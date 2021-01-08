Москва, , 07:40 — REGNUM Проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» Мария Афонина рассказала корреспонденту ИА REGNUM об успехах и трудностях уходящего года, и о планах на будущее.

Мария Афонина Фото предоставлено пресс-службой Мастерской управления «Сенеж»

Мария, Вы занимаете должность проректора по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» чуть больше года. При этом для Вашего старта в этой позиции год выдался не самый легкий. Каково «на ходу» перестраивать учебные программы с очного формата преимущественно на он-лайн?

Конечно, нам пришлось, как и всей стране и миру, перестраивать работу «на ходу». Мы стартовали год яркими очными мероприятиями. В Подмосковье прошла Мастерская родителей «Мы вместе». Но уже весной мы, как и все, перешли в дистанционный формат работы и включились вместе с коллегами из других проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» в одноименную акцию взаимопомощи #Мывместе. Мастерская управления «Сенеж» запустила проект под названием «Полный Вперед!». Слушателям были представлены лучшие национальные практики и возможности для преодоления вызванного пандемией кризиса. Для нас это также был первый проект, когда в обучении мы стали активно использовать возможности социальных сетей.

Но самое счастливое, что эти корректировки из-за перехода в дистанционный формат коснулись не идеологии обучения, а преимущественно формата. Конечно, наш подмосковный кампус Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» из-за эпидемических ограничений не смог принять в этом году всех, кто готовился там обучаться. Но мы очень быстро среагировали и предложили нашим слушателям дистанционные, а затем гибридные формы обучения, без потери качества программ. Надо сказать, что это не так просто — перевести в интерактивный онлайн-режим наши занятия, ведь у нас не читают лекций. Программы — экспертные, тренинговые, во всех предусмотрена обратная связь слушателей, почти во всех программах заложена синхронная групповая работа. Уже летом у нас появились первые, так называемые, «цифровые аватары» — виртуальные участники стали полноценными членами команд на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов», который проходил летом на территории Мастерской управления «Сенеж». Позже мы такой статус участников использовали на Молодежном педагогическом форуме «Линейка» и в других программах. Главное, что мы увидели, — вне зависимости от того, какой формат — очно или заочно участвует в мероприятии слушатель, это почти не сказывается на его активности и качестве программ.

Сейчас, к концу 2020 года, мы можем точно сказать — с этой непростой задачей мы справились.

Но мы понимаем, что все процессы, которые до 2020 года проходили постепенно — развитие интернета, цифровых технологий, социальных сетей, информационного обмена, резко ускорились. От нас потребовалась консолидация ресурсов, чтобы одномоментно пересмотреть все программы, технологии, принципы работы с участниками. Ситуация, связанная с ограничениями из-за распространения коронавирусной инфекции, наглядно показала, что все необходимые технологии для цифрового обучения у нас сегодня уже есть, но более остро встала другая проблема — не всегда хватает методологической базы и методик преподавания, которые бы интегрировали в процесс цифровые решения.

«Цифровой» пользователь всегда сложнее, чем очный слушатель. Если ему что-то не нравится, он просто тихо исчезает или даже остается в обучающей системе, выключив камеру, но переключается на другие задачи, управлять его вовлеченностью гораздо сложнее, чем в очной аудитории. Отсюда еще одна проблема — как сохранить интерес со стороны слушателей к дистанционным форматам обучения, как удержать молодых людей, а именно они в большинстве своем являются слушателями наших программ, у компьютера, вовлечь их в учебный процесс? Именно поэтому помимо традиционных вебинарных технологий мы сделали ставку на развитие интерактивного обучения, слушатели в наших системах могли не только писать в чатах и задавать вопросы, но и решать совместные задачи, общаться группами, творить что-то новое.

Также мы начали более активно привлекать молодых людей к подготовке программ, обучать тому, как выступать, как модерировать, как готовить презентацию. Результат — мы увидели колоссальный отклик со стороны молодых пользователей: рост посещаемости наших общих с молодежью вебинаров, рост социальной активности, активность в чате и стремление ребят обратиться за экспертизой друг к другу. Мы сделали шаг дальше — передали самой молодежи создание концепции, подготовки и проведение мероприятий. Это — Молодежный педагогический форум «Линейка» с очень актуальной повесткой не только из-за вступивших в силу изменений в федеральном законодательстве — воспитание в школах, но из-за перевода на дистанционный формат обучения учеников.

