю и Республике Алтай. Борьба с недостоверным декларированием зерна — одно из ключевых направлений деятельности Россельхознадзора в сфере обеспечения безопасности и качества зерна.

13:17 11.01.2021 Деньги [Дарья Антонова © ИА REGNUM] (1)

14:48 11.01.2021 В 2020 году военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения совершили более 27 тыс. прыжков с парашютом, что почти на 10 тыс. прыжков больше, чем в 2019 году, сообщает Минобороны России. Также в прошедшем году воинскими частями и подразделениями соединения десантировано более 140 единиц вооружения, военной и специальной техники. Десантирование личного состава производилось из самолётов военно-транспортной авиации Ил-76мд, Ан-2 и вертолетов армейской авиации Ми-8 АМТШ «Терминатор» на скоростях полёта от 180 до 350 км/ч в ночное и дневное время суток, в полной экипировке со штатным оружием и снаряжением в диапазоне высот от 600 до 2000 м. При десантировании военнослужащие продемонстрировали высокие навыки ведения прицельного огня из стрелкового оружия в воздухе, а также отработали приземление на ограниченные площадки.

14:49 11.01.2021 Самолет авиакомпании Ямал aeroprints.com

15:35 11.01.2021 Штраф. Иван Шилов © ИА REGNUM

16:00 11.01.2021 Почти 240 тыс. туристов побывали в Республике Крым с 27 декабря 2020 года по 10 января 2021 года, сообщил 11 января на своей странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов. Об этом: В Крыму на новогодние праздники отдохнули 240 тыс. туристов

17:07 11.01.2021 Большая Дорогомиловская в период режима ограничений. Дарья Антонова © ИА REGNUM

20:01 11.01.2021 Поезд «Москва-2020» московского метрополитена. mos.ru

20:26 11.01.2021 В Крыму за 2020 год отдохнуло 6 миллионов 303 тысячи туристов, сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава республики Сергей Аксёнов. «При этом не было серьезных срывов, вспышек заболеваемости или других проблем, в том числе и в новогодние праздники», — отметил Аксёнов.

21:40 11.01.2021 Как было заявлено на оперативном совещании в правительстве Мурманской области, 2020 год в стране и регионе прошел и закончился с хештегом «спасибо врачам», сообщают murman.tv. Именно врачи стали главными героями ушедшего года.

08:07 Новая квартира. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

10:24 В 2020 году звание «Мастер спорта России» было присвоено 93 приморским спортсменам, кроме того, трое атлетов стали мастерами спорта международного класса. Читайте подробнее: В Приморье мастерами спорта РФ стали более 90 спортсменов

10:35 Аэропорту Геленджика по итогам 2020 года удалось увеличить пассажиропоток на 42% по сравнению с 2019 годом, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта. Читайте также: Аэропорт Геленджика за год увеличил пассажиропоток на 42%

11:18 ТЭЦ-3 в Норильске. rpn.gov.ru.

11:29 Министерство экономического развития Забайкальского края отчитается о работе за 2020-й год перед правительством региона 13 января. «Помимо главных итогов прошедшего года, мы озвучим планы на 2021-й год. При этом важно обсудить актуальные вопросы, которые касаются всех забайкальцев», — подчеркнул зампред правительства региона Александр Бардалеев.

12:17 Пандемия коронавируса благотворно повлияла на спрос на загородную недвижимость в Ленинградской области в минувшем 2020 году. По сравнению с «докризисным» 2019 годом интерес к аренде и приобретению загородной недвижимости в регионе вырос почти на 30%. Читайте также: Спрос на дачи в Ленобласти за год вырос на 30%

12:55 Исполнительная власть Забайкалья отчитывается по итогам 2020 года. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов, открывая череду отчетов министерств и ведомств региона по итогам 2020 года, сделал акцент на получении обратной связи от забайкальцев для корректировки планов на предстоящий период. «Основное назначение отчетов исполнительных органов власти — понять, как выполняются планы каждого из ведомств, как работа отражается на реальной жизни, приводит ли она к изменениям в лучшую сторону этих сфер с точки зрения людей. Поэтому необходимо продолжить тщательную работу для того, чтобы мы слышали оценки от людей по всем каналам, по которым проходит информация. Средства массовой информации, блогеры, неравнодушные жители Забайкалья должны иметь доступ к отчетам. Важен учет предложений в ходе обсуждений», — подчеркнул губернатор.

14:36 По итогам 2020 года более 1 млн тонн зерна, собранного в Саратовской области, поставлено на экспорт в 40 стран мира. Об этом во время встречи с губернатором Валерием Радаевым 12 января заявил руководитель областного Россельхознадзора Алексей Частов. Об этом: Саратовская область экспортировала более 1 млн тонн зерна

14:41 Более 3 млн обращений граждан рассмотрели прокуроры в России в 2020 году, свыше 1 млн человек они приняли лично. Об этом генеральный прокурор России Игорь Краснов сообщил 12 января на торжественном мероприятии, посвященном 299-летию образования прокуратуры. Читайте также: Прокуроры РФ рассмотрели свыше 3 млн обращений граждан в 2020 году