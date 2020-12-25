Москва, , 09:39 — REGNUM Одним из позитивных итогов 2020 года стало появление соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 декабря заявил профессор экономики РЭШ Валерий Черноокий.

«На международной арене важным позитивным итогом 2020 года стало подписание соглашения о создании крупнейшей в мире зоны свободной торговли — Всестороннего регионального экономического партнерства (RCEP), объединившего 15 стран Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, включая Китай, Индонезию и Японию. Вопреки общему тренду на усиление протекционизма последних лет, вступление в силу данного соглашения придает новый импульс для развития мировой торговли и экономики», — сказал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Черноокий заявил, что запас прочности, накопленный российской экономикой в предшествующие годы, помог ей избежать серьезного роста долговой нагрузки, с которым столкнулись другие страны.

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