Еще одно мероприятие, которое мы сделали с нашими участниками — молодежный онлайн-форум Zавтра, который объединил свыше 3,5 тысяч молодых людей из всех федеральных округов страны. В этом году мы продолжим такой опыт и будем в сотрудничестве с проектами и конкурсами президентской платформы «Россия — страна возможностей» предлагать образовательные программы с учетом запросов их участников

Мы сейчас понимаем, и опыт этого года показал, что дистанционные программы очень эффективны, но одновременно мы видим также запрос со стороны слушателей и проектов платформы «Россия — страна возможностей» на очные форматы. В будущем году все, что можно перевести в дистанционный формат, будет проведено онлайн. Но мы будем внедрять и очные занятия в Подмосковье на территории «Сенежа».

Но, знаете, что еще является самым значимым итогом года для нас? Трудности сплотили нас, мы стали настоящей командой и научились доверять друг другу, ощутили взаимоподдержку, особенно когда кому-то было тяжело.

Расскажите об основных образовательных программах, которые сейчас реализуются в «Сенеже»?

В 2020 годумы запустили порядка 40 образовательных программ и мероприятий. Надо сказать, что почти все они были новыми. У наспрошло более 15 крупных мероприятий для молодежного актива и органов власти, реализующих государственную молодежную политику.

У нас сформировалась очень сильная команда и мы предложили новые подходы для развития навыков и компетенций, необходимых человеку в современном быстро меняющемся мире.

В следующем году наша задача — сохранить программы, которые хорошо себя зарекомендовали, доработать их с учетом обратной связи, которую мы получили от слушателей, и сделать более качественный отбор участников. Мы будем проводить собеседования и проверку мотивации — зачем человек идет в программу и каков будет не только его личный результат, но и практическая польза по итогам завершения обучения.

В этом году при формировании программ мы ориентировались на тренды и запросы современности. Именно поэтому появились программы по развитию критического мышления и аутентичного лидерства — лидерства через познание самого себя, умение поставить себя на место другого человека. Среди ярких и интересных программ и «Театр компетенций», и «Право знать» по выявлению фейков, и «Звездный путь», направленный на развитие необходимых компетенций и формирование индивидуальных планов развития.

У нас достаточно активно развивается флагманская программа «Наставничество», выпуск потока 2019−2020 гг. прошел осенью. А новый поток стал рекордным с 2018 г. по количеству слушателей — 226 человек сейчас начали обучение.

Также в этом году в Мастерской управления «Сенеж» мы запустили программу «Женщина-лидер». Нас поддержал Совет Евразийского женского форума, первый поток мы набрали и обучаем как раз в партнерстве с ним. В сентябре программу анонсировала и пригласила принять в ней участие на Суперфинале конкурса «Лидеры России» Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.

В этом году в Мастерской управления сформировалось сильное направление «Педагогика» — результатом работы его команды стали онлайн-курс для педагогов «Среда обучения» и уже упомянутый мной форум «Линейка».

У нас также реализуется и будет продолжена новая образовательная программа «Школа тренеров и модераторов». Мы запустили Школу вместе с Клубом «Эльбрус». Фактически слушатели программы получили новые профессии — тренеров и модераторов.

В Школе обучались навыкам модераторства активные, прошедшие специальный отбор участники форума «Территория смыслов». Также в школе уже по треку «Тренеры» пришли победители и финалисты конкурса «Лидеры России». Мы хотим, чтобы после завершения обучения они могли предложить президентской платформе свои программы и сейчас от наших коллег, руководителей проектов и конкурсов, такой запрос есть.

Наши модераторы уже проводят мероприятия в российских ВУЗах, в середине декабря 2020 года выпускники трека «Модераторы» совместно с «Лидерами России» принимали участие в молодежной конференции «Вектор развития 2021», которая проводилась в целях вовлечения молодежи в развитие АО «НПО Энергомаш» Госкорпорации «Роскосмос». Мы получили благодарственное письмо от организаторов, где сказано, что команда справилась с непростой задачей: «зажечь» молодежь для проектной работы и создать условия для отбора лидеров среди молодежи, сформировать план мероприятий. Более того, в письме отдельно отмечен практический результат работы команды модераторов — по результатам работы появились проекты, которые прошли защиту у руководства «НПО Энергомаш».

