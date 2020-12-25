Москва, , 09:46 — REGNUM В 2020 году у многих стран мира появилась уникальная возможность реформировать свои образование, науку и здравоохранение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил профессор РЭШ Константин Егоров, подводя итоги 2020 года.

«В этом году до рекордных значений упали не только текущие процентные ставки, но и долгосрочные ставки. Так, правительство США может занять в долг на 10 лет меньше, чем под 1% годовых, а на 30 лет меньше, чем под 2% годовых. А ставки по госдолгу США во многом определяют ставки и для других стран, — сказал Егоров. — Такие беспрецедентно низкие долгосрочные ставки делают выгодными даже те инвестиции, большая часть доходов от которых сконцентрирована в далеком будущем. Поэтому в этом году у многих стран появилась уникальная возможность не только обновить или расширить свою инфраструктуру, но и серьезно реформировать системы образования, науки и медицины».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одним из позитивных итогов 2020 года стало появление соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли.

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