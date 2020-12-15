Южно-Сахалинск, , 07:17 — REGNUM На Сахалине жители Корсакова стали чаще принимать решение о переводе личного автотранспорта на газ. Так в 2020 году их число увеличилось в восемь раз. В 2019 году на газ в этом районе области перевели всего пять автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Жители Сахалина переоборудуют автомибили на газомоторное топливо бесплатно. Они могут получить компенсацию в размере 100%, но не более 150 тыс. рублей за проведённые работы, либо заключив соглашение сделать это бесплатно на станции техобслуживания.

Автовладельцы, которые перевели свои автомобили на газ, отмечают существенную экономию на топливе — практически в пять раз. Помимо этого владельцы авто, работающих на газомоторном топливе, платят пониженный на 50% транспортный налог.

В Корсакове пока нет стационарной газозаправочной станции. Три раза в неделю с 08:00 до 12:15 автомобилисты могут воспользоваться мобильной станцией. В правительстве говорят, что одной такой заправки хватает на две-три недели езды.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сахалинской области заявили, что перестанут финансировать перевод гражданами личного автотранспорта на газ тогда, когда число таких автомобилей в регионе достигнет 20−30% и посоветовали автомобилистам поторопиться.