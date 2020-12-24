Красноярск, , 06:27 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс на пресс-конференции 23 декабря подвёл итоги 2020 года.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, мероприятие проходило в формате видео-конференц-связи. Усс ответил на 19 вопросов.

«Год был очень необычным и сложным. Год жёсткий и противоречивый. Год сверхнапряжения по понятным причинам. Год очень серьёзных потерь. И в то же время — год обретения новых планов и новых смыслов», — подчеркнул красноярский губернатор.

По его словам, регион «сохранил устойчивость и жизнеспособность своих отраслей».

"Сегодня я могу сказать, что пессимистичные прогнозы не оправдались», — заявил руководитель региона.

Отметим, одной из основных тем пресс-конференции стала ситуация с коронавирусом в Красноярском крае. Также были затронуты вопросы реализации масштабных инвестпроектов, газификации, экологии и другие.

По итогам года краю удалось выполнить все социальные обязательства перед населением и продолжить участие региона в реализации нацпроектов, резюмировал губернатор.

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