Виктория Шакина, 9 декабря 2020, 16:40 — REGNUM Российское семейное законодательство является относительно устойчивым: за 25 лет изменения в него вносились чуть больше десяти раз. Так, вполне закономерно, что к 2021 году возникла необходимость приведения семейного законодательства в соответствие с современными реалиями жизни.

Эдмунд Блэр Лейтон. Брачный договор
Эдмунд Блэр Лейтон. Брачный договор

В связи с этим в конце 2019 года в Государственную думу РФ был внесен законопроект № 835 938−7 о целом комплексе изменений в Семейный кодекс РФ, законы о государственной регистрации недвижимости, об актах гражданского состояния, о банкротстве, а также в основы законодательства РФ о нотариате. Несмотря на противоречивые оценки представителей науки и практики, 15 июля 2020 года законопроект был принят Государственной думой РФ в первом чтении, что дает серьезные основания полагать, что в 2021 году процесс принятия масштабных изменений завершится.

Предлагаются следующие основные изменения:

Первое. Отмена возможности признания брачного договора недействительным на том основании, что он ставит одного из супругов в крайне неблагоприятное положение.

В настоящее время это основание недействительности брачного договора, предусмотренное п. 2 ст. 44 СК РФ, часто применяется на практике для пресечения недобросовестной практики распределения нажитого в браке имущества между супругами. При этом, отступая от принципа равенства долей супругов в их общем имуществе, данное положение позволяло защитить права супруга, лишенного всего совместно нажитого имущества. Предложенные изменения стали следствием стремления к стабильности и обеспечению принципа pacta sunt servanda, или «договоры должны соблюдаться».

Государственная дума РФ
Государственная дума РФ
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Второе. Модернизация понятия «общего имущества супругов» как совокупности активов и пассивов цельного имущественного комплекса.

Теперь законодательное понятие «общего имущества супругов» будет включать как вещи и имущественные права, так и общие долги супругов. Сегодня это понятие раскрыто в п. 2 ст. 34 СК РФ путем перечисления материальных объектов и не включает долговые обязательства.

Третье. Соглашение о разделе общего имущества должно охватывать всё имущество и определять доли супругов в нём.

Если раньше, исходя из формулировки п. 2 ст. 38 СК РФ, следовало, что соглашением может быть разделена часть общего имущества супругов, то в случае принятия изменений соглашение (или судебный акт) должно будет определять доли супругов во всём их общем имуществе, и в соответствии с этими долями будет произведен раздел отдельных видов объектов. Кроме того, долевой режим будет касаться и тех объектов, которые супруг не включил в раздел имущества.

Четвёртое. У суда появилось право уменьшить долю в общем имуществе того супруга, который совершил сделку по распоряжению общим имуществом вопреки воле другого супруга.

В случае отчуждения общего имущества супругов без согласия одного из них такая сделка может быть признана судом недействительной, поэтому для возвращения актива в общую имущественную массу супругов сегодня необходимо первоначальное признание сделки недействительной судом, что влечет дополнительные процессуальные издержки, поэтому процесс предлагается упростить.

Максимов Василий Максимович. Семейный раздел. 1876
Максимов Василий Максимович. Семейный раздел. 1876

Кроме того, готовятся и другие изменения:

— Изменения в государственной регистрации прав на недвижимость, которые позволят сделать ЕГРН более полным и достоверным, отражая в нем право общей совместной собственности супругов на объект во всех случаях, а не только в случае подачи заявления.

— Процедуры банкротства физических лиц дополняются правилами о возможности совместного банкротства супругов, поскольку случаи, когда имеются общие долги, в настоящее время встречаются нередко.

— Корректируется и процедура банкротства одного из супругов, что позволит защитить интересы другого супруга, которые сейчас игнорируются в пользу интересов кредиторов. Предлагается сначала выделять долю супруга-должника в общем имуществе, а затем обращать взыскание по его обязательствам на эту долю по общим правилам.