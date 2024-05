18:20 26.12.2020

Мурманский губернатор Андрей Чибис считает, что не совершил глобальных ошибок в уходящем году.

19:53 30.12.2020

Портал Wccftech составил рейтинг из пяти лучших хоррор-игр 2020 года. Статья была опубликована 30 декабря на сайте издания.

Пятое место заняла игра Amnesia: Rebirth студии Frictional Games, четвёртое — Observer: System Redux от Bloober Team и Anshar Studios. На третьей позиции оказалась The Dark Pictures: Little Hope (Supermassive Games), на второй — ремейк Resident Evil 3 (Consumer Games, Development Division, Capcom).

Лучшей игрой в жансре ужасов редакция назвала The Last of Us Part II студии Naughty Dog, релиз которой состоялся 19 июня 2020 года.