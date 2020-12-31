31 декабря 2020 | Время чтения 8 мин

Несомненно, главным событием 2020 года в Белгородской области стала смена губернатора, руководившего регионом без малого 27 лет подряд. ИА REGNUM предлагает вспомнить, чем ещё запомнился уходящий год, не зацикливаясь на коронавирусной теме.

Юлия Пёрышкина, , 09:00 — REGNUM Несомненно, главным событием 2020 года в Белгородской области стала смена губернатора, руководившего регионом без малого 27 лет подряд. ИА REGNUM предлагает вспомнить, чем ещё запомнился уходящий год, не зацикливаясь на коронавирусной теме.

Евгений Савченко Иван Шилов © ИА REGNUM

Дороги в приоритете

Второй год подряд Белгородская область досрочно завершает работы по ремонту дорог в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Успехи региона отметили на федеральном уровне и решили выделить дополнительно 1,7 млрд рублей.

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Всего с начала 2020 года дорожники привели в нормативное состояние 90 объектов: 90 км региональных и 75 км местных дорог. В областном центре открылись две новые автомобильные развязки, построена новая четырёхполосная трасса между двумя крупными микрорайонами.

Строительство дороги. Белгородская область Belregion.ru

Серьёзной реформе подверглась организация городского общественного транспорта в Белгороде. В феврале власти анонсировали разработку новой сети — с подвозящими и магистральными маршрутами, реконструкцией крупных пересадочных узлов и выделенными полосами для автобусов.

К концу года система заработала: на общественном транспорте по одной из самых загруженных городских улиц — Щорса — жители стали в разы быстрее добираться до мест назначения, при оплате проезда безналично перестали выдавать бумажные чеки (факт оплаты подтверждается банковской картой), а льготным категориям граждан всей области проездные будут выдавать только в электронном виде. Кроме того, регион стал единственным в России, кто получил по нацпроекту всю партию новых низкопольных автобусов согласно лимиту в текущем году. Для любителей электросамокатов в Белгороде открыли станцию проката, у городских властей в ближайший год в планах построить 20 подобных объектов.

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Год памяти

В июле в Белгороде начали работы по эксгумации останков немецких солдат, захороненных в годы Великой Отечественной войны на территории нынешнего Центрального парка. Всего были подняты из земли останки 233 военнослужащих вермахта. Во время работ у стоящего неподалёку памятника Владимиру Ленину обрушилась рука. Городские власти демонтировали статую, пообещав вернуть её на место после реставрации «в лучшем виде». Однако в сентябре мэр Белгорода Юрий Галдун сообщил, что эксперты высказались о невозможности восстановить памятник, а «денег на то, чтобы сделать копию, в бюджете нет». Митинговавшим по этому поводу представителям местного отделения КПРФ градоначальник предложил забрать Ленина себе. Через месяц председатель Белгородской областной думы Ольга Павлова предложила собрать деньги на восстановление памятника на краудфандинговой платформе и одна из первых сделала взнос. Сбор средств открыт до января 2021 года, на ремонт планируют собрать 1,785 млн рублей, к 28 декабря неравнодушные граждане внесли более 413 тысяч рублей. С учётом сбора необходимой суммы проект должен быть завершён к апрелю 2021 года.

Памятник Ленину в Белгороде И.Давыдов

Впервые в регионе официальным нерабочим днём стало 12 июля — День Прохоровского поля. В день годовщины танкового сражения в посёлке Прохоровка открылся новый музей «Битва за оружие Великой Победы». Экспозиция сочетает в себе современные интерактивные системы и посвящена труженикам тыла, возле здания разбиты уникальные ландшафтные участки разных регионов и городов СССР. В музей также переданы сотни орденов и медалей вооружённых сил СССР и Германии времён Великой Отечественной войны, парадное антикварное оружие, ювелирные изделия, уникальные исторические документы и государственные награды. К музею от трассы М-2 теперь ведёт современная четырёхполосная магистраль. Автодорогу с ночным освещением построили за 4,7 млрд федеральных рублей и торжественно открыли в день праздника.

В целом за год в Белгородской области отремонтировали 32 воинских захоронения на территории 20 муниципальных образований. На 126 объектах завершили работы по благоустройству, на что потратили 756 млн рублей из федерального, регионального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников. В Краснояружском районе открыли уникальную этнодревню, в которой посетителям предлагают представить жизнь белгородской слободы XVII века. В Шебекино обустроили набережную в рамках победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Причём Белгородская область снова стала первым регионом России, где проект — победитель конкурса был реализован в том же году, когда выделен грант.

