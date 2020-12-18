18 декабря 2020 | Время чтения 1 мин

Директор по маркетингу сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip подвёл предварительные итоги в турсекторе за 2020 год и рассказал, к чему готовиться путешественникам в 2021 году.

Алексей Теплов, , 11:59 — REGNUM 2020 год оказался непростым для тревел-сектора и оказал влияние не только на компании, работающие в этом сегменте, но и на самих путешественников, которые обзавелись новыми привычками. Туризм в 2021 году точно не будет таким же, как прежде.

Туризм Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако чёткий прогноз на будущий год дать пока сложно. Мы считаем, что уже весной 2021 года произойдёт значительная нормализация ситуации с международными перелётами при условии стабилизации и улучшения эпидемиологической ситуации в мире. Если же говорить про внутренний туристический рынок, то он практически полностью восстановился. Например, согласно нашей статистике, во второй половине 2020 года поездок по России было совершено на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Отметим также, что в 2020 году туристы стали чаще совершать спонтанные поездки. Доля авиабилетов, приобретённых за неделю до вылета, составила 63% от общего числа, тогда как в 2019 году этот показатель был 56%. Билеты на поезд тоже стали чаще покупать за семь дней до отправления, их количество в 2020 году увеличилось до 64% (в 2019 году — 56%). Вероятно, эта тенденция сохранится в первом полугодии 2021 года.

Пассажиры в аэропорту Дарья Драй © ИА REGNUM

Что касается популярных направлений, то на январь 2021 года путешественники чаще всего ищут авиабилеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Краснодар и Симферополь. Кроме того, интересуются билетами в Стамбул, Дубай и Анталью. Топ железнодорожных поисковых запросов отличается несильно: в списке Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар и Казань. Полагаем, что в начале следующего года повышенный спрос на поездки в столицы и курортные города России сохранится.

Отдельно выделим также такие направления, как Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, где мы отмечаем рост спроса в два раза и на треть соответственно. Возросшая популярность этих направлений говорит о том, что путешественники стали чаще рассматривать места для экотуризма. Мы видим, что стало больше людей, желающих посещать живописные локации в России вдали от крупных городов. Скорее всего, рост спроса на такого рода поездки также продолжится в 2021 году.