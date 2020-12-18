Анадырь, , 08:32 — REGNUM Чукотка по доле населения с доходами ниже прожиточного минимума уступает на Дальнем Востоке только Сахалинской области. По данным за 2019 год, уровень бедности в регионе составлял 8,7%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе окружного правительства.

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«Сегодня на Чукотке самый низкий уровень бедности. Реальная зарплата за январь-сентябрь составила 109,2%.

В целом по России этот показатель составляет 102,6%, а по Дальнему Востоку — 101,7%. Таким образом, рост номинальной заработной платы, скорректированный на инфляцию за девять месяцев 2020 года, составляет 9,2%. То есть, сегодня на Чукотке самая высокая заработная плата в стране», — пояснила первый замгубернатора Чукотки Алеся Калинова.

Как сообщало ИА REGNUM, нет иного пути улучшения материального положения жителей страны, кроме как обеспечить их работой и достойным заработком, считает политолог Андрей Данилов, комментируя прошедшую пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.