Сейчас мы понимаем, что помимо треков «Модераторы» и «Тренеры» есть запрос на трек «Спикеры» — это подготовка харизматичных ораторов. Это требует навыка донесения информации до аудитории, объяснения своей точки зрение, обмена опытом, которые помогут замотивировать и вдохновить людей.

Будет ли в 2021 году изменен отбор в Школу?

У нас есть большой запрос от потенциальных участников на обучение в «Школу тренеров и модераторов» и мы хотели немного изменить систему отбора. В этом году в рамках форума «Территория смыслов» работала группа экспертов, которая принимала решение о зачислении по итогам собеседований и тестирования слушателей для обучения в рамках трека «Модераторы». По треку «Тренеров» мы ориентировались на экспертизу наших коллег из клуба «Лидеров России» «Эльбрус». В следующем году мы планируем расширить программу и хотели бы включить в этот трек участников других проектов платформы «Россия — страна возможностей». Для этого разрабатывается система специальной оценки, на основании которой мы будет принимать решение о включении желающих в Школу. У нас уже есть модель компетенций, которая будет базовой для экспертизы при отборе потенциальных слушателей.

Будет ли продолжена программа по выявлению фейков и проверке информации в СМИ и интернете на достоверность?

Мастерская управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» в будущем 2021 году также продолжит обучение по программе: «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации», кратко мы называем ее «Право знать». Она тоже новая и была запущена для победителей и финалистов конкурсов и проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Данная компетенция — критическое мышление, является крайне важным. Об этомсвидетельствует тот факт, что в 2016 году Экономический Форум в Давосе включил его в топ-10 навыков 2020 года. Каждый из нас почти ежедневно сталкивается с недостоверной информацией. Всегда и во все времена находятся люди, которые хотят скрыть правду или исказить информацию в свою пользу, заставить других нервничать и переживать. Именно поэтому современному человеку важно уметь работать с информационными сообщениями — научиться анализировать информационный поток, проверять информацию и только после этого принимать важные решения.

Поэтому сейчас мы обсуждаем два пути развития программы «Право знать». Первый, это коробочная версия — краткий онлайн-курс «Право знать», доступ к которому получит большая аудитория. Мы это планировали сделать в 2020 году и говорили об этом еще на старте программы. Но нам важно было пройти весь цикл программы, а она завершилась в декабре, чтобы включить в краткую версию наиболее важные, успешные и полезные модули. Краткий курс даст возможность как можно большему числу слушателей научиться анализировать информацию, выявлять фейки и недостоверную информацию — «постправду».

Второе, мы скорее всего будем делать вторую ступень программы по развитию критического мышления и, возможно, добавим другие виды мышления, которые помогут более тщательно и профессионально проверять сообщения на достоверность, ведь это влияет на качество принятия любого решения.

В этом году программа «Право знать» была только заочной — проходила дистанционно, в будущем мы будем внедрять очные треки. В кампусе в Подмосковье слушатели смогут потренироваться в нашем Ситуационном центре — внедрить полученные знания и «проиграть» их в жизни, провести проверку их достоверности. Для этого в Мастерской управления «Сенеж» разрабатывается специальная «имитационная модель» с элементами оценки достоверности информации и ее распространения в СМИ и социальных сетях.

Одной из ярких программ был «Театр компетенций», модули которого проходили на сцене московских театров…

Программа точно будет продолжена, она получила очень позитивный отклик у слушателей. Мы слышали очень много хороших слов в адрес театра «Геликон-опера», который принимал два модуля программы. Возможно, мы будем делать для выпускников нашей программы несколько новых модулей, причем первый будет уже традиционной театральным, а далее мы хотим «прокачать» лидерские навыки и развить новые компетенции через разные виды искусства, в том числе художественное творчество.

Как будет развиваться программа «Наставничество»?

