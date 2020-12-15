Ростов-на-Дону, , 10:59 — REGNUM Уходящий 2020 год выдался непростым, однако Ростовская область жила и развивалась. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Год, несомненно, непростой. И, конечно, ковид и все те изменения, которые мы увидели, повлияли не в лучшую сторону на наше самочувствие. Тем не менее область жила, развивалась. Можно смело сказать, что этот год был годом развития. Начну с того, что наши селяне, несмотря на сложнейшие погодные условия, решили принципиальную задачу — обеспечили нас продуктами питания и сырьём. Прежде всего, это урожай зерновых — один из самых крупных за многие годы. Это сохранение объёмов производства молока, рост производства товарной рыбы, хорошая динамика экспорта. <…> Мы смогли общими усилиями сохранить Ростовскую область как область развития», — сказал глава региона в телеэфире.

По словам Голубева, в наступающем 2021 году предстоит решить несколько задач, требующих отдельного внимания. Среди них — наращивание производства мяса индейки, утки, сохранение и повышение плодородия почв, увеличение объёмов строительства жилья.