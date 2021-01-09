9 января 2021 | Время чтения 9 мин

Ушедший 2020 год для регионов Южного федерального округа прошёл под знаком борьбы за воду и за туристов, он запомнился также крупными лесными пожарами и конечно – пандемией и ограничительными мерами, которые продолжают действовать и в новом, 2021 году.

Зоя Емельянова, , 09:00 — REGNUM Ушедший 2020 год для регионов Южного федерального округа прошёл под знаком борьбы за воду и за туристов, он запомнился также крупными лесными пожарами и конечно — пандемией и ограничительными мерами, которые продолжают действовать и в новом, 2021 году.

Ай-Петри Марина Каширская © ИА REGNUM

Локдаун или коллапс

2020 год для регионов Южного федерального округа России выдался, как и для всех, тяжёлым, прежде всего, из-за пандемии коронавируса. С начала апреля в России был введен локдаун, неизбежный в сложившихся условиях, но тем не менее нанесший удар и по экономике регионов в целом и по финансовому состоянию многих семей.

Наиболее жёстким среди регионов Юга России карантин оказался в Краснодарском крае. Власти пошли на такие меры в том числе и из-за огромного количества туристов, которые решили переждать общенациональный локдаун у моря. Сначала кубанские власти ввели 14-дневный режим обсерваторов для въезжающих в регион. А затем — и жёсткий карантин для всех: действовал запрет на выход из дома, закрыли границы между муниципалитетами, ввели пропускной режим для автомобилей, а нарушителей жёстко штрафовали. Карантин, чуть более мягкий, действовал и в Крыму, и в Севастополе — и, по утверждению региональных властей, именно эти меры позволили избежать большого числа заражений. И действительно, на начало лета 2020 года Краснодарский край, Крым и Севастополь были в числе регионов с низким числом заразившихся.

Постепенная отмена ограничений началась лишь в мае, а уже с 1 июня Краснодарский край принял первых туристов, хотя и с жёсткими ограничениями. Соседний Крым продержался на месяц дольше: здесь границы региона для туристов открыли лишь с 1 июля, правда, жителям самого Крыма разрешили въезжать в санатории двумя неделями раньше.

И Крым, и Кубань начали туристический сезон позже обычного, однако недостатка в отдыхающих не испытывали. Оба региона ввели дополнительные меры поддержки для турбизнеса (помимо туристического кешбэка, который был введен на федеральном уровне): например, на Кубани обнулили курортный сбор, а в Крыму заморозили проверки частного сектора, на который приходится значительная часть отдыхающих.

В результате общий турпоток в эти регионы хотя и снизился в целом за счет «закрытия» на начало сезона, но оказался довольно высоким, в том числе и благодаря затянувшемуся «бархатному сезону»: по итогам 2020 года Краснодарский край посетили более 12 млн гостей (17,3 млн — в 2019 году), а Республику Крым — 6 млн (7,4 млн — в 2019 году).

Алушта Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Без воды

Главной темой для регионов Юга России в 2020 году стала не только пандемия, но и водоснабжение.

Самой острой проблема пресной воды остаётся для Республики Крым и Севастополя. С 2014 года, после перекрытия Украиной поступления воды в Северо-Крымский канал, построенный ещё в советские годы для водоснабжения засушливых южных областей, российские Крым и Севастополь получали воду лишь за счёт собственных источников — подземных водохранилищ. И до 2020 года, который оказался засушливым для Крымского полуострова, этих резервов с трудом, но хватало. Так, на начало лета 2019 года запасы пресной воды в Крыму составляли 195 млн кубометров, год спустя — лишь 85 млн кубометров.

В августе 2020-го власти пошли на крайние меры — были введены графики водоснабжения для Симферополя и ещё 40 населенных пунктов, в Симферополе отключили ещё и горячую воду, позже на несколько недель горячее водоснабжение отключили в Евпатории, графики подачи воды ввели и в Ялте. В многоэтажных домах, где из-за низкого давления вода не доходила до верхних этажей, жители вынуждены набирать воду из баков. Севастополь также испытывает проблемы с водоснабжением, хотя до графиков дело пока не дошло.

Кризис с водоснабжением заставил власти оперативно искать пути решения проблемы. На модернизацию системы водоснабжения Крымского полуострова правительством РФ в октябре было выделено почти 50 млрд рублей. За ситуацией лично следит президент РФ Владимир Путин, об этом он сам заявил на большой пресс-конференции в декабре. И хотя на той же пресс-конференции президент отметил, что регион имеет свои резервы, и опреснение — слишком неэффективный способ получения воды, в конце декабря власти Крыма анонсировали строительство первой опреснительной установки.

Об этом: В Крыму началась подготовка к строительству опреснительной установки

И ещё: Опреснение — единственный выход: глава Крыма о запасах воды

Ялта в ноябре Анна Кумицкая © ИА REGNUM

Однако проблемы с водоснабжением в 2020 году испытывали не только жители Крыма, но и Краснодарского края — точнее, Новороссийска и Геленджика. Причина — в износе сетей, которые не выдерживают в последние годы только увеличивающейся нагрузки, а также в том, что из-за засушливой погоды обмелели собственные источники водоснабжения городов-курортов. В итоге летом 2020 года здесь также ввели графики подачи воды. Решить проблему водоснабжения Новороссийска власти обещают к 2022 году — после реконструкции Троицкого группового водопровода, который на 70% питает город.