Это наша флагманская программа и мы считаем своей приоритетной задачей не просто развитие программы как таковой, я говорю о работе с участниками. Наставниками в программе выступают опытные профессионалы из трех конкурсов и проектов президентской платформы. Это победители и финалисты «Цифрового прорыва» и «Учителя будущего и, конечно, конкурса управленцев «Лидеры России». Программа нами реализуется с 2018 года совместно с клубом Лидеров «Эльбрус». В рамках программы молодые люди — победители и финалисты разных конкурсов платформы, получают персональную поддержку от наставника — профессиональную экспертизу и советы, которые многим из них помогают продвинуться с точки зрения личностного роста.

Она из наших задач — это тиражированием методологии наставничества и передачей опыта ее реализации в российские регионы. Такой запрос уже есть от компаний и объединений из российских регионов. Мы будем внедрять больше онлайн-форматов, сейчас это вынужденная мера, но мы понимаем, что она открыла перед нами большие возможности. Проводим автоматизацию программы — внедряем онлайн-курсы и разрабатываем специальное приложение, которые позволят процесс общения «старшего товарища» — наставника, более качественным и интерактивным и компенсирует отсутствие «живого» очного общения.

Как программа для женщин-лидеров будет развиваться в дальнейшем?

Программа продолжится в будущем году и в январе мы планируем отбор слушателей второго потока. В этом году прошли обучение 137 женщин. Многие из них — активные участницы проектов Евразийского женского форума. Каждая пятая участница — это победительницы конкурса управленцев «Лидеры России». Мы очень надеемся, что выпускницам удастся сохранить то самое сообщество успешных женщин, которое создалось в результате программы. Это самая большая ценность. Эти люди меняют страну с помощью социальных инициатив и проектов, при этом оставаясь собой, зная свои личные сильные женские качества.

Мы думаем, как развивать программу с учетом запросов конкретных регионов. Мы обсуждаем форматы поддержки — это будет или экспертная, или методологическая помощь. Мы также будем привлекать в наше сообщество тех участниц, которые сейчас заканчивают программу. Некоторым уже предложили им стать кураторами будущего потока программы «Женщина-лидер».

В рамках программы постсопровождения мы будем работать с проектами — их 26, которые в ходе обучения разработали, а где-то даже реализовали, наши выпускницы. Помимо проектов, каждая участница еще на старте определила для себя личную цель, которую она должна достигнуть к выпуску. И это очень важно. Добившиеся наиболее интересных и амбициозных целей и задач в будущем станут амбассадорами программы. Одной участнице такое предложение уже сделано.

Программа будет развиваться и, мы надеемся, что первые выпускницы помогут нам ее сделать лучше с учетом опыта работы в текущем году.

Кто ваши слушатели и как можно попасть на обучение в Мастерскую управления «Сенеж»?

Самый быстрый способ попасть к нам в Мастерскую управления «Сенеж» — это зайти на сайт платформы «Россия — страна возможностей» rsv.ru, зарегистрироваться, выбрать подходящий себе конкурс или проект. Президентская платформа создавалась для того, чтобы дать равные возможности для всех молодых людей нашей страны вне зависимости от того, чем они занимаются и где проживают — на Дальнем Востоке, юге, на Северном Кавказе или Калининграде.

Участие в проекте открывает разные возможности, в том числе и возможность приехать в подмосковный Солнечногорск к нам в Мастерскую управления «Сенеж». Более того, если вы сомневаетесь и не знаете, что выбрать и в каком направлении развиваться, мы можете пройти на платформе тесты, которые сориентируют вас в какую сторону развиваться. Это первый путь, который я всем рекомендую. Пробуйте!

Нашими слушателями также могут стать участники форумов, таких как Всероссийский образовательный форум «Территория смыслов».

У нас в этом годы были, так называемые, открытые программы — в них могли принять участие все делающие. Это курс «Полный вперед», я говорила, что мы запустили его весной после введения режима самоизоляции в рамках акции взаимопомощи #Мывместе.

Также в этом году в Мастерской управления «Сенеж» есть опыт привлечения в программы участников других проектов. И пример программы «Женщина-лидер» — обучение прошли активные участницы проектов Евразийского женского форума.