Этнодеревня. Белгородская область Belregion.ru

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По собственному желанию

В июне губернатор Белгородской области Евгений Савченко традиционно принял решение возглавить список регионального отделения «Единой России» на выборах депутатов областной думы VII созыва. Избирательная кампания прошла без особых скандалов, избирком допустил к голосованию семь партий и 435 кандидатов, отказано в регистрации одному политическому блоку и 17 кандидатам. В парламент избирались 50 депутатов по смешанной системе, 13 сентября по всей области открылись 1242 участка, в списки было внесено 779 тыс. 409 избирателей, явка на выборах составила 53,74%.

По всем 25 одномандатным избирательным округам в парламент прошли представители «Единой России». Пятипроцентный барьер по единому избирательному округу преодолели: «Единая Россия» (63,95%), КПРФ (13,2%), ЛДПР (6,58%) и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» (5,11%). В итоге единороссы получили 44 места в областной думе, четыре мандата у коммунистов, по одному креслу заняли депутаты от ЛДПР и «Партии пенсионеров». По мнению политолога, руководителя проекта «Открытая аналитика», преподавателя кафедры международных отношений, зарубежного регионоведения и политологии НИУ «Белгородский государственный университет» Романа Травина, выборы не преподнесли особых сюрпризов.

«Что касается нововведения с возможностью голосовать в течение трёх дней, то с его помощью власть постаралась нарастить явку, что в целом удалось. С одной стороны, чем выше явка — тем выше легитимность выборов, с другой, появилось значительно больше вопросов к прозрачности процедуры. На мой взгляд, это было ошибочным решением. Даже если трёхдневное голосование и помогло решить какие-то тактические задачи, в итоге оно негативно скажется на легитимности власти и доверии граждан к процедуре выборов», — считает эксперт.

Евгений Савченко Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

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Возглавила думу бывший заместитель губернатора Ольга Павлова.

Началась привычная поствыборная работа, а 17 сентября взорвалась политическая «бомба» — губернатор Евгений Савченко объявил о своей отставке. Политик, руководивший без малого 27 лет регионом, за несколько часов до «увольнения» внёс изменения в структуру правительства области и назначил первым заместителем губернатора Дениса Буцаева, который ранее занимал пост генерального директора госкомпании «Российский экологический оператор». В этой должности чиновник провёл два месяца, а сам Евгений Савченко, как оказалось, ушёл, чтобы вернуться — он стал сенатором от регионального Законодательного собрания.

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В СМИ начали появляться сообщения о том, что новым губернатором может стать тогдашний министр транспорта Евгений Дитрих, особенно после его увольнения 4 ноября. И только 18 ноября президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Белгородской области — им стал заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Вячеслав Гладков.

По мнению доктора политических наук, эксперта Института гуманитарно-политических исследований Владимира Слатинова, опция с назначением преемника, предложенного Евгением Савченко, была закрыта.

«По реакции на уход Савченко, на назначение Дениса Буцаева, избрание экс-губернатора в Совет Федерации, было заметно, что Кремль недоволен и раздражён. И было понятно: назначенный врио не будет человеком Савченко, скорее всего, это не Денис Буцаев, (который, по всей видимости, всё-таки был человеком губернатора или компромиссной фигурой между ним и какими-то группами интересов), а будет «варяг», — отметил политолог.

Нового руководителя 20 ноября представили в большом зале Дома правительства в Белгороде полномочный представитель президента России в ЦФО Игорь Щёголев и экс-губернатор Евгений Савченко.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

Вячеслав Гладков демонстрирует жителям социальную открытость — он активный пользователь соцсетей, причём ему можно задать вопрос и получить на него ответ. Врио губернатора провёл уже две прямые линии, оказалось даже, что у Вячеслава Гладкова есть близкие родственники в Белгородской области. Запрос на общение белгородцев с чиновниками с подачи врио главы региона вышел на новый уровень — главам муниципалитетов и ведомств поручено уделять больше внимания обращениям в социальных сетях

«Это должна быть системная работа, тот же самый Центр управления регионом. У нас ест программный продукт, у нас есть специалисты, это чисто техническая работа. Задача одна — чтобы ответы приходили не от аккаунтов типа «Администрация города Белгорода», а лично от чиновников. Это уровень доверия. Люди хотят диалога, они хотят честности. Лучше сказать по-честному, что не получается, чем как-то отгородиться. Неуважение и нечестность, как мне кажется, люди не прощают», — считает Вячеслав Гладков.

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