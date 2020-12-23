Якутск, , 06:08 — REGNUM В Якутии с начала эпидемии коронавируса на поддержку малого и среднего бизнеса выделено 5,5 млрд рублей, при этом более четырёх млрд поступило из федерального бюджета, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

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Несмотря на экономические трудности в условиях коронавируса, в Якутии не снижается число предпринимателей, даже отмечается их увеличение. К концу года их насчитывается около 40 тыс.

Режим самозанятости выбрали 5,5 тыс. жителей республики.

Как сообщало ИА REGNUM, предприниматели Дальнего Востока во время пандемии получили 11% всей федеральной помощи, направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. В сравнении с Российской Федерацией в ДФО была направлена непропорциональная поддержка, об этом на онлайн-форуме «ДФО 2020» заявил глава МинвостокразвитияАлексей Чекунков.