Я знаю, что многие из тех, кто прошел эти программы уже сейчас работают в нашей команде, они зарегистрировались на президентской платформе и я надеюсь, что ресурс будет им полезен и далее мы увидим наших слушателей в числе активных участников конкурсов и проектов «России — страны возможностей».

Каким Вам видится будущее выпускников и слушателей образовательных программ Мастерской управления «Сенеж»?

Я уверена, что наши выпускники будут востребованными, когда к ним будут обращаться, зная, что они обладают высоким стандартом качества — их можно включить в серьезный проект и привлечь для решения любой по сложности задачи. Наши выпускники проактивны, они заряжены на результат и на позитивные изменения. Мы в Мастерской управления с помощью сильных экспертов помогаем развивать лучшую молодежь страны. И это уже не будущее — это настоящее. Я рассказывала выше пример о работе молодых модераторов на мероприятии российских двигателестроителей из НПО «Энергомаш». Это подтверждение востребованности наших слушателей. Выпуск в Школе состоялся менее месяца назад, а наши ребята уже обеспечивают профессиональное проведение модерационных сессий в своих городах, география которых простирается от Комсомольска-на-Амуре до Севастополя.

Есть и конкретные примеры, так Александр Пинежанинов из Республики Коми и Ольга Мартыненко из Ульяновской области, познакомившись на онлайн-площадке форума «Линейка» продолжили свою совместную работу, присоединились к нашему курсу «Среда обучения» доработали свой проект «Профориентационный квест-игра «Полный цикл», представили его коллегам и уже получили первые заявки на приобретение этой игры.

Образовательная платформа «Учи.ру» предложила двум педагогам: учителю начальных классов из г. Екатеринбурга Екатерине Белоцерковской и педагогу-психологу из г. Кемерово Ларисе Пугачевой разработать и выпустить свой авторский курс по геймификации. В ноябре этот курс был запущен на платформе «Учи.ру», а педагоги из статуса «участников» перешли в статус авторов и разработчиков всероссийского курса.

Мы хотим, чтобы сертификат о завершении программ в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стал своеобразным знаком качества, подтверждающим высокий уровень компетенций и навыков. А «Сенеж» стал узнаваемым и уважаемым брендом, причастность к которому говорит о профессионализме.

И еще, один важный результат нашей работы: после прохождения обучения ребята начинают верить в себя. Буквально на днях одна из наших слушательниц «Школы тренеров и модераторов» Быкова Регина из Санкт-Петербурга написала на свой страничке в социальных сетях: «Школа модераторов — маленькая мечта, которая стала целью и почти реализована! Честно?! Она открывает возможности и дает уверенность в себе. Это шанс/компетенции реализовывать мечты 2021, которые уже становятся целями. Мечты менять среду вокруг себя».

И это уже не будущие выпускники, а сегодняшние, и с таким настроем они покидают «Сенеж». Мастерская управления находится в Подмосковье на берегу красивейшего одноименного озера, его часто называют местом силы. Хочется, чтобы частичку этой силы — творческой, эмоциональной, наши слушатели увозили с собой, заряжались энергией команды платформы «Россия — страна возможностей», знаниями наших экспертов программ, и не останавливались, собирали вокруг себя таких же талантливых удивительных людей и меняли мир к лучшему.

Очень бы хотела, чтобы наши выпускники дерзали и не боялись браться за новые проекты, были упертыми в хорошем смысле слова. Такие ребята уже есть — они не останавливаются, они идут вперед, уверенные, что делают хорошее дело и не боятся, когда их останавливают или в них не верят. Почему — потому, что у них получаются очень сильные сообщества, они создают команды — это сильная поддержка и невероятный сильный потенциал.

Что Вы планируете в будущем году?

В этом году мы реализовали несколько треков при формировании плана наших программ. Это — творчество, командообразование, мы также серьезно работали над оценочным треком.

