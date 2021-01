Вашингтон, , 06:00 — REGNUM Корреспондент ИА REGNUMпродолжает подводить итоги непростого, но богатого на события 2020 года и вспоминать о наиболее крупных, обсуждаемых и громких игровых релизах. В этот раз речь пойдёт о приключенческих играх — увлекательных историях, разработчики которых сделали ставку на атмосферу и повествование.

Ori and the Will of the Wisps

Разработчик: Moon Studios

Средняя оценка на Metacritic: 91 балл из 100

Доступные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Новые приключения озорного лесного духа Ори — абсолютный хит и очередная победа талантливых австрийских разработчиков из Moon Studios. Это всё ещё в меру сложный платформер с завораживающими своей красотой видами и удивительной проработкой локаций. В сиквеле Ори впервые отправляется в путешествие за пределы родного леса и вместе с игроками открывает для себя много нового: мест, персонажей и могущественных недоброжелателей. Игра стала больше, красивее, динамичнее, но при этом сохранила свою главную особенность — это всё ещё очень изобретательная и уютная сказка, за которой хочется провести множество вечеров.

Half-Life: Alyx

Разработчик: Valve

Средняя оценка на Metacritic: 93 балла из 100

Доступные платформы: PC

Хитрецы из Valve решили оставить фанатов без полноценного триквела Half-Life, но при этом всё равно выпустить достойную игру в рамках популярной франшизы. Теперь мы управляем не угрюмым молчуном Гордоном Фрименом, а его напарницей Аликс Вэнс — причём делаем это в виртуальной реальности. Сколько бы споров ни вызывали подобные решения, стоит отметить, что «шалость» Valve удалась. Они выпустили глубокую, проработанную и крайне высокотехнологичную игру, которая не только не опозорила доброго имени Half-Life, но и значительно повысила продажи VR-гарнитур по всему миру. Приключение Аликс получилось настолько увлекательным, насколько это вообще возможно и, будем надеяться, подтолкнуло разработчиков к созданию полноценного продолжения хитовой франшизы.

Final Fantasy VII Remake

Разработчик: Square Enix

Средняя оценка на Metacritic: 87 баллов из 100

Доступные платформы: PS4

Поддерживая моду на создание ремейков, японские разработчики из Square Enix выпускают переосмысление одной из самых популярных jRPG всех времён — Final Fantasy VII. Приключения Клауда и его друзей остались такими же увлекательными, напряжёнными и сложными, но к ним добавились поражающая своей красотой визуальная составляющая и более детальная подача сюжета. Однако Square Enix выпустила на рынок не полную историю о противостоянии героев корпорации «Шин-ра», а лишь первую её часть — и только её прохождение займёт у геймеров больше 30 часов реального времени.

К сожалению, Square Enix не сообщила о своих планах на выпуск следующих частей. Пока нет ни примерных дат релиза, ни подробностей о разработке. Однако, судя по тому, что у них получилось в Final Fantasy VII Remake, фанатам лучше запастись терпением и пару лет провести в ожидании — оно обязательно окупится.

The Last of Us: Part II

Разработчик: Naughty Dog

Средняя оценка на Metacritic: 93 балла из 100

Доступные платформы: PS4

Сложно найти ещё одну игру, которая вызывала бы столько споров, сколько сиквел The Last of Us. Обласканный критиками и ненавидимый многими геймерами, он получил множество престижных наград, обвинений в адрес разработчиков и стал основой для сотни дискуссий о современной игровой индустрии, честной журналистике и актуальных трендах. Какой игра получилась на самом деле и права ли хоть одна из сторон конфликта — каждый решит для себя сам.

Несмотря на множество довольно спорных решений, The Last of Us: Part II — это масштабная, талантливо написанная и поражающая своей изобретательностью история. Её героев меньше всего хочется называть «персонажами» — настолько они похожи на реальных людей, совершающих не всегда однозначные поступки и не делящих реальность на чёрное и белое. Если вы соскучились по качественному нарративу и отменной режиссуре, пропустить эту игру нельзя ни в коем случае.

Paper Mario: The Origami King

Разработчик: Nintendo

Средняя оценка на Metacritic: 80 баллов из 100

Доступные платформы: Nintendo Switch

У японских разработчиков из Nintendo почти всегда получаются отменные приключения, сочетающие уютную сказочную атмосферу и проработанные до мелочей геймплейные механики. Новая часть Paper Mario не исключение. В этой ролевой игре бумажный Марио попытается спасти друзей и родных от козней злобного Короля Олли, повелителя оригами и безумного фаната объёмных фигур. Новое путешествие героя получилось масштабным, красочным и до колик смешным — почти каждая фраза, произнесённая встреченными Тоадами, достойна отдельного места в «фонде лучших игровых цитат». Правда, как это обычно бывает с проектами Nintendo, в игре нет поддержки русского языка. А значит, большая часть местных острот может остаться непонятой.

