Владивосток, , 10:37 — REGNUM Жители Дальнего Востока оформили в 13 банках 14 027 договоров на получение льготной ипотеки под 2% на общую сумму 49,8 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике.

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Активнее всего льготную ипотеку берут в Приморье — оформлен 3931 договор на сумму 15,1 млрд рублей. На втором месте Якутия — 3201 ипотечный договор на 12,2 млрд рублей, на третьем — Хабаровский край — 1971 кредит на 7,2 млрд рублей.

Ипотеку для индивидуального строительства по льготной ставке взяли 638 человек на общую сумму 2,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, льготной ипотекой под 2% смогут воспользоваться и молодые семьи, и получатели бесплатной земли именно для строительства жилья.