В 2021 году мы хотели бы заняться проработкой нового направления — это трек жизнестойкости, «ресурсного состояния» Лидера. Сейчас в быстро меняющемся мире это очень важное образовательное направление для развития личности. Оно становиться все более востребованным — ведь мы часто находимся в ситуации, в том числе из-за распространения коронавирусной инфекции, изменений и сильного напряжения. И здесь важно каждому научиться возвращать себя в ресурсное состояние и сохранять его, чтобы предотвратить стрессы и выгорание, избежать от хронической усталости, которой страдают люди, работающие в режиме 24/7 в условиях многозадачности и высокой ответственности.

Согласитесь, каждому из нас приходилось сталкиваться с ситуацией, когда задачи и цели понятны, ты знаешь, что делать и как делать, а сил двигаться вперед и желания нет. Как вернуть себя в состояние счастья, полноты сил для достижения успеха, вне зависимости от сложности и масштаба задач? Этому тоже можно и нужно учиться. Причем мы хотим проработать все аспекты ресурсного состояния — будем говорить о физическом здоровье, включая правильный подход к питанию, заинтересованности, эмоциональной стабильности и мотивации, и необходимости планирования времени на восстановление ресурсов и отдых. Умение сохранять свое физическое и эмоциональное ресурсное состояние поможет нашим слушателям использовать внутренние ресурсы для решения стоящих перед ними задач, поможет повысить мотивацию. Немаловажным будет и психологический аспект, который мы тоже будем прорабатывать, — это уверенность в себе и готовность приступить к выполнению любых даже очень сложных задач.

Мы также хотели бы поработать в 2021 году над компетенцией «умение учиться», которую уже сейчас называют компетенцией будущего. Сейчас на рынке специальных программ по ее развитию, нет, но, как мне кажется, на нее уже есть большой спрос. От того, насколько человек умеет учиться, насколько он гибок и восприимчив к новым знаниям, зависит его лидерская позиция в современности. Речь идет о том, чтобы быть открытым для эксперимента, а не только следовать какому-то понятному тебе формату или знаниям, уметь находить новые решения при постановке задач и предлагать новые техники и методы для достижения целей и результатов. Очень важно научиться ставить чёткие цели и находить новые возможности, предлагать разные решения проблем — все эти умения являются сейчас очень необходимыми и профессионалы, обладающие ими, будут востребованы.

Ведь, что порой происходит? Мы сталкиваемся с такой установкой со стороны профессионалов — «я знаю решение». Она следует из имеющегося жизненного и профессионального опыта. Такая установка ограничивает творческий и исследовательский эксперимент и влияет на конечный результат. Компетенция «умение учиться» — это востребованный критерий творческого ищущего человека, это формирование новых установок. В тоже время она предполагает не только то, что мы осознаем необходимость обучения для личностного и профессионального обучения и развития, но и самостоятельность — ответственность за собственную жизнь, за других людей, способность осознавать мотивы своей деятельности и ставить задачи на пути к достижению цели.

Мы в Мастерской управления «Сенеж» хотели в будущем году глубже исследовать компетенцию — «умение учиться». О чем речь — мы хотим посмотреть, как принимаются решения и как воспринимается все новое, как человек действует в предлагаемых обстоятельствах с учетом тех вводных, которые у него есть. Умеет ли ориентироваться в предлагаемых обстоятельствах или перекладывает прошлый опыт, возможно более успешный, но сейчас не совсем приемлемый на действительность. Ведь современный меняющийся мир от нас требует не только умений, навыков и личностных характеристик для разработки ответов, но и реакции на изменяющиеся условия.

Чего бы Вы пожелали им в наступающем году?

Новый год — волшебное время, одномоментно миллионы людей загадывают желания. Это невероятная синергия, феномен которой в том, что сообща и совместно ты выходишь на такой уровень, где количество начинает переходить в качество. Может быть поэтому «Говорят под Новый год, что не пожелается, то всегда произойдет и всегда сбывается». Поэтому я прошу каждого внимательно подумать над тем желанием, которое вы хотите произнести под бой курантов в полночь 31 декабря. Пусть это будет невероятно сильное, очень интересное и важное для каждого из вас желание. Не бойтесь ставить амбициозные и высокие цели, новый год на то и новый год, чтобы все самые неожиданные и невероятные мечты сбывались. Я бы хотела, чтобы каждый определил свое сокровенное желание и произнес его, и желаю, чтобы это ваше заветное и важное желание обязательно исполнилось.