Ghostof Tsushima

Разработчик: Sucker Punch Productions

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PS4

«Призрак Цусимы» — пожалуй, самая «японская» игра последних лет. И, даже несмотря на то, что её разработкой занималась американская студия, проект получился невероятно аутентичным, достоверным и очень уважительным по отношению к Стране восходящего солнца и её жителям. Приключение Дзина Сакаи насквозь пропитано атмосферой классического японского кино и содержит в себе всё то, чего, в принципе, можно ждать от самурайской истории: сражения на мечах, разговоры о долге и невероятной красоты виды дикой природы. По мнению большинства геймеров, этот проект куда больше заслуживает звания «игра года», чем сиквел The Last of Us — и в чём-то они окажутся правы.

Mafia: Definitive Edition

Разработчик: Hangar 13

Средняя оценка на Metacritic: 78 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Ремейк лучшей гангстерской игры всех времён — отличный подарок для фанатов оригинала 2002 года. В Definitive Edition у героев появились узнаваемые лица и выразительная мимика, а вымышленный город Лост-Хевен расцвёл новыми красками. При этом увлекательная, авантюрная и полная неожиданных поворотов история первоисточника осталась практически нетронутой — лишь дополнилась новыми эпизодами, лучше раскрывающими личности и мотивы персонажей. И пускай проект получился неидеальным с геймплейной точки зрения, это всё ещё крайне захватывающее приключение: с фетровыми шляпами и пистолетами-пулемётами Томпсона.

Crash Bandicoot 4: It’s About Time

Разработчик: Toys For Bob

Средняя оценка на Metacritic: 84 балла из 100

Доступные платформы: PS4, Xbox One

Безумный бандикут по имени Крэш наконец-то стал героем новой игры, а не очередного переиздания или ремейка. Лихо прыгая по платформам, ломая ящики и заигрывая с пространственно-временным континуумом, харизматичный зверёк вновь противостоит злым козням доктора Нео Кортекса — на этот раз в куда большем масштабе, чем раньше. Стоит отметить, что у разработчиков из Toys For Bob получилось эталонное приключение Крэша Бандикута: яркое, динамичное, разнообразное и ужасно сложное в определённых эпизодах. It’s About Time не только устанавливает новую планку качества для серии Crash Bandicoot, но и уверенно вступает в борьбу за звание «лучшего платформера 2020 года» вместе с сиквелом Ori и новой частью LittleBigPlanet.

Baldur’s Gate 3

Разработчик: Larian Studios

Средняя оценка на Metacritic: —

Доступные платформы: PC

Бельгийцы из Larian Studios стали настоящими рок-звёздами игровой индустрии после оглушительного успеха дилогии Divinity: Original Sin. Нет ничего удивительного в том, что именно им доверили «возрождение» культовой франшизы Baldur’s Gate, требующей от разработчиков не только досконального понимания того, как устроена хорошая ролевая игра, но и наличия сильной команды сценаристов, способной генерировать увлекательные приключения о бравых героях. К счастью, у Larian Studios под рукой как раз оказалось всё необходимое для достижения успеха и рабочая формула Original Sin в придачу.

Сейчас Baldur’s Gate 3 находится на стадии «раннего доступа», а для полного прохождения доступен лишь первый акт сюжетной кампании. Однако даже в таком виде становится понятно, насколько огромную работу проделывают бельгийцы для создания, возможно, лучшей ролевой игры всех времён. Правда, если вам хочется провести в мире Forgotten Realms сразу несколько десятков часов, то лучше подождать полноценного релиза.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Разработчик: Supermassive Games

Средняя оценка на Metacritic: 70 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Новый интерактивный ужастик от студии, подарившей геймерам неплохие Until Dawn и Man of Medan, уже с первых трейлеров интриговал мрачными локациями, нарастающим саспенсом и интересной завязкой. На выходе же получилось довольно короткое и в меру увлекательное приключение на пару вечеров, страдающее сразу от множества проблем: слабого сюжета, неубедительной мотивации героев и уж слишком неоднозначного твиста в конце. При этом полноценным хоррором Little Hope назвать тоже не получится — это скорее хорошо срежиссированная «страшилка» о ведьмах, заброшенном городе и психологических травмах.

