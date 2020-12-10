Москва, , 10:29 — REGNUM В 2021 году россиян ждут сразу несколько изменений налогового законодательства. Об основных ИА REGNUM рассказал управляющий партнер юридической компании «Бугров и партнеры» Эдуард Бугров.

Федеральная налоговая служба, ФНС Дарья Антонова © ИА REGNUM

НДФЛ с процентов по вкладам физических лиц с 2021 года: кто и как будет платить

C 1 января 2021 года предусматривается налогообложение процентов по доходам физических лиц с процентов по вкладам. Нет, это не значит, что государство будет у граждан удерживать 13% со всех вкладов. Законодательством предусматривается лишь обложение 13% именно на проценты, которые гражданин получает со вклада.

Не спешите разгневанно обвинять законодателя за «очередной налог». На самом деле, похожая норма существовала в нашем налоговом законодательстве аж с 2007 года. Однако она рассчитывалась иначе. Раньше налог рассчитывался исходя из ставки рефинансирования Центрального Банка РФ. В случае если процент по вкладу превышал ставку рефинансирования на 5%, то указанная сумма процентов облагалась по правилам ст. 224 НК РФ по ставке 35%. Таким образом, если мы обратимся к существующей ставке рефинансирования ЦБ РФ, то при проценте по вкладу от 9,25%, вы должны были бы заплатить налог по данным процентам, а именно отдать 35% с этого государству.

С 1 января 2021 года же налогообложение не будет зависеть от процента по вкладу. Основным критерием для налогообложения будет величина дохода, полученная в качестве этих процентов. Сумма по процентам со вклада, которую нужно будет превысить для уплаты налога, устанавливается в 1 000 000 рублей. Так, при получении за год более 1 000 000 рублей процентов со вкладов вам нужно будет заплатить 13% (налог на доходы физических лиц, по общему правилу) с этой суммы. Можно сделать вывод, что налоговая ставка, предусмотренная новой нормой, почти в три раза меньше ранее существовавшей.

С момента начала действия обсуждаемой нами нормы, исходя из существующего процента, описанного выше, мы можем рассчитать, вклад на какую сумму нужно сделать, чтобы на его проценты произошло налогообложение по ставке 13%. При расчете мы приходим к выводу, что вам необходимо сделать вклад на сумму 22 696 323, 2 руб.

Кроме того, при расчете у вас не будет необходимости что-то рассчитывать и заполнять декларацию.

Удержания будет производить сама налоговая, истребуя информацию у банка. Грубо говоря, это тот самый налог на «богатство», который активно обсуждался. Кстати, о нем.

Прогрессивная шкала налогообложения по НДФЛ

Президентом РФ предложено с 1 января 2021 года повысить ставку НДФЛ для физических лиц до 15%, при условии, если доходы физического лица превышают 5 миллионов рублей в год. Причем облагаться будет только та часть, которая превышает 5 миллионов.

Важно отметить, что указанные денежные средства пойдут исключительно на финансирование лечения детей с орфанными заболеваниями.

Перестает действовать налоговый режим ЕНВД

С 1 января 2021 года перестать действовать ЕНВД (единый налог на вмененный доход).

Причем необходимо отметить, что какой-либо новеллы законодательство не представляет.

В настоящий момент в качестве альтернативы законодательство предлагает следующие налоговые режимы: УСН, ЕСХН.

Для самозанятых дополнительно: НПД (налог на профессиональный доход).

Для ИП также ПСН (патентная система налогообложения).