Ограничения на подачу воды осенью 2020 года ввели и в Адыгее — в Майкопе и Адыгейске. Причиной стала всё та же засуха, из-за которой снизился уровень воды в горных реках. Для решения проблемы строится новая ветка Майкопского группового водовода к новым водозаборам на реке Цице и у ручья Водопадистого на реках Пшехе и Пшехашхе.

Ай-Петри Марина Каширская © ИА REGNUM

Выборы, отставки, скандалы

В 2020 году выборы губернаторов состоялись сразу в трёх регионах Южного федерального округа. Глав выбирали жители Краснодарского края, Ростовской области и города федерального значения Севастополь.

На Кубани и в Ростовской области основными претендентами на пост глав регионов были уже действующие губернаторы. И Вениамин Кондратьев, и Василий Голубев пошли на второй срок, получив поддержку президента РФ Владимира Путина и несмотря на периодически появляющиеся слухи об отставке.

По результатам выборов 13 сентября жители Ростовской области и Краснодарского края поддержали действующих глав. В Ростовской области при явке почти 43% Василий Голубев, баллотировавшийся от «Единой России», набрал 65,53% голосов. На втором месте с 17,63% оказался Евгений Бессонов от КПРФ. В Краснодарском крае явка оказалась значительно выше — 68,63%. Кондратьев, который так же как и Голубев избирался от ЕР, набрал почти 83%, его ближайшие соперник Александр Сафронов от КПРФ — 8,2%.

Самыми ожидаемыми — и наиболее спокойными — стали выборы губернатора Севастополя. Город федерального значения жил с исполняющим обязанности главы города с июля 2019 года. Тогда президент снял с должности губернатора Дмитрия Овсянникова, продержавшегося на посту меньше двух лет — он был избран в сентябре 2017-го. Исполняющим обязанности главы города-героя был назначен выходец из ОНФ Михаил Развожаев. Явка на выборы 13 сентября 2020 года составила 48,3% — против 34% в 2017 году, а Развожаев, который баллотировался как самовыдвиженец, получил поддержку 85,7% проголосовавших. На втором месте оказался представитель ЛДПР Илья Журавлёв, который получил 4,95% голосов.

Фактически во всех регионах Юга России в 2020 году не обошлось без политических скандалов и громких отставок. В частности, сразу в нескольких регионах Южного федерального округа в 2020 году поменялись министры здравоохранения — на фоне пандемии коронавируса спрос с чиновников стал значительно строже.

Татьяна Быковская Old.donland.ru

Самой громкой отставкой стал уход с должности министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, занимавшей этот пост с 2004 года. Ещё в 2019 году у следователей появились к ней вопросы в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. А в 2020-м разразился «кислородный скандал» — в ковидном госпитале на базе больницы №20 Ростова-на-Дону скончались несколько пациентов. После этого должности лишились руководители и областного, и городского ведомств.

Об этом: Министра здравоохранения Ростовской области отправили на пенсию

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Также в апреле 2020 года был уволен с должности министра здравоохранения Астраханской области Фёдор Орлов — после критики работы системы здравоохранения в период пандемии со стороны губернатора. Осенью 2020 года лишился поста министра здравоохранения Республики Крым Игорь Чемоданов, успев проработать в должности лишь год.

Об этом: Глава Крыма назначил нового министра здравоохранения

Заповедник «Утриш» в Туапсинском районе Краснодарского края ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

ЧП и трагедии 2020 года

Лето и осень 2020 года на Юге России прошли под знаком высокой пожарной опасности. В августе пожар произошёл в заповеднике «Утриш» в Туапсинском районе Краснодарского края — в месте, крайне популярном у туристов. Природный пожар был обнаружен днём 24 августа, тушили возгорание более двух суток, пожар прошёл более 130 га. А после того, как пожар был потушен, «Утриш» для туристов закрыли — именно неосторожность посетителей спасатели назвали причиной возгорания.

В конце сентября — начале октября природные пожары пришли в Ростовскую область — в регионе были вынуждены ввести режим ЧС. Благодаря длительной засухе и сильному ветру огонь стремительно распространялся и охватил сотни гектаров.

Об этом: Снова огонь: пожары в Ростовской и Воронежской областях — все новости

Летом 2020 года в Крыму произошло два резонансных ДТП. 31 июля рано утром на участке трассы «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 315CDI, следовавший из Краснодара, влетел под КамАЗ. На месте погибли девять человек — водитель и пассажиры автобуса, ещё восемь человек получили серьёзные травмы.

Спустя лишь две недели новое крупное ДТП произошло в Джанкое. Пьяный водитель не справился с управлением своим легковым автомобилем и вылетел на тротуар, где в это время играли дети. На месте погибла четырёхлетняя девочка.

В октябре 2020 года словосочетание «родительский чат» получило криминальную окраску после происшествия в Волгограде. Препирательства родителей в чате из-за домашнего задания закончилось избиением одного из родителей — отца-одиночки. Мужчину избили в офисе банка, от травм он скончался. В конце 2020 года СК завершил расследование уголовного дела — обвиняемыми по нему проходят 33-летняя женщина, которая и стала непосредственной участницей конфликта в чате, её супруг и брат, который и избил оппонента своей родственницы.

Об этом: В Волгограде дело об убийстве отца-одиночки передано в суд

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