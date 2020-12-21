Якутск, , 05:15 — REGNUM Безусловно, 2020-й год войдёт в историю, как год начала распространения пандемии коронавируса и борьбы с ней, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

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«Уходящий 2020-й год — это год обострения мирового экономического кризиса и большого падения ВВП и ВРП практически во всех странах и регионах.

При этом общемировое падение ВВП составит за год от 20% до 30%. В России спад ВВП прогнозируется около 10%, также как и в Якутии. Основной вклад в ВРП страны составляют нефтегазовый комплекс, экспорт нефти и энергоносителей, продукции сельского хозяйства и военной техники. Этим можно объяснить большую устойчивость российской экономики к кризису.

Экономика Якутии зависит от экспорта недровых ресурсов, при этом спад продажи алмазов составил за 11 месяцев — 30%. Таким образом, можно констатировать, что республика надеется на восстановление спроса на алмазо-ювелирную продукцию в период новогодних праздников», — считает экономист Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году экономика Подмосковья должна выйти на стабильный рост, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».