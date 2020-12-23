Владивосток, , 04:14 — REGNUM Дальневосточные предприниматели во время пандемии получили 11% всей федеральной помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. В сравнении с Российской Федерацией на Дальний Восток была направлена непропорциональная поддержка, об этом на онлайн-форуме «ДФО 2020» заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: Стало известно, сколько ещё нужно денег на инвестпроекты Дальнего Востока

Поддержка бизнеса в ДФО составила в среднем 10,6 тыс. рублей на человека, тогда как в среднем по стране этот показатель составляет чуть более шести тыс. рублей. Во время пандемии в регионе была реализована программа по переводу бизнеса в онлайн. Более семи тыс. предприятий смогли выйти на федеральный уровень.

Как сообщало ИА REGNUM, для реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в ближайшие пять лет необходимо около 500 млрд рублей инвестиций в поддерживающую инфраструктуру, по триллиону рублей — для социальной и магистральной инфраструктур. Об этом министр Чекунков заявил в интервью «Россия 24».