Assassin’s Creed Valhalla

Разработчик: Ubisoft Montreal

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

После историй о египетских и греческих ассасинах идея сделать скрытным убийцей викинга казалась не такой уж и странной. Неожиданно Valhalla оказалась венцом эволюции всей серии Assassin’s Creed — большой, красивой, качественной и крайне увлекательной игрой. В ней геймеры отправятся на живописные Британские острова и постараются найти новый дом для малочисленного, но очень гордого клана Ворона. Эйвор, протагонист проекта, при этом успеет стать участником десятка разнообразных приключений: от междоусобных войн на островах до встреч со скандинавскими богами и тайных операций по устранению ордена Древних (тамплиеров). Поэтому, если вы ищете «живой» мир со множеством интересных историй, которые смогут увлечь не на один десяток часов (около 50 только на основную историю), то Valhalla вполне подходящий выбор.

Yakuza: Like a Dragon

Разработчик: Ryu Ga Gotoku Studio

Средняя оценка на Metacritic: 85 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

К сожалению, крайне популярная в Японии серия игр Yakuza всё ещё остаётся странной диковинкой для западных геймеров. В проектах этой франшизы есть практически всё, чего вообще можно хотеть от интерактивного развлечения: проработанный мир, увлекательный сюжет, харизматичные герои и поражающие своей режиссурой сражения. От привычной для серии формулы не отходит и Like a Dragon — последняя часть Yakuza. Она рассказывает о довольно безобидном, но очень инициативном гангстере Ичибане Касуге, который попадает в тюрьму за преступление, которого не совершал. Спустя 18 лет герою предстоит выйти на свободу в совсем незнакомый мир и, конечно же, добиться справедливости.

Приключение Ичибана получилось увлекательным, крайне разнообразным и по-хорошему безумным. Особенно с учётом того, что по сюжету протагонист является преданным фанатом серии игр Dragon Quest — что находит своё отражение не только в его характере, но и в различных элементах геймплея.

Sackboy: A Big Adventure

Разработчик: Sumo Digital

Средняя оценка на Metacritic: 81 балл из 100

Доступные платформы: PS4, PS5

Новый взгляд на популярную серию платформеров LittleBigPlanet подарит ровно те же ощущения, что и предыдущие проекты о приключениях Сэкбоя — это умилительная, добрая и довольно изобретательная игра о тряпичном человечке, который пытается спасти своих друзей. В A Big Adventure разработчики лишь сильнее «отполировали» рабочую формулу оригинала, добавив ей размаха и яркости красок. На выходе получилась практически идеальная семейная игра для геймеров любого возраста и предпочтений.

Immortals Fenyx Rising

Разработчик: Ubisoft Quebec

Средняя оценка на Metacritic: 78 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Красочный приключенческий экшен Immortals Fenyx Rising ещё с момента анонса (тогда он назывался Gods and Monsters) окрестили «клоном The Legend of Zelda: Breath of the Wild». Однако подобное сравнение скорее идёт в плюс разработчикам из Ubisoft. У них получилась яркая и весёлая игра с открытым миром, разнообразными противниками и простоватым сюжетом по мотивам древнегреческих мифов. Местные локации интересно изучать, боевая система радует доступностью и зрелищностью, а в будущем году Immortals Fenyx Rising получит ещё три больших дополнения с новым уникальным контентом. А что ещё нужно для хорошего приключения на несколько вечеров?

Cyberpunk 2077

Разработчик: CD Projekt RED

Средняя оценка на Metacritic: 66 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Релиз Cyberpunk 2077, пожалуй, самой ожидаемой игры последних лет, никак нельзя назвать успешным. Версия для консолей получилась настолько проблемной, что геймеры массово пытаются вернуть за неё деньги, ставят проекту низкие оценки и регулярно критикуют работу разработчиков из CD Projekt RED. Однако, если заглянуть чуть глубже в само творение поляков, то станет совершенно очевидно, что перед нами оно — лучше приключение этого года. Дело даже не в сюжете, проработанных персонажах и интересном геймплее (хотя всё это в Cyberpunk 2077 тоже есть), а в уникальном «живом» мире проекта. Каждый день в Найт-Сити — это отдельная история, которая может увлечь не хуже основной кампании с похождениями Ви и Джонни Сильверхенда. Остаётся лишь надеяться, что CD Projekt RED сможет в кратчайшие сроки разобраться со всеми возникающими неполадками и геймеры наконец-то сменят